記者來鴻：從獨裁到民主的穩定過渡

Image caption 1998年，執掌印尼32年、76歲的蘇哈托通過電視宣佈辭職

15年前，強權統治30餘年的蘇哈托以令人瞠目結舌的速度轟然垮台。從獨裁崩潰到民主起步，印尼避免了大規模的政治動蕩和現在埃及正在經歷的血腥暴力。在雅加達長大的BBC記者瓦斯瓦尼回憶印尼走向民主的歷程，反思印尼當前面臨的挑戰。

1998年5月14日那天早晨的情景，現在回想起來，我仍然記憶猶新。

首先抓住我注意力的是許多報紙頭版都刊登了購物中心燃起熊熊大火的一幅大照片。

照片中的地方我很少在英國報紙上看得到。但是，那個地方我非常熟悉：印度尼西亞的首都雅加達，我在那裏度過了整個少年時期。

報紙上的大標題高呼「雅加達在燃燒」。抗議者蜂湧走上街頭，橫衝直撞、隨心所欲大肆製造騷亂，呼籲強權總統統治者蘇哈托下台。

我立刻給在雅加達的家人打電話。次次打不通，聽到接線員告訴我線路質量太糟糕、不可靠，我心裏越來越不安。

Image caption 1998年，印尼持續發生抗議示威，引發暴力

不祥之兆

在那以前好幾個月，印度尼西亞的政治氣氛十分緊張。但是，我在外地大學的校園裏，生活沒有受到什麼干擾。不過，每個星期給在雅加達的家人打電話，他們都會告訴我說，食品、汽油又漲價了，大街上抗議的人越來越多，印尼人對他們多年叫做「國父」的總統蘇哈托越來越不滿。

那天晚上，我和印尼朋友一起，聚集在大學宿舍、廚房了，一邊互相安慰，一邊收聽廣播，焦急地等待著新聞裏傳出有關家鄉局勢的最新消息。

來無風、去也無影，突然間，暴力停止了。原來連想都不敢想的事成了現實：鐵腕統治印度尼西亞30多年之後，強權領導人、軍事獨裁者蘇哈托宣佈辭職。

印尼度尼西亞不再是獨裁政權，成了破殼而出的民主國家。

《雅加達郵報》的主編恩迪·巴雲尼（Endy Bayuni）告訴我說，「沒錯，當時，曾經好多次，我心裏暗想，印尼可能過不了這一關。」

「到處都是暴力。人們懷疑，印度尼西亞可能要崩潰，陷入全盤混亂。誰能責怪他們有這個念頭呢？當時的情況確實這麼糟糕。不過，我們過了這一個關口。」

巴雲尼先生說，儘管蘇哈托犯過很多錯誤，但是，他還是認清了不祥之兆。「蘇哈托當然可以拒絕辭職。歷史上，他有前科，蘇哈托並不害怕使用暴力手段。誰知道呢？他為什麼沒有大規模調遣軍隊出來鎮壓？不過，正是這樣一個最關鍵的決定，才讓印度尼西亞沒有像現在的埃及一樣，陷入血流成河的悲慘境地。」

Image caption 現在，印尼再次出現嚴重的官員腐敗現象。今年9月，警察總監、兩星將軍佐科（Djoko）被控接受1300萬美元的賄賂，罪名成立，獲刑10年。

「到時候了」

暴力結束了。不過，到了今天，印度尼西亞的民主之路仍然遠遠沒有結束。

過去幾年，政壇腐敗、官僚無能，讓越來越多的印尼人幻想破滅。經濟再一次出現不穩定的跡象，印尼盾（Rupiah，印尼貨幣）幾乎天天在走下坡路。這些不祥徵兆，無法不讓人們聯想起15年前那次動亂之前幾個月印尼的狀況。

印尼會走回頭路、重返軍事統治的時代嗎？蘇哈托執政時期曾經擔任政府部長的薩沃諾·庫蘇馬阿馬查（Sarwono Kusumaatmadja,）回答說，「我肯定不希望看到這種局面，我認為，印尼不會走這條路。但是，我們必須更加嚴格要求自己、嚴格要求我們的政客。」

「我們要政客誠實，但是我們也要他們更大方。我們不能兩者兼得。到時候了，我們再也不能容忍一絲一毫的腐敗。」

回顧印尼走過的坎坷的民主歷程，遙想印尼未來漫長艱難的民主之路，我不由得想起了父親曾經說過的一番話。

記得局面一片混亂的時候，有一次，在撥了好幾天之後，我才終於給父親打通了電話。透過嘈雜的噪音，父親安慰我說，「我們經歷過比這還要糟糕的事。不管多糟糕，印尼總會度過這一關的。我們一直都是這樣的。」

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讀者反饋

歐美民主兩重標凖,1998年印度尼西亞動亂,華人受廹害,歐美政治人士莫不關心,一點不做聲.什麼人權,公義全部拋在腦後。<strong>Albert Wu, Hong Kong</strong><br/>

98年印度尼西亞獲得了「民主」，華人卻慘遭種族屠殺。如果說印度尼西亞是那時獲得了「民主」，那這個「民主」是建立在華人的鮮血上！<strong>也請關注另一面！, Auckland</strong><br/>