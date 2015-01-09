記者來鴻：史上最浪漫的巧克力？

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如果威利·旺卡（Willy Wonka，《查理與巧克力工廠》中的糖果商）確有其人、而且還是法國人的話，他的名字一定是菲利普·貝納頌（Philippe Bernachon）。

貝納頌是巧克力大師。他在里昂的作坊生產最令人垂涎的甜品，更不用說貝納頌巧克力了。威利·旺卡的「美味鬆軟棉花糖樂心巧克力？靠邊站吧。

絲絨般柔滑、夜幕般深黑、誘人的醇香。貝納頌巧克力包著濃郁的鹹味焦糖、藏著開心果、或者烤杏仁、菠蘿蜜餞、櫻桃、苦橙……甚至，金萬利釀製的各色果脯。

通常，世界上只有兩個地方能找到貝納頌巧克力，一個是里昂，另外一個位於里昂以北400公里以外、距離蒙馬特不遠的一家小小糖果店—「金星」糖果店。

但是去年2月，金星糖果店發生爆炸，19世紀精緻的內裝修、一盤盤一瓶瓶甜美的果脯蜜餞、還有貝納頌令人難以置信的奢華巧克力，全部飛上了天。

煤氣爆炸，甜點瞬間化為灰燼。

「金星」店的老闆雖然沒有受傷、但卻沒少受驚。此後好幾個月，她無處開張，巴黎人失去了自己的貝納頌。

12月下旬。一天黃昏，我正在尋找一個歇腳的地方，餘光一掃，恰好看到這位老闆。她在71號一家出售野蜂蜜的商店借了一張桌子，正在忙活呢。

圖片版權 BBC World Service Image caption 這款貝納頌巧克力俗稱「乞丐」

我打開店門，走了進去。

德尼斯·阿卡博（Denise Acabo）是金星糖果店的老闆，頗具傳奇色彩。她周身散發著獨特的香味兒—香奈兒混雜著苦巧克力和野蜂蜜。

德尼斯一套青春女生一般的經典裝束：短裙，熨燙平平整整的藍色棉制襯衣，打著領帶，外加一件開衫，銀白色的長髮編成兩條長辮子。

79歲的德尼斯充滿活力，正在熟練地包裝手工製作的巧克力。

首先，她鋪好一張兩邊剪成穗狀的彩紙，金色或者銀色；然後加上一張寫有謎語、笑話的蠟紙；最後在中間擺上巧克力和一個小小的紙雷管，兩頭一擰，「好了！一枚帕庇佑（papillote）。」

過去200多年以來，帕庇佑糖一直是法國人聖誕新年時首選必吃的糖果。

德尼斯說，「過年了，那麼多好吃的，我最喜歡帕庇佑！她能博人一笑，這非常重要。因為，派對完了，誰知道下面會發生什麼？」

她一邊包糖果、一邊哼歌。訂單一張接一張。一公斤醇厚的奶油巧克力，一公斤爽口的果仁巧克力；為節日特製的裝滿烈酒、李子和栗子的酒心糖……

所有這些糖果，在德尼斯的手下，都成為拉開博人一笑、聽來清脆悅耳、看去火花飛濺的節日快樂。

德尼斯停下哼唱，很自然地說了一句，「嘗嘗這個。」一邊說，她一邊遞給我一塊疙疙瘩瘩的糖果，大小和榛子差不多。

德尼斯說，「這能帶給你高潮。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 帕庇佑糖，過年過節很流行

確實！味覺高潮。

一層細膩純滑、閃閃發光的甜味巧克力，需要稍稍用力咬。接下來—其實幾乎也就是同時，齒尖碰上脆生生的糖殼，然後，濃郁醇香的紅莓酒噴湧而出……

如此美味，令人目瞪口呆。

德尼斯彬彬有禮地接著問我，想不想聽帕庇佑的故事？

我回答說，「當然。」聽上去，我好像呼吸略有一點困難，嘴巴還沒有從紅莓酒、巧克力的夾擊中恢復正常。

德尼斯放下手中的東西，雙手疊放在膝前，擺出一副真正講童話的姿態。

「很久很久以前，18世紀末，那時候還沒有貝納頌呢。里昂這裏有一個甜點師，叫帕庇洛，他手下有個學徒。小伙子愛上了住在街對面的少女。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 巧克力：引爆你的味覺高潮？

少女這麼近、但又那麼遠。

後來，小伙子絞盡腦汁想出一個打動少女芳心的辦法。他決定去偷一些師傅最好的巧克力！小伙子把巧克力一塊一塊地用紙包好。

表面看上去非常平淡無奇，但是裏面卻藏著他傾訴愛意、山盟海誓的小字條。

小伙子把巧克力悄悄地帶出了作坊……

帕庇洛可是一位很有心的生意人，很快，他就注意到有巧克力失蹤！怕庇洛開始監視學徒。不過，當他發現小伙子的把戲之後，不僅沒有把他趕出門，反而表示祝賀。

長話短說。後來，小伙子和美少女百年合好，帕庇洛發明了帕庇佑，財源滾滾。

德尼斯從桌邊站起身來，向我演示怎樣正確拉爆帕庇佑。

她伸直雙臂，說「一定要用足夠的力量。」使勁一拉，「啪！」一聲脆響，一朵火花，一股藍煙。

德尼斯坐下來接著幹活，繼續輕聲哼著小曲。現在，她的香味更加獨特了，香奈兒混雜著苦巧克力、野蜂蜜，還有少許的火藥味兒。

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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