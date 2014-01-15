記者來鴻：黃金夢成了黃粱夢？

圖片版權 Image caption 挖掘吸引大批人來看熱鬧

去年，印度一位大師夢到某地藏有千噸黃金，上報後，政府部門組織掘地尋寶，結果一無所獲。BBC記者傑弗裏說，掘金鬧劇在印度引發許多反思。

做夢，是我們生活的一部分。

諾貝爾科學獎得主詹姆斯·沃特森做了一個夢，發現了DNA雙螺旋結構；亞伯拉罕·林肯遇刺幾天前曾經夢到自己將被暗殺。

但是，你要是夢到有個地方藏著萬兩黃金，怎麼辦？

在印度北部，我向幾名學生提出了這個問題。大多數人回答說，對這樣的夢不予理睬。

一位名叫洛肯德拉·辛格的小伙子說，「要是信夢的話，我每天早晨醒來身邊都有一位寶萊塢美女。」

但是，另外一個朋友奧姆·辛格卻持不同觀點，「不對，我們必須相信，夢能成真。」

之所以談起這個話題，是因為在印度北方邦，一位名叫薩卡（Shobhan Sarkar）的大師最近做了一個非常奇怪的美夢。

圖片版權 Image caption 印度是世界上最大的黃金消費國

黃金一夢

據說，去年9月，一位19世紀時的國王辛格託夢告訴薩卡，在自己原來的宮殿下埋著1000噸黃金。宮殿遺址位於北方邦的烏納奧（Unnao）縣。

辛格國王告訴薩卡，應該挖出黃金，用於印度經濟發展。

薩卡決定將黃金一夢通報印度政府。他致函總統、總理，不過沒有收到迴音。

別忘了，這是2013年。政府為什麼單憑某個人空口說夢就投資挖掘呢？

但是，印度一位食品和農業部長聽說了薩卡的故事，感覺很好奇。他下令印度地質調查局去探個究竟。

地質調查局勘探了一番，發現遺址下存在「異常的非磁性區」。簡而言之，地下可能有黃金。

10月20日，挖掘工作正式展開。現場有新聞報道車、武裝保安，還有一大批看熱鬧的的人。

有些人開始摩拳擦掌，籌劃挖到黃金後該怎麼用。

辛格國王的後裔許多生活貧困，他們說，黃金應該歸他們。當地人認為，黃金應該用於開發；辛格同種姓的人要求，黃金應該歸他們，而不是後裔或者當地人。

考古挖掘小組認真搜查了四個星期之後，工程叫停。調查人員找到了一些鏽鐵、玩具和碎玻璃。不過，沒有黃金。

圖片版權 Image caption 價值25萬美元的黃金衫

「白癡發狂」？

但是，掘金確實可能也有「一層銀邊兒」。我的一些學生朋友說，至少，這引起了人們對北方邦貧困落後現狀的關注。

一位記者朋友特傑帕爾·辛格說，「在北方邦，50%的女性營養不良，農村低種姓階層的人一半是文盲。掘金會引起人們關注這些問題，說不定政策還會開始改變。」

但是，其他一些學生沒有這麼樂觀。他們當中很多人把託夢掘金的故事看作一齣道德鬧劇。

他們說，現代印度，所有的人都在逐金，沒有人還對真實、勤勞致富感興趣。

掘金也成了一個政治問題。考古調查局現在拒絕承認當初是在挖黃金。調查局的發言人說，不過是在根據地質調查局的報告跟蹤行動。但是，地質調查局現在一甩手、說整個事件與己無關。

11月初，人們發現，有人對地質調查局的報告作過手腳。報告提到的那個「區」幾乎根本不可能有黃金，報告也根本沒有提議挖掘。

媒體插手，排著隊大加嘲諷。印度「今日」雜誌形容，掘金是「白癡發狂的泰姬陵」。

政客也不甘袖手旁觀。印度教民族主義政客穆迪（Narendra Modi）說，掘金讓印度成為笑柄。

穆迪說，政府不應該挖地尋寶，而應該想辦法收回政客藏在瑞士銀行帳號中的大筆盧比。

但是，薩卡人氣很高。穆迪突然意識到，他可能會惹翻印度教支持者。穆迪立刻向薩卡道歉、表揚他的工作。

與此同時，薩卡找來一台挖掘機，繼續考古小組未竟的工作。

印度政府已經下令禁止非法挖掘，但是這並沒有讓薩卡住手。他說，「我已經做好了坐牢的凖備。」

看來，他還是不情願放棄那個黃金一夢。

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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