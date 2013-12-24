記者來鴻：去中國探親的趣聞逸事

BBC記者史蒂文·英格蘭回憶說，他小的時候，中國是一個非常遙遠、非常神秘的國家。半代人之間，世界縮小了許多。現在，許多西方人走上了去中國闖生活的路。史蒂文·英格蘭的三個侄子也都走出英國的小山溝，在中國找到了工作。最近，史蒂文前去中國看望侄子，一路趣聞不少。他說，最有意思的恐怕要算是中國人的英文名了。

這一次我們到中國去，是為了探望三個侄子。他們的老家是英國蘭開夏郡的一個小村莊，現在，三個人都在中國找到了工作。

先說大侄子。他在中國的一所小學教書。他的中國學生們不僅跟著他學會了帶蘭開夏口音的英語，還在他的熱情引導下成了維甘（Wigan）競技足球俱樂部的忠實粉絲。

不久前，走進他的教室，中國學生迎面走來、用一口地道的蘭開夏英語和他打招呼。整班的學生都成了維甘的堅定支持者。教室的牆壁上，貼著「競技足球俱樂部」的標記。在維甘俱樂部的網頁上，他們這個班被稱為「北京粉絲俱樂部」。

二侄子的工作是為中國遊戲生產商製作音響、音樂。他本來是對槍走火入魔，但是，他給我們的解釋是，工作時間全部奉獻給為中國設計生產的打鬥遊戲創作各種槍支射擊的音響效果。

三侄子的工作應該說是最為驚險。他在位於廣州的一家知識產權公司工作。工作內容包括，去各種展覽促銷會、零售商查找假冒偽劣產品。找到以後，再試圖取得對方的信任，由此順藤摸瓜，查出生產商和所在地。

Image caption 廣州：中國南方的門戶城市

這樣的工作性質，已經好幾次讓他陷入了「泥潭」。

早就聽說過中國假貨多的說法。亞洲許多地區假貨泛濫，從名牌時裝到哈羅茲購物袋，什麼都能找得到。

最近，三侄子就職的那家公司受托檢查從亞洲各地買來的一個著名的蘇格蘭威士忌品牌產品。結果發現，緬甸原來要算是最「誠實」的國家，只有30%的威士忌是假酒。

不可思議

我的這三個侄子，出身並不顯赫、家境也不富裕，他們在中國工作的那些來自西方國家的朋友大多數也是一樣。

現在，僅在北京，就居住著成千上萬的歐洲人。在他們看來，到遙遠的地球另一端去找工作、闖生活，並沒有什麼值得大驚小怪的。

不論你是來自歐洲、美國、還是澳大利亞，在一些年輕人看來，世界可能根本沒有界限。

一些中國人已經意識到，他們的名字讓西方人很難念出口，這很有可能對他們的職業發展造成障礙。所以現在，許多中國人選擇使用「輔助」性的英文名字。

Image caption 許多中國年輕人仰慕西方文化潮流

中國人給自己起的這些英文名，當然也包括那些我們耳熟能詳的薩利、簡、或者凱文；也有一些人更加創新、英文名字略顯怪異，比如公主、陽光、老虎；

不過，另外還有些一些，可就是不可思議到徹頭徹尾的程度了，比如可樂Cola、著哩Jelly、氣泡Fizzy！

一次，我們乘坐公交車去山西大同。同車有一個小伙子，走到我們面前自我介紹說，他的名字叫「窗簾」（Curtains）。

小伙子說，因為，這是他最喜歡的一個英文單詞！

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讀者反饋

剛到法國的時候我告訴我周圍的法國人可以直接叫我的英文名字，很多人覺得一個中國人有英文名字不倫不類，而且有崇洋忘本之嫌。於是他們執意要稱呼我的中文名字，我是覺得又感動又好笑，大多數人叫我中文名字的時候我都反映不過來他們是在叫我。還好現在我已經習慣了，只是他們還是保留著西方自己的傳統，在叫我的時候只叫我的名，不叫我的姓，有時稱呼我中文全名的時候總是名在前，姓在後。想來他們尊重我的傳統也不是沒有局限的.....

<strong>Oliver jiang, Paris</strong><br/>