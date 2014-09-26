記者來鴻：不用考試即刻拿駕照？

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許多人抱怨考駕照難、難於上青天。但是在墨西哥城，幾份材料、幾個小時、幾百塊錢就能辦成。不過，面對車流泛濫污染嚴重、交通事故頻發等問題，墨西哥城也要實施新規矩了。

拖了好幾個月。說實話，這件事，我早就該辦了。我聽說在墨西哥城拿駕照很容易，但是，看看「公共事務局」的大樓油漆剝落，好像是墨西哥官僚主義、繁文縟節的象徵。

我想像，（辦駕照）可能需要先排幾個小時的隊；一張接一張填寫無數的表格；從出生證到指紋印、當然還包括體檢證，統統都要一式三份複印好。

接著想像下去，就算辦好了所有這一切，後面當然還要有考試，檢查我最基本的駕車能力。

我可真是大錯特錯了。

首先，想像中的長龍根本不存在。我到辦公室的時候，前面那位先生馬上就要辦完了。稍後，我立即就被帶過去，坐到一位非常麻利的墨西哥城市政府官員的辦公桌前。

圖片版權 BBC World Service Image caption 墨西哥城交通警示牌上寫著，「行人優先。最好讓人活著」。

桌子對面的這位女士帶著眼鏡。我小心翼翼地問，「我是外國人，要領駕照需要什麼手續？」

她盯著面前的電腦屏幕，幾乎連頭都沒抬，說，「護照複印件，居民卡和一張近期帳單。」

我以為她大喘氣呢，接著問，「還有什麼？」

「填好這張表，到這三家超市當中的任何一家交677比索（相當於50美元，或者30英鎊）。」

「就這些？」真的這麼簡單，我今天下午豈不就能辦完？

女士斬釘截鐵地回答，「就這些。」擲地有聲，彷彿表明，你還拖拖拉拉等於浪費我的時間。

我走出辦公室，開始收斂所需文件。

墨西哥城是一個忙碌、喧囂的大都市，南美地區能有一拼的只有巴西聖保羅。

墨西哥城海拔2200米，稀薄的空氣中彌漫著霧霾，充斥著噪音。這裏共有400萬輛機動車。但是，如果司機來自首都的話，可能沒有多少人是在通過考試之後領取的駕照。

但是，這種狀況就要變了。墨西哥城左翼市長曼塞拉（Miguel Angel Mancera）簽署一項新法令，要求所有司機通過基本的能力檢查，要檢查視力、通過交規考試、駕車考試。

新法將於今年晚些時候生效。所以我才趕緊去領駕照。

圖片版權 BBC World Service Image caption 霧霾籠罩的墨西哥城

我很幸運，可以走路去上班。在墨西哥城這樣一座大都市，這真是一個不小的福氣。但是，我也曾多次租車自駕，我知道，墨西哥的公路算不上世界上最安全的。

第一次開車上路，幾個小時之內，就有一位婦女倒車徑直撞到我早就停在那兒一動不動的車上，側門被撞了一個坑。

卡車嚴重超載，貨掉在公路上，這種事並不罕見。「停車」信號經常被人看作是溫馨提示、而不是必須遵守的命令。

每年，墨西哥估計有17000人死於交通事故，長期以來，壓力組織一直要求當局加強管制。

現在，風向總算開始慢慢轉了。比如酒駕，過去相當長時間都被看作小事一樁，現在在墨西哥城，管理比從前嚴格了許多。隨機酒精測試明顯增加，特別是在聖誕節和公共假日前後。

墨西哥城還採取了一系列交通管制措施，比如爭議性的限行—根據車牌尾號決定可否上路。這項措施和減排監控計劃掛鉤，目的是要限制污染最嚴重的車輛上路，其中包括墨西哥城曾經的象徵、沒有安裝催化轉化器的大眾「甲殼蟲」。

圖片版權 BBC World Service Image caption 大眾甲殼蟲：出租車也限行

就算污染嚴重，但是許多人必須開車去上班，所以，市政府的限行舉措雖然對空氣有力，還是沒有受到民眾的一致歡迎。

近來，在這個到處都是機動車的城市，騎自行車的人也多了起來。「生態自行車」計劃--相當於倫敦的「鮑里斯自行車」--非常成功。從前可能會乘坐本來已經人滿為患的公交車出門，現在男女老幼都騎上了鮮艷的銀、紅色出租自行車，穿行在車流中。

圖片版權 BBC World Service Image caption 我拿到駕照了！

想到他們身邊那麼多司機沒有考試就上路，騎自行車真是一個勇敢的選擇。

拿著複製好的全套文件，我又返回了公共事務部大樓。所有的表格填寫正確、還有交納677比索的收據。

10分鐘後，墨西哥城市政府簽發的嶄新駕駛執照就到手了。

糟糕，我忘記怎樣平行泊車了！

(編譯：蘇平 責編：路西）

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