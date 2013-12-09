記者來鴻：貞操觀與性犯罪

2013年12月9日

去年12月16日，德里女生遭輪姦，在印度激發大規模示威遊行，要求嚴懲罪犯、保護婦女。此後，印度修改了法律、引進新的執法程序，並建立快速審理法庭。但是在某些方面，印度人對性犯罪的態度仍然停留在過去。BBC記者喬利走訪受害人、警察和法律界人士。

一年前，就在德里發生那起震撼人心的黑公交輪姦案前不久，德里以外的一座小鎮上也發生了一起強姦案。

下午，一名17歲的少女告別奶奶，開始往家走。突然，一群男青年把她團團圍住。少女被拖入車中帶往荒郊野外，遭到輪姦。

施暴人還用手機錄下整個過程。少女說，從錄像中可以清楚地看到，參與輪姦的共有八個人。

但是，案子後來上法庭審判，只有四個人被定罪。

這名少女出身是印度的「賤民」種姓--達利特人（Dalit）；（作案的）男青年出身更高貴。少女的媽媽告訴我們，結果呢，在悶熱的法庭裏，案子審理得拖拖拉拉，有人給被告送水喝，女兒卻沒有。

母親對審案程序有許多不滿，這是其中之一。

母親還告訴我們，「被告的律師說，我女兒的品行一定有缺陷。他們問我女兒出門去幹什麼。」

現在在印度，達利特人依然經常受到不公待遇。但是，來自各個種姓、各個階層的強姦受害人都有可能發現，庭審聚焦於她們的人格、品行。

造成這個問題的原因之一是印度過時的法律。非插入性行為仍然被稱為「玷污了女性的貞德」（outraging the modesty of a woman）。這是1860年代英國人制定的刑法的遺留物。

法律教授薩迪什（Mrinal Satish）說，「這樣的措辭經常導致法庭判決，原告女性沒有『貞德』、也就無從『玷污』。」

他還說，「現在，這樣的判決確實比較罕見了，但是，延續使用古老的語言本身就是一個問題。」

在德里，我還採訪了一位強姦受害人。她說，一位男熟人請她去吃午飯，然後施暴。她向我們講述了（報案後）在德里一家醫院的遭遇。

「他們讓我等了很長時間，然後，有人出來大喊，『誰被強姦了』？」

「醫生根本沒有同情心。我疼得大叫。他們的敵意非常明顯。」

她說，給她做檢查的那位醫生最後的診斷是：受害人只是「不合作」。在法庭上，被告方用這一點來攻擊她。最後，被告獲無罪釋放。

性暴力受害者走到去醫院、上法庭這一步之前，可能已經發現，自己的案子根本不被重視。

在印度，警察拒絕將性犯罪登記、立案的事並不罕見。

前面提到的那位17歲的達利特少女，第一次去警察局報案，就曾遭到拒絕。

少女的父親已經患抑鬱症，羞愧難當，當天晚些時候自殺。

少女說，「我們回來以後，把事情講給達利特社區的其他人，他們出來為我們說話。」

「後來，警察總算抓住了第一個人。我在聲明中說過，參與輪姦的有11或者12個人，但是，警察只抓住了8個。他們說，你想逮住更多的人，自己去找啊。」

德里婦女與兒童警察部的負責人納爾瓦爾（Suman Nalwar）說，去年德里發生那起黑公交輪姦案以後，印度警察現在對性暴力受害者更加敏感。

她說，根據新的法規，任何拒絕登記性攻擊案的警察都有可能受到處罰。但是，印度警察女性奇缺，全國範圍內比例只佔百分之三，這也是個問題。

她說，「鑒於印度的社會和文化觀念，我們希望能有女性調查人員。在印度，女性不願意和男人談論自己的性經歷。」

雖然許多人批評印度警察和法庭觀念過時、對性犯罪受罪者不公正，但是也有人擔心，改革，有可能導致法律體制被濫用。

印度仍然是一個重男輕女非常嚴重的社會，女性的貞操價格很高，婚前性行為通常會遭到譴責。

德里高等法院的退休法官索德里（R S Sodhi）說，「比如，女孩可能會說她被強姦了，事實上並沒有被強姦。」

「有性生活，沒被抓住，萬事大吉。一旦被抓住了，最好還是說自己被強姦了。」

過去一年，圍繞性犯罪，印度取得了一些積極進展。舉個例子，印度報紙一致努力，把這個話題保持在頭版顯要位置。

不過，活動人士和性暴力的受害者說，距離所有的強姦受害者都獲得應有的司法公正，印度還是任重道遠。