記者來鴻：為什麼中國投資令緬甸人反感？

詹姆斯·梅內德茲

BBC記者

2013年12月16日

圖像加註文字， 中石油在緬甸修建管道遭到抗議，中國加強公關，修補形像

中國說，中石油投入巨資修建的中緬天然氣管道線將「惠及兩國上億人口」。不過，這個項目在緬甸人中卻引起反感。他們說，中國是在剝削弱小鄰居。BBC記者梅內德茲實地採訪，聽緬甸人傾吐怨氣，請中方出面辯護，反思流入緬甸的外資，到底誰人受益？

就算是一切順心如意的時候，都會覺得緬甸的公路狀況非常糟糕。鋪好的柏油路，通常也是坑坑窪窪，還不如沒鋪過。

在這樣的公路開車，是對身體和心理承受能力的一個考驗。因為，一段最短的路程可能也耗時好幾個小時。

但是，就在這次緬甸之行快要結束的一天，我們突然遭遇一次嚴重顛簸。相比之下，從前碰上的那些所有的坑坑窪窪都是小巫見大巫。

首先，聽到一聲巨響，然後，是金屬蹭水泥發出的刺耳聲。我們停下車，一時間，誰也不想先下車出去看看到底出了什麼事、車壞到什麼程度，萬一是「絕症」怎麼辦？

排氣筒撞掉了？後軸斷了？說不定整個車身都鬆動了？

後來發現，恐懼是毫無根據的，不過是固定備胎的架子撞上了地面。

我們一行人大多站在一邊，看著其他人勇敢地修車。也就是在這段時間，我意識到我們撞上了什麼。

圖像加註文字， 今年早些時候，緬甸反對派領袖昂山素季呼籲中國在對緬甸投資時更負責任、更反映緬甸人民的期望與需求

確實，我們是碰上了一個大坑----凖確地說，應該是碰上了公路上出現的一系列深深的皺紋。看上去，我們好像正好停在了什麼管線的上面。

不遠處有一個小小的標牌，公路兩側埋藏管道的地方泥土鬆動。雖然管道上的公路重新鋪過，但很明顯，下面的泥土塌陷，公路的表層被拽了下去。

當然了，埋藏管道，總會有贏家、有輸家，方方面面都考慮進去的話，非常複雜。公路和車輛受到破壞，只不過是其中的一個細節。

在位於西海岸管道「登陸」的地方，我們遇到一位緬甸農民。她告訴我們，她被迫交出自己的土地，得到的賠償遠遠比不上喪失的收入。

她還說，她先是收到通知，說不簽協議的話一分錢也拿不到。她說，他們失去了所有的希望。他們只知道如何種地，沒有了土地，生活「沒有意義」、「生不如死」。

這條管道是由中國石油氣天然集團公司、緬甸國營油氣公司以及韓國、印度的幾家公司聯手的合資企業。我們去採訪了中石油在緬甸合資企業的負責人，我首先向他提出了有關強行佔地、緬甸農民沒有拿到適當賠償的指稱。

這位負責人說，「這個消息肯定是誤傳，絕對不準確。」。他還解釋說，為修建管道徵用土地過程「非常透明」，選址時盡量避開了農田、學校、墓地以及重要的歷史遺跡。

不過，該地區的緬甸人還抱怨，儘管腳底下源源不斷地流淌著化石燃料，但是這裏供電不足。

現在，雖然當地的主要城鎮一天24小時都有供電，但是，不需要跑太遠的路，就能看到根本沒有通電的村莊。

我問中石油的那位負責人，為什麼緬甸人還這麼缺電？

圖像加註文字， 中緬銅礦在緬甸東北的蒙育瓦引起多次抗議示威

他說，這是一個基礎設施問題，是緬甸政府的問題。他還說，管道已經幫助改善了供電。緬甸電力公司利用這個管道的天然氣發電。

管道沿線好幾個地方發生過示威。抗議大多針對中資的參與。緬甸抗議者愈加強烈地認為，中國不過是在剝削這個貧窮的小鄰居。

今年在緬甸最火爆的一首歌唱就是中國如何摧殘緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）。

事實上，緬甸政府同樣也有這種對中國覺得反感的情緒。由於交易細節未能談妥，緬甸政府已經推遲、或者擱置了兩個有中國投資的重大基礎設施項目：一座龐大的水電站和一座銅礦。

對中國的不滿意，也是緬甸政府迫切希望吸引來自歐洲和美國投資的原因之一。

那麼，中緬管道會不會遭遇同樣的下場呢？看上去可能性微乎其微。

中國正在下大力氣改變形像，在管道沿線地區投資數以百萬計的美元修建學校、診所。同時，緬甸政府迫切需要這筆過境費—每年至少15億美元，加上分享管道中流過的天然氣。

歸根結底，這筆錢、而不是中國的參與，才是多少緬甸人從管道項目中受益的決定因素。

過去，緬甸從自然資源中獲得的收益都流入了軍事領導人和他們的親信、嘍羅的腰包。

緬甸新政府承諾改革，但是，它必須向心急火燎的緬甸人證明，自己真的和前任不同了。

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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讀者反饋

對此，在結束對新加坡進行5天訪問的昂山素季在記者會上針對提問時表示無需為投資額下滑感到擔憂，但也呼籲中國企業對緬甸進行更負責任的投資，並更了解人民的需求。

她坦言，在過去幾十年，緬甸內部存在著相當強烈對中國企業的不滿情緒，因為人們認為這些企業對緬甸注入投資其實是在幫助軍政府維持政權

<strong>alibaba, 緬甸</strong><br/>

不知自強的國家太依賴別國援助，貪得無厭且心懷不滿。而國家之間的利益是各方解決問題的支撐點，別人無法也沒有義務解決你自己家裏的問題，這是經過伊拉克戰爭等具體實踐得出的結論，列強可以幫助一國反政府勢力顛覆或推翻一個政權，卻無法使其自活，這當然也是符合干涉國的利益需要。緬甸不需要排外，但要自強，不然，在國際社會不過是個令人可憐的討飯者。<strong>獨角獸, 法國</strong><br/>

這名BBC的記者根本就是戴著幾厘米厚的有色眼鏡來看中國在緬甸的投資項目，所以根本看不到任何真相，我去過管線很多次，這位記者說的沒有幾句是實話。第一，管線徵地過程是相對透明的，而且並非是永久性徵用，管線埋入地下覆土後，上面的土地可以繼續耕種，水稻照樣種，玉米照種，唯一不能種的是深根植物，樹木一類。中國企業補充農民都是按照最高標凖，只有3年的工期，通常都補償了5年的青苗費。嚴重懷疑你在若開邦海岸遇到的那個農民，是不是某NGO找來的演員。第二，嚴重懷疑你那一段汽車撞倒道路中間管線的細節是道聽途說然後造假，正如上面網友說的那樣，管線過公路都是鋪設在涵洞內，不可能出現你說的情況。我想比緬甸工業發達百英國。<strong>未署名</strong><br/>

應該也有油氣管線吧，是否也出現過這位記者所說的荒唐景象。第三，中緬油氣管線的確要向中國輸送油氣，但是在緬甸境內有20%的下載量供緬甸政府發展工業改善民生，由於緬甸政府基礎設施建設跟不上，已經建好的分輸站無法分輸，因為緬甸的電廠還沒有就位。這可以回答你那個荒唐的問題——為什麼管線沿線百姓沒有電力。退一萬步說，一個石油企業有義務為緬甸缺電負責任嗎？？？最後，管線是否讓沿線民眾受益，管線15億美元的過境費是給了緬甸政府，緬甸現在正致力於民主化改革，難道緬甸政府的改變，不足以讓緬甸民眾因此受益嗎？BBC記者先入為主對於中國投資心存偏見，讓人震驚，完全對不起新聞記者這一起碼的職業要求，真為你感到汗顏！<strong>未署名</strong><br/>

不知道這位BBC記者是否第一次到落後地區採訪. 在這些剛開發地區的前沿地帶設備, 環境, 生活條件不就是這樣的嗎? 有什麼值得大驚小怪的呢?!回看英國工業革命的初期, 倫敦的環境是怎麼樣的? 不是烏煙瘴氣嗎? 現在雖然已是21世紀, 但亞洲,非洲,拉丁美洲的一些落後地區的條件仍然惡劣, 這是現實. 但這應歸咎中國人還是那些西方大國? BBC記者對眼前的景象應有更深刻反思才對啊!<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

我問中石油的那位負責人，為什麼緬甸人還這麼缺電？ BBC的這個西人記者很奇怪哦.他為何問中石油公司這樣的問題呢? 我能問下BBC,為什麼英國人要比中國人富裕? 你們BBC是不是應該為中國人民做些貢獻呢? 把你們的一半工資,公司的利潤獻給中國人民吧,如何?<strong>john, ontario</strong><br/>

這是一篇中傷的文章，幾乎無中生有。很簡單的一個判斷：是否安裝天然氣管道，緬甸可以選擇。中國絕對沒有力量強迫緬甸接受。通過談判達成的協議，也必定有人（甚至很多人，多數人）不滿。那又怎樣？要所有人滿意是不可能的。<strong>未署名</strong><br/>

歸根結底，這筆錢、而不是中國的參與，才是多少緬甸人從管道項目中受益的決定因素。 ------- 全篇就這句還有點意思，什麼民眾什麼民主都是浮雲，關鍵是利益分配！

<strong>PUMPKIN, QINGDAO</strong><br/>

一碗飯能救人成恩，一袋米能救人成仇。利益總是重於信義，也許就是某些小國自古以來都翻不了身的根本原因。西方民主政治也是建立在一定的社會道德基礎上的，不是說每個人只要有訴求叫得響就一定能得到滿足。<strong>陳, SWEDEN</strong><br/>

看完編輯的文章，我認為有這樣的可能：中企沒有少花錢（少花錢的可能性不大，畢竟是外企，沒有當地政府官員的同意，基本無事可做），只不過是，其沒有到當地民眾手裏，而是被緬甸政府得到，例如缺電的問題，沒有政府同意，外企不可能設立供電網，這與建學校醫院寺廟不同！！如果想改變現狀，就必須對緬甸國內政治施加影響，不知道緬甸人民是否希望如此（如果他們知道真相的話，中國人多數是不希望外來干涉的），同時美英的西方國家，真的希望中國來左右緬甸的政局麼？？只怕是，希望罪責中國來擔，政局由美英說了算，才是西方國家的真實願望！！<strong>李, </strong><br/>