記者來鴻：去北京翻越柏林牆！

圖片版權 AP

百米路程，成了史詩般的萬里長征。1987年，一對東德戀人密謀途徑俄國、蒙古，在北京翻越柏林牆、投奔西德！

秋天，柏林的日落色彩斑斕、絢麗無比。在我居住的那個地區，林立的公寓樓後，金紅色的餘暉彷彿在燃燒，清晰地映襯出屋頂、山牆、煙囪的輪廓。

最近，普倫茨勞貝格（Prenzlauerberg，柏林一個區）的屋頂激發了我的想像力。部分原因是，人們曾經告訴我，原來屋頂緊密互聯，足不沾地--根本不用下便道--就可穿過整個城區！

另外一個原因是，我剛剛聽說一個動人的故事，一個在高高的柏林牆畔、縱橫的鐵絲網後發生的愛情故事。

聽我來給你講一講瑪麗安和楊斯的經歷吧。

共產主義東柏林。瑪麗安和楊斯都是20出頭的學生，深深相愛，剛剛搬到一起開始同居。楊斯讀生物，瑪麗安讀藝術。

瑪麗安特別喜愛坐在公寓屋頂賞景畫素描。我可以想像那番景色，兩個滿懷熱情的年輕人，坐在煙囪林中，看日落、憧憬未來。

但是，那是1987年。他們的機會非常有限。楊斯希望旅遊，希望能親眼看到其他國家的野生動物。他的好奇心已經引起了東德秘密警察斯塔西的注意。

「繞地球走一圈兒」

圖片版權 BBC World Service Image caption 逃跑途中的楊斯

所以，在普倫茨勞貝格的屋頂上，楊斯和瑪麗安決定逃跑。但是，怎麼逃呢？西德，那個自由世界，本來步行10分鐘就可以抵達。但是，有致命的柏林牆擋路。

楊斯告訴我說，「每個人都曾看著牆那面，但是，我不想冒險翻牆吃槍子。我心想，從東柏林到西柏林，哪一條路是人們根本想像不到的呢？然後我想……我繞地球走一圈兒！」

楊斯和瑪麗安策劃出一個非同尋常的逃跑計劃。為了抵達西方，他們決定先往東走，經由俄國、蒙古，然後到中國首都北京，在西德大使館申請護照。

楊斯在跳蚤市場買了一台破舊的西里爾語打字機，偽造了前往俄國所需的所有文件。然後，兩人踏上了一萬公里、史詩般的旅程。

楊斯給我看了一些當年的照片。微笑的瑪麗安和一群衣著鮮艷的牧民孩子在一起；留著大鬍子、滿臉笑容的楊斯站在駱駝旁；瑪麗安和楊斯在一座巨大的石雕菩薩前合影。

兩人背著沉重的背包，一路乘火車、搭順風車，曾經劃獨木舟過河、在大山裏野營。瑪麗安告訴我說，那段旅程「驚心動魄」、「猶如夢幻」，是「真正的探險」。

不過，旅程也充滿了危險。

在蒙古一座寺廟中停留期間，突然，警察來逮捕瑪麗安和楊斯。原來，那些看起來熱情好客、勸他們多留一些日子的和尚給當局通風報信了。

警察忙著檢查文件。短暫時段無人看守瑪麗安和楊斯。兩人迅速逃跑，在森林中藏了一個晚上。

圖片版權 AFP Image caption 修建柏林牆，德國被一分為二，家人難以團聚。

「走了，就回不去了」

最後，他們乘火車進入中國。現在距離北京的西德大使館、距離在西德開始新生活就有一步之遙了。但是，瑪麗安好像還沒有做好凖備。她非常想家，不想永遠拋棄家人、朋友和普倫茲勞貝格的生活。瑪麗安決定返回東德。

瑪麗安說，「我心想，如果我去了西方，我的親朋好友可能會有麻煩。我不想失去我扎根的那片故土……真的走了，就永遠也回不去了。」

但是，楊斯認為，無法忍受控制嚴格的共產主義當局。逃亡、以及沿途經歷的自由，讓他品嚐到「發現的快樂以及年輕的才智，發現了政府中那些老手誰也沒有想到的一個漏洞。每往前走一步，我都看到，生活是開放的。我也不知道明天會幹什麼，但是我知道，我能下決心。」

在中國，瑪麗安和楊斯決定分手。愛情故事就此結束。楊斯去了大使館，然後前往西德。瑪麗安獨自一人返回柏林。

兩年後，柏林牆被推倒。

二十五年後，瑪麗安和楊斯仍然生活在柏林。瑪麗安現在是藝術家，楊思是生物學家。二人很少見面。我單獨採訪他們。

不過，說起那個夏天、聊起那段萬里長征、憶起那段禁旅，你仍然可以看到，瑪麗安和楊斯的目光中，充滿了普倫茨勞貝格日落一般的絢爛光彩。

（編譯：蘇平/責編：橫路）

若您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：

網友反饋

東德，蘇聯，蒙古，中國...... 在那個現在口口相傳的「恐怖年代的恐怖地區」，兩個普通年輕人沒做什麼複雜的凖備，就可以一路穿行兩萬里橫跨歐亞大陸，高高興興的，更清楚的認識了自我，最終選擇了各自不同的歸宿，貌似之後也是健健康康完好無恙。這難道沒給大家一點啟發麼（尤其是對那些一直在咬牙切齒抨擊的人們）？

PUMPKIN, QINGDAO

未來的世界，一定是一個自由開放,沒有疆界的地球村!

Hold Ge, 中國 北京

真的好感人，要是拍成電影一定很棒！！

羅朝陽, 中國

專制獨裁的政權，掌權者在【嗜權如命】的驅使下，往往築起各種有形無形的圍牆，把牆內牆外容不下的宗教、文化、信仰、慾望區隔阻截起來。翻閱人類發展的歷史，莫不如是。翻越柏林圍牆雖已成過去，然而甘冒權力制裁，甚至甘冒失去生命的【翻牆行動】依然在今天的世界中【不斷上演】。高牆的阻隔下，無論翻進翻出，都要付出代價，都須要有無比的勇氣。直到這樣的一天來臨：把【無限膨脹】的權力【關在籠子】裏。

孟光, Hong Kong

在1987 年的東德，跨越柏林牆會被射殺，但是向東出行卻不困難，而在中國，任何企圖跨越國境的人都會被射殺，王志軍進了成都美國領事館就被大批軍警包圍，因為中國人是中共的奴隸。中共的牆不但擋住了人，還擋住了電波。看了這個感人的故事，使我想起無數喪命的中國偷渡者的淒涼。

未署名

一個淒美的愛情故事

我的中國心, Sydney

德國人是一個偉大的民族，他們在二戰期間犯下的錯誤他們會反省，會認錯，會道歉。一個國家被分為2部分或者更多，是一件不幸的事。希望中國有一天也能完成大統，除了台灣，也包括被俄羅斯佔領的外興安嶺，釣魚島，琉球群島，如果蒙古國也投誠當然就更好，哈哈。

Lily Wang, ShenZhen China

雖然有點遺憾，但是還是挺感動的。

chaoren92, China