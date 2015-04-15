記者來鴻：防艾滋也要杜絕西方觀念？

圖片版權 BBC World Service Image caption 俄國政府和社會依然排斥同性戀

其他地方都見成效了，俄羅斯的HIV感染率為什麼居高不下？官方數字說，過去幾年共有90萬人感染，17萬人喪命。但是，真實數字可能遠遠高出官方統計。國際健康界人士認為，俄國的毒品、同性戀政策可能與此有一定關係。BBC記者露西·阿什發現，一線義工感覺，彷彿深陷一場意識形態爭奪戰。

和我一起出門的這位老兄留著亂蓬蓬的大鬍子，豁牙，外號「尼克松」和形像好像很不般配。

尼克松背著一個藍色的大雙肩包，看上去好像要出去野營。其實，我們不過是要去附近一家藥店。

到了藥店外面，尼克松摘下雙肩包，耐心等候。那天晚上天氣很冷。我們跺著腳取暖。我心想，會有客戶嗎？

然後，一個身穿羽絨服的男人湊過來，問我們能不能施捨10盧布。尼克松回答，「不行。」羽絨服沒趣地走進了藥店。尼克松對我解釋說，「我們從來不給錢，不能開這個壞先例。」

過了幾分鐘，羽絨服出來了，打聽尼克松雙肩包裏裝的什麼東西。尼克松告訴對方，他是一家名叫「安德烈·雷爾科夫基金會」的義工，基金會的宗旨是向吸毒者提供幫助。現在，這是莫斯科僅有的一家發放清潔針頭和納絡酮--一種預防吸毒過量的藥物—的組織。

這家基金會的推廣工作肯定挽救過生命。但是，因為部分資金、專業指導來自國外，俄國有些健康官員認為基金會異化、危險，甚至反俄。

羽絨服拿了一些2毫升的針頭，還不情願地接過了一包安全套。他告訴我，他是經濟系大學畢業生，現在失業。注射毒品已經五年。接下來，他不屑地說，「我又不是小孩子。我30了，知道如何保護自己。」話音落地，羽絨服轉身起步，消失在夜色中。

俄國許多吸毒的人使用比海洛因更容易到手的東西：用不需處方即可在藥店隨意購買的各種成藥配成的東西。

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沒有多久之前，這裏流行的毒品叫「鱷魚」。之所以得了這麼一個名，是因為這種毒品會導致癮君子皮膚變黑、出現鱗狀屑片，然後身體組織腐爛。「鱷魚」中的活性成分是可待因（用於止咳藥），和打火機油、用來疏通下水道的液體、碘酒以及從火柴上刮下來的紅磷混在一起。後來，俄國政府被迫禁止無處方購買可待因。

現在流行的是托品卡胺，這是檢查視力時散瞳用的。過去五年，俄國滴眼液銷量增加了13倍，和眼疾發病率上升恐怕關係不大。這種藥劑可以引發幻覺、腎臟劇痛，有人將其戲稱為「7月」。因為，用7個月可能就喪命了。

如果自製的毒品還不夠致命的話，使用髒針頭感染上HIV的可能性也非常高。俄國艾滋病毒感染率逐年上升，官方註冊的患者中已經有17萬人喪生。

那麼，你可能會猜了，政府豈不是要張開雙臂、擁抱那些防治措施？世界衛生組織建議使用口服的美沙酮，控制使用海洛因，避免共用針頭帶來的交叉感染。

就連社會觀念算不上最自由解放的中國，現在都有了700多個美沙酮門診。但是在俄國，美沙酮還是被禁的，違禁可能會被判坐牢20年。

圖片版權 BBC World Service Image caption 世界艾滋病日時，莫斯科政府門前的國際艾滋病宣傳活動

俄國最大的吸毒治療中心的首席麻醉師伊夫基尼·布萊恩說，「我們的工作是要讓人停止使用成癮物。」他笑了笑、接著說，「你瞧，我們這流行著一個笑話：美沙酮就好像是用白蘭地治療伏特加上癮。」

不過，布萊恩醫生也承認，他自己的方法並不是特別有效。接受初期「排毒」之後，只有少數病人實現了後期康復。官方數字顯示，5年後，不注射毒品的只佔10%。

俄羅斯的鄰國烏克蘭艾滋病防治卻在取得進展。和俄羅斯不一樣的是，烏克蘭接受了外國的建議和資金，建立起美沙酮診所和清潔針頭項目。2012年，烏克蘭感染率自1999年以來首次出現下降。

俄國接納克里米亞之後採取的第一個措施就包括關閉向800名癮君子提供幫助的美沙酮診所。聯合國說，此後，其中100多人已經死去。

「安德烈·雷爾科夫基金會」的安娜·薩朗說，「我真搞不懂。為什麼他們不停地反對那些在其他國家已經證實有效的方法呢？這些項目並不貴、也不難推廣。我猜，他們可能就是不要接受西方來的任何東西。」

尼克松說，要是能有一輛小麵包就好了，有地方坐、取暖，也許還能提供免費的HIV檢測。但是，他悲哀地說，「哪兒還有錢買車啊。」

尼克松背上雙肩包、走路回家。

（編譯：蘇平/責編：路西）

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