記者來鴻：怎麼沒人唱戰爭歌曲了？

圖片版權 Image caption 年輕的音樂人鮑勃·迪倫（Bob Dylan）。

40年前，美國深陷越戰泥潭，國內反戰呼聲達到高潮。伴隨著抗議、示威，反戰歌曲應運而生，走紅美國和全世界，成就了諸多明星，也成為1960年代的一大象徵。現在，戰爭還是一場接一場，但是，你聽到過有關伊拉克戰爭或者阿富汗戰爭的歌曲嗎？

田納西州，納什維爾的「百老匯」大道，一座建築物外高掛著吉他形狀的巨型霓虹燈。

霓虹燈下，一輛大貨車的藍燈閃閃爍爍。車前坐著一位街頭歌手。他滿臉鬍子茬，身穿一件黑色體恤衫，面前圍著一小群人。他唱的歌聽上去很熟悉、但無論如何也想不起出處。

「我沒有發動這場瘋狂的亞洲戰爭，但是，能為愛國盡點兒力，我很自豪。」

我在歌手面前的收錢筒中放上幾個美元，問他，「這是什麼歌？」

他眼裏立刻放出熱情的光芒，回答說，「肯尼·羅傑斯（Kenny Rogers），1969年。」

「真是悲劇。一位越戰老兵腿殘廢了。回家後，看到女朋友精心打扮，出去作樂，他只能呆在家裏。老兵祈求女友，《盧比，不要把你的愛帶進城》—Ruby,Don』t Take Your Love to Town。這就是歌名」

新聞中不停地播放著伊拉克的消息；還有報道介紹從海外戰場歸來的美國士兵面臨的困難。

40年前，美國試圖把越南民主化，深陷泥潭。舉國上下爆發反戰示威，領頭羊包括一批年輕的音樂人，比如鮑勃·迪倫（Bob Dylan）、布魯斯·斯普利斯汀（Bruce Springsteen）和瓊·貝茲（Joan Baez）。

納什維爾被譽為美國的音樂城，百老匯是一條主要街道，這裏有許多酒吧，名字很有意思，比如「鐵皮屋頂」、「傳奇」。希望能闖出名氣的樂隊在狹小的舞台上獻藝。悶熱的夏日夜晚，傳出一陣陣粗曠的歌聲。

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音樂人從貧窮、貧富分化、種族、當然還有戰爭等社會問題中汲取靈感。那麼現在，戰爭歌曲都哪兒去了？

「無情的騾子」（Relentless Mules）樂隊演出剛剛結束、正在收拾東西。留著一把大鬍子的歌手史蒂文·莫勒（Stephen Mollere）說，「我們不寫那些個東西了。」

騾子是這一帶棉花種植園中常見的「苦力」。「無情的騾子」用班卓琴、曼多林、諧振吉他，演唱「藍草」音樂。莫勒接著說，「（寫戰爭歌曲）掙不到錢了。」

接著往前走，看到爵士歌手吉姆·海頓（Jim Hayden），他帶著眼鏡，一副書生氣。海頓說，「好像人們都不愛聽了。」海頓猶豫了一下，好像不敢肯定自己下面的話。

我催促道，「接著說啊。」

「你知道，我們這兒有《愛國法案》，人們沒忘記，聯邦調查局追查過約翰·列儂，他寫了那些反戰歌曲。然後，遭人槍殺……」說到這兒，海頓又住口了，好像為自己的陰謀論而尷尬。

片刻後，他接著說，「尼爾·楊（Neil Young）和斯普利斯汀做過哪些事。但是，他們都成恐龍了。我也不知道，反戰音樂不愛國，人們不喜歡？」

早些時候，在密西西比一個名叫圖帕洛（Tupelo）的小鎮，我也問過同樣一個問題。這裏，旗桿上高懸著美國國旗，1935年，貓王普雷斯利（Elvis Presley）就出生在這裏，在一個只有兩間屋子的棚屋中度過童年。

圖帕洛鎮長今年38歲，名叫傑森·謝爾頓（Jason Shelton），他也曾住在貓王當年生活的窮人區、上過貓王當年就讀的學校。

謝爾頓說，童年時目睹的種族歧視、貧窮等，幫助貓王把他的音樂推倒一個新層次。「不過，你提的那個有關戰爭歌曲的問題，我想不出答案。」

Image caption 美國入侵伊拉克戰爭的歌曲，就算有，你想聽嗎？

他拿出iPad、登錄臉書，「試試，我發個貼，問問別人。」

當天晚上在納什維爾，達比·麥庫勒爾（Darby McCuller）回復了謝爾頓的問題。麥庫勒爾是伊拉克戰爭老兵，現在也有一支樂隊，叫做「乾涸之地的悲劇」（Dry County Tragedy）。他給我發過來一首他剛剛創作的歌曲的錄音。歌曲獻給他死於路邊炸彈攻擊的戰友。

這首歌節奏舒緩、動人。歌中唱道，「你從來沒有想過，這個世界是如此殘忍」……歌中接著描述從戰場返回祖國之後，「你從噩夢的尖叫中醒來……昨天是英雄，昨天一去不返。」

我打電話給達比，他說，「那些個對英雄的讚美之詞，那些個獎章獎狀，為的是什麼？」

我問他，「還有其他描寫戰爭的歌曲嗎？」

他回答說，「肯定應該有，但是，我沒聽說過。現在的年輕人總是盯著手機、電腦，從那裏找不到音樂。」

百老匯的盡頭，有一座飾有傳奇歌手面容的多彩雕塑。一位看上去至少也有70歲的吉他手正在演奏一首瓊·貝茲的抗議歌曲。

我走過去打聽，老人說，「抗議的這些問題並沒有解決」。說到這兒，他的神情一下子活了起來，層層皺紋間綻放出興奮的笑容。

「這麼多戰爭，肯定有人在創作戰爭歌曲。這些發自他們內心深處的歌聲，說不定什麼時候，突然間就會冒出來、紅起來，讓我們激動、讓我們瘋狂。」

(編譯：蘇平 責編：董樂）

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這個文章是當前少有的好文章。關閉和平與幸福生活的門，是不智慧的，你說呢朋友？！

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