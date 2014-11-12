記者來鴻：澳大利亞「穆斯林恐懼症」升級

圖片版權 BBC World Service Image caption 澳大利亞穆斯林社區規模不大、比較溫和，佔總人口的2.2%

澳大利亞估計共有100名「伊斯蘭國」支持者在國內活動、大約60人在敘利亞和伊拉克參加「伊斯蘭國」聖戰。最近澳大利亞提升恐怖襲擊警告，並且採取一系列新的反恐措施。不過，澳大利亞長期溫和的主流穆斯林社區也在付出代價。

薩利赫性格開朗，喜歡閒聊。他是澳大利亞埃及人，在悉尼市中心離我家不遠、一家賣報紙和雜貨的小商店工作。

薩利赫身後的音響，播放著烏姆•庫勒蘇姆（Um Kulthum，埃及女歌手）舒緩憂鬱的歌聲。通常，我們對話的主題五花八門，包括天氣—總是不錯、香煙的價格--在埃及一澳元能買一盒，在澳大利亞只能買一根！還有移民、避難等等。

但是近來，越來越多的時候，我們兩人早晨的交流轉向來自中東令人悲觀的消息。

薩利赫在澳大利亞已經十年了。阿拉伯之春的茉莉花短暫盛開、不久即凋零之前很長時間，薩利赫早已離開了埃及。穆巴拉克統治時期，薩利赫在埃及是一位出道不久的年輕律師。

薩利赫說，他不想念那個地方，也不留戀那份工作。他告訴我，「在埃及，警察隨心所欲、想幹什麼就幹什麼。根本不顧忌法律和人們的尊嚴。在澳大利亞，警察棒極了。他們尊重人。」

但是，那都是一個來月以前的事了。薩利赫後來成為澳大利亞發生的一連串「穆斯林恐懼症」攻擊事件的受害者之一。

一天晚上下班回家的路上，薩利赫受到一位白人的攻擊。白人揮舞著一把椅子、大喊要「殺死所有的穆斯林」。薩利赫手部骨折，心裏也很酸澀。

薩利赫說，雖然整個過程都有CCTV監控錄像，警方根本沒有花多少功夫去搜捕作案人。薩利赫對澳大利亞警察的好印象現在打了一點折扣。

圖片版權 BBC World Service Image caption 澳大利亞提高了恐怖襲擊威脅的級別

就在那起事件發生之前的幾天，薩利赫曾經警告我說，這類攻擊越來越頻繁。

最近，澳大利亞政府加大努力、打擊在本土活動的伊斯蘭極端組織。澳大利亞不僅將恐怖襲擊威脅提高到「嚴重」級別，而且加強了國會的治安警戒。

不久前，800名澳大利亞警察參與有史以來規模最大的一起反恐行動。一人被控罪將出庭受審。這名嫌疑被指預謀攻擊公眾、隨機砍頭、並在屍體上覆蓋「伊斯蘭國」（IS）國旗。

澳大利亞政府估計，共有大約60名澳大利亞人在敘利亞和伊拉克參加「伊斯蘭國」的聖戰，另外還有大約100人在國內支援他們。

聽上去好像很多。但是，澳大利亞穆斯林人口總數大約為50萬，100來人當然是很少的少數。不過，在澳大利亞常年定居、總體來看融入主流比較成功的大多數穆斯林人卻在付出代價。

令人悲哀的是，薩利赫遭遇的那類「穆斯林恐懼症」毆打、辱罵事件並不是個案。最近幾星期，布里斯班和悉尼都有清真寺遭到破壞、塗鴉；珀斯一名穆斯林婦女購物期間受到辱罵、頭巾被人揪下來。

另外還有一名女人和我聯繫說，她丈夫是錫克人，裹著包頭，非常喜愛澳大利亞的傳統業餘消遣草地滾球。不過玩球期間，好多次遭人辱罵、被人叫做恐怖分子。

不久前，我曾去悉尼西部拉肯巴（Lakemba）澳大利亞最大的清真寺。我們在做一個關於澳大利亞打擊「伊斯蘭國」的電視片，希望能拍一些周五禱告的素材。

我承認，我確實感到有點不安。人家去禱告，你舉著攝像機對著人家的臉猛拍，肯定有人不歡迎。

不過，我的擔心都是多餘的。幾乎無一例外，我們受到的接待不僅充滿熱情，而且充滿幽默。

一位男人一邊脫鞋往裏走、一邊笑著問我，「哥們，這回我們又幹什麼啦？」

圖片版權 BBC World Service Image caption 不久前澳大利亞警方發動規模最大的一起反恐搜捕行動

另外一個身形魁梧、猶如橄欖球選手的男人留著濃密的大鬍子，他滿臉嚴肅地朝我們走過來，用濃重的澳大利亞味兒英語警告說，「哥們，最好別說錯話，要不然，我們會砍掉你的頭。」

說話間，他的臉上卻露出熱情、調侃的笑意，還眨了眨眼，經典性澳大利亞不動聲色的冷幽默。

這個星期，我又碰上了薩利赫。他的手還沒消腫、打著繃帶。我們聊起了他在埃及的日子。

我想搞清楚他到底是不是穆斯林。薩利赫解釋說，在埃及，根據法律規定，所有的人身份證都必須標明宗教信仰。

薩利赫接著說，「在澳大利亞，不管是穆斯林還是基督教徒，我是什麼人這並不重要。很簡單，我是澳大利亞人。」

（編譯：蘇平/責編：尚清）

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