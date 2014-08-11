圖片版權 BBC World Service Image caption 當地反叛力量似乎正在做好戰鬥凖備

據來自烏克蘭東部的消息說，烏克蘭軍隊近日來對親俄羅斯武裝佔據的主要城市頓涅茨克發動了炮火攻擊，給這座城市的建築造成破壞。

就在幾天前，BBC記者曾進入頓涅茨克，採訪了那裏的叛軍指揮官。

一個名叫「沃斯托克部隊」的反叛武裝組織當時聲稱，他們剛剛擊退了烏克蘭政府軍的一次偵查進攻行動。

沃斯托克部隊是活躍於頓涅茨克的反叛武裝組織之一，BBC記者訪問了他們位於市中心的總部。

這個組織當時正在招募訓練新兵，他們知道自己可能寡不敵眾，但是似乎不願意放棄戰鬥。

在這個反叛組織的辦公樓內部，記者看到一個小組正在採取攻關行動，編輯一份凖備通過互聯網發表的錄像，顯示他們的士兵正在戰鬥。雙方目前都聲稱給對方帶來重創。

亞歷山大·霍達科夫斯基是沃斯托克部隊的軍事指揮官。

烏克蘭情報部門此前表示，他們在馬來西亞航空公司MH17航班墜毀之後截獲了一段討論如何處理客機「黑匣子」的電話錄音，而其中一個聲音就屬於霍達科夫斯基。

圖片版權 BBC World Service Image caption 霍達科夫斯基聲稱自己問心無愧

當我見到霍達科夫斯基的時候，他堅持對我表示，他的部隊同MH17航班的墜毀沒有任何關係。

他說，「我問心無愧。」

但是，他不排除其他反叛武裝同這一事件有牽連的可能。

他說，「即便你認為其他人同這起事件有牽連，你也必須考慮到這是一個戰區。」

他指責烏克蘭當局沒有改變商業飛機的航線，讓他們遠離戰區。

至於目前的局勢，他形容這是一個僵局。

和其他叛軍領袖相比，霍達科夫斯基所使用的語言要更為溫和。他堅持表示，他並不希望烏克蘭東部成為俄羅斯的一部分，而僅僅是希望得到和平。

他在交談中給人一種他希望把自己同強硬派分離主義者區別開來的印象，也許這僅僅是因為他比其他反叛武裝領導人在政治上更為老練。

圖片版權 BBC World Service Image caption 頓涅茨克和周邊地區的許多居民有時要進防空洞躲避

但是，烏克蘭軍隊正在加緊對頓涅茨克的包圍，這座城市的局勢也變得越來越危險。

頓涅茨克的街頭幾乎空空蕩蕩，許多商店完全關門，人們對即將開戰的前景感到恐懼，一些居民也在抱怨受到親俄武裝分子的恫嚇。

在頓涅茨克多次出現有關武裝分子收繳汽車或持槍強迫居民修築掩體的報告。

還有人說，他們不敢向自封的當地自治當局報告自己的不滿，因為擔心受到報復。

一位當地居民對BBC記者說，有許多人支持叛軍，因為他們每天看俄羅斯電視，但的確有很多人希望烏克蘭政府軍趕快到這裏來清除反叛武裝。

「但是，這些人往往保持沉默，不會把自己的這些想法告訴任何人。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 還有很多當地人試圖逃離家園

人權組織「人權觀察」說，烏克蘭政府和叛軍雙方都有侵犯人權的行為。

這個組織表示，烏克蘭軍隊使用火箭彈和大炮向人口稠密地區發動攻擊，造成很大的危險。

人權觀察同時指出，他們掌握的證據顯示，叛軍曾使用民用救護車運送自己的士兵。

在未來數日或數周內，烏克蘭東部的緊張局勢很有可能進一步惡化。如果烏克蘭政府軍強行進入頓涅茨克市區，將有可能爆發巷戰。

現在看來，沒有哪一方能在不付出巨大代價的情況下取勝，而頓涅茨克的民眾可能將付出最高的代價。

（編譯：躍生 責編：橫路）