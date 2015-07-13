記者來鴻：如何走出大屠殺的夢魘

圖片版權 BBC World Service

1995年發生的斯雷布雷尼察大屠殺留下一道難以癒合的傷疤。每年7月，國際社會聚集在一起，緬懷和哀悼死者。小鎮如何走出歷史夢魘、構築常態來來？僅靠一年一次表述傷心夠嗎？

斯雷布雷尼察人恐怕很容易就會得出這樣一個結論：自己的家鄉每年只存在幾天—至少在世界其他地方的人心中是這樣。

「季節」開始的第一個跡象是記者湧入，坐在酒店的餐館裏敲打鍵盤。一位當地人抱怨「總提同樣的問題」。

從我在的這家餐館憑窗眺望，一座清真寺和一座教堂併肩而立。考慮到歷史，斯雷布雷尼察小鎮非常出奇的一點是，這裏的波斯尼亞穆斯林和塞爾維亞族人幾乎各佔一半。

7月11日，政要開始抵達，許多坐著直升飛機，來斯雷布雷尼察紀念1995年被波黑塞族軍隊謀殺的8000多名波斯尼亞穆斯林男人和男孩。

完事，所有的人都走了，剩下的，只有斯雷布雷尼察現有居民。他們對此並不滿意。

哈桑·哈桑諾維奇說，「只有在紀念日的時候我們才受到這樣的關注，但是，生活在這裏的人必須留在這裏應付日複一日的生活。」

這個小鎮充滿了令人心碎的故事。哈桑諾維奇的經歷可以說是最為超常的故事之一。

姆拉迪奇將軍的手下無視聯合國決議（將斯雷布雷尼察化為「安全區」）、無視聯合國維和部隊，攻入斯雷布雷雷尼察這個所謂的安全區。哈桑·哈桑諾維奇和父親、雙胞胎弟弟一起逃到鎮外的叢林。只有哈桑一人活了下來……

10年前，哈桑回到斯雷布雷尼察，現在他是博托卡裏公墓紀念館的負責人，參與籌劃每年一度、在屠殺紀念日前舉行的和平遊行。不過哈桑表示，僅僅聚焦過去，損害了現在的小鎮人。「需要展現的是死亡之後仍然有生命。我們需要說服其他人在這裏投資、在這裏構建未來，特別是年輕人。如果年輕人都離開了，斯雷布雷尼察就會死亡。

所以，我想問的是：世界希望看到斯雷布雷尼察再死一次嗎？」

圖片版權 BBC World Service Image caption 斯雷布雷尼察8000男人、男孩慘遭殺戮

從許多層面來看，斯雷布雷尼察年輕人面臨的問題和波斯尼亞其他地區的年輕人並沒有區別。

年輕人失業率居整個歐洲前列，就業率還不到40%。但是，對那些衝突之後年代出生的人，小鎮悲慘的過去仍然是一個附加拖累。

尼哈德·卡迪奇是斯雷布雷尼察網絡設計、社交媒體公司「銀色傳媒」的創始人。他說，「世界總是在拿1992年的眼光看著我們，這不是好事。」

為了宣傳小鎮的另一面—不僅僅是向當地人—卡迪奇和同事姆拉登·科吉奇一道創建了斯雷布雷尼察門戶網站。

他說，「我們想講述斯雷布雷尼察傳遞正能量的故事。我們得到當地社區的大力支持，刊登足球俱樂部、與斯雷布雷尼察有關的名人、旅遊等故事。我們想告訴外人，斯雷布雷尼察並不僅有大屠殺。」

門戶網站本身甚至也有自己的和解故事：卡迪奇是波斯尼亞穆斯林人、科吉奇是塞族人。不過他們執意淡化這個角度。卡迪奇說，「我們不過是正常工作。需要工作，我們當然可以共處。」

為了給斯雷布雷尼察年輕人提供表述平台，科吉奇製作了100集視頻短片，請青年人講述自己的擔憂。

科吉奇說，「不管種族如何，答案總是相同的。他們擔心缺少工作機會、政治干預、年輕人的被動消極。每一個人都希望擁有正常的國家、正常的未來。」

現在看起來可能性不大。自從1995年以來，波斯尼亞被分成兩個「種族實體」。政府機制不僅令人眼花繚亂—有14個總理、三個總統、而且效率相當低下。

唯一的一線希望是與歐盟恢復「穩定和聯繫協議」，這將成為該國領導人的「胡蘿蔔」，驅使他們推進迫切需要的經濟、社會和司法改革。

歐盟駐波斯尼亞特別代表維格馬克（Lars-Gunnar Wigemark）堅持說，政治領袖除了合作、別無選擇。「我們需要探討20年後波斯尼亞將是什麼樣，而不是20年前。」

但是在斯雷布雷尼察，許多人根本無法擺脫過去。

在博托卡裏公墓，海蒂德查·梅赫美多維奇在丈夫和兩個兒子的墳前禱告。她向我們講述說，她擔心，來自各個不同種族的政治家會從國家長久、破壞性的分歧中受益。

她說，「我們不能讓時光倒流，但是，我們還沒有從過去汲取教訓。波斯尼亞的孩子們需要了解過去，但是，他們並沒有被給與這樣的機會。」

衝突之前，斯雷布雷尼察人口將近四萬，現在居民還不到當時的五分之一。如果人口繼續大幅度下降，也許用不了多久，公墓中死人的總數就會超過生者。

波斯尼亞穆斯林人一個共同的感覺是，1995年，國際社會對斯雷布雷尼察「見死不救」。現在，來自兩個種族的人都說，他們需要的，不僅僅是那些自稱波斯尼亞伙伴的人每年一次來這裏表述自己有多傷心。

（編譯：蘇平 責編：董樂）

若您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：