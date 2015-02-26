記者來鴻：「大英帝國主義分子」的自白

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通常，都是記者向新聞人物發難，但是最近在韓國的一次記者會上，BBC的埃文斯卻遭到美國人權活動人士的「當頭一棒」。說穿了，美國對朝鮮的看法與韓國對朝鮮的看法還是有差異的。

新聞發佈會，我很少被人叫做「大英帝國主義分子」。我並不自認是帝國主義分子，再說，新聞活動通常也不會聚焦在前來報道的一名記者身上。

但是，那一天確實發生了這樣的事。位於紐約的一家人權組織派一批活動人士來首爾，商討他們的最新計劃：用熱氣球把大批錄有電影《刺殺金正恩》的U盤放飛到朝鮮。

從美國來的那些人帶著大墨鏡，昂首挺胸地走到攝像機前，宛如昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）電影中的一幕。接下來，還有關於自由的慷慨激昂的演講。

這當然沒問題。但是我想，也許應該問一問，在現在這樣緊張的局面之下，美國人到韓國來作出這樣挑釁性的舉動是否合適？我還想知道，誰是他們那家組織的資助者？中情局CIA有沒有給錢？

這下子，新聞發佈會炸鍋了。主要的演講人聽出我的口音，問我是不是來自那個帝國主義的大不列顛。人家說，我提的問題不夠專業。

這也讓我認識到，美國對朝鮮的看法經常和我常駐的韓國不大一樣。許多韓國人對平壤政權的殘忍毫無疑問。韓國說，過去五年中，朝鮮擊沉過韓國的一艘戰艦；延坪島衝突中雙方軍人都有死傷。

圖片版權 BBC World Service Image caption 《刺殺金正恩》激怒了朝鮮

聯合國的報告也揭露了平壤政權的打壓：囚犯被謀殺、強姦、餓死。我經常訪問曾經在朝鮮坐過牢的一個男人，他說，今生今世都要忍受著酷刑折磨留下的創傷。他經常形容自己置身於自殺邊緣。

韓國人知道朝鮮的邪惡，但是韓國人也知道，他們和朝鮮人共處一個半島、有共同的歷史、血脈。他們也很清楚，自己處於炮口之下。所以，韓國人通常會小心權衡抗議示威，也許，送送宣傳品沒問題，但是，挑起戰爭就不太好了。

那些最堅定地支持挑釁的人通常是脫北者，其中一些人有足夠的原因相信他們是朝鮮刺殺的目標。

但是，並不能一味相信這些人。一名韓國人曾經告訴我說，脫北者希望能賣出自己的故事。許多脫北者找不到工作，只能依賴救助組織，而這樣的組織有時也依賴於外部資金。脫北者寫回憶錄、出版賣錢。這樣的書必須要能抓眼球。

最近一段時間，一個很有名氣的脫北者承認，他的書中有一些內容「不夠凖確」。申東赫在《逃出十四號勞改營》中了揭露朝鮮勞改營的殘酷內幕，還曾在聯合國作過證。現在，他在臉書上就該書片斷向公眾道歉。

這都顯示出評估那些脫北者證詞的困難程度。需要說明的是，去朝鮮的西方人受到嚴密監管，一些人回來後的描述也帶上了「玫瑰眼鏡」。

意識形態一插足，複雜性就被拋到腦後了。我看，這就是那些美國活動人士不喜歡我提出那些尷尬問題的原因。

但是後來，我向他們講述說，堅定地質疑一切，才是民主之根蒂。不管是不是帝國主義分子吧，這也是英國記者的最佳傳統。

圖片版權 BBC World Service Image caption 申東赫公開道歉

順便說一下，我還曾被那些召開記者會的人叫做比帝國主義分子更糟糕的外號。

一次，我想頑皮地挑動是非，居然魯莽地問米克·賈格爾（Mick Jagger）有關滾石樂隊完全合法的複雜稅務安排。

紐約那個大廣場上，擠滿了滿懷崇拜的記者。賈格爾先生當著所有的人說，我來自BBC-Boring Broadcasting Corporation-乏味廣播公司。

這真傷了我的心。我一生都力挺滾石，甚至說滾石比披頭士（甲殼衝）還要棒。米格，米格，請你千萬不要說我「乏味」啊。請別說我「乏味」。

（編譯：蘇平 責編：顧垠）

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讀者反饋

大多數西方的媒體從來不會用辯證法，也不會有變化的觀點，他們常常的就是固化的思維。

李再, 中國

這樣的文章才匹配BBC的聲譽，為什麼中文網鮮有如此質量的原創文章呢。

oliver JIANG, paris, France

西方民主自由的真實再現.做媒體人是要有勇氣的,在哪裏都一樣.希望BBC能多有一些這樣有勇氣又有良心的媒體人的文章。

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