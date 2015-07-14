記者來鴻：人救犬 犬救人

圖片版權 BBC World Service Image caption 威爾瑪·梅爾維爾

退休了，威爾瑪·梅爾維爾（Wilma Melville）決定訓練一隻搜救犬。這個項目後來發展成為一家慈善組織，迄今已經向世界各地的災區提供搜救犬協助搶險，包括最近發生強烈地震的尼泊爾。威爾瑪的夢想—訓練獲救犬成為搜救犬—也就要實現了。

說起威爾瑪·梅爾維爾，第一個令我大吃一驚的發現是，她和一架飛機共用客廳！飛機的左翼一直伸展到沙發上方。原來，威爾瑪的家是用飛機庫改建的。

圖片版權 BBC World Service Image caption 機庫兼客廳

年過七旬，這樣年紀的人或許大多都希望享受安逸的退休生活，但是，梅爾維爾卻在尋找最艱巨的挑戰。她嘗試過演戲、魔術、說相聲。當年，她是一個很怕羞的小姑娘，曾經給接線員打電話專門練習和別人說話。

還有，她還訓練搜救犬。

梅爾維爾說，「堅持不懈，是最重要的品質。我不是特別聰明，不比任何平常人聰明，但是，我有的是恆心，無邊無際的恆心。」

加利福尼亞是地震多發區。退休前是體育老師的威爾瑪希望一旦發生地震、可以帶著自己的搜救犬去幫助尋找倖存者。

1995年4月19日，俄克拉何馬城市中心發生爆炸。威爾瑪帶著搜救犬默菲和洛杉磯救援小組一道登上巨大的空軍運輸機前往現場。她形容那段經歷給人帶來強烈震撼。

圖片版權 BBC World Service Image caption 1995年俄克拉何馬發生劇烈爆炸

威爾瑪在現場的工作—比如在50碼之外吹哨給搜救犬下指令—給救援小組留下了深刻印象。但是威爾瑪意識到，許多其他救援小組沒有搜救犬，即使是那些帶著搜救犬的小組，他們的搜救犬明顯沒有經過得體訓練，需要人牽著，走在磚瓦堆上好像更擔心是否站穩了腳跟、而不是專注任務。

給威爾瑪帶來最大震動的並不是死難者的總數（168人）、而是爆炸給俄克拉何馬城人帶來的衝擊。「你可能認識東岸人、紐約人，你可能認識西岸人，但是，你可能並不認識中間的任何人。他們與眾不同，非常出色。他們相信上帝，相信美國，他們去教堂，重視家庭，他們不相信那樣的事會發生在美國的中心。他們站在那兒、看著大樓廢墟，哭泣。」

說到這兒，威爾瑪也是淚水盈眶。

圖片版權 BBC World Service Image caption 貝拉曾經參與俄克拉何馬爆炸救援工作。這是她在爆炸八週年紀念之際的留影。

回來後，威爾瑪做了一點調查，她發現，整個美國只有15隻搜救犬。瑞士的面積只相當於美國的新澤西，但卻有52隻搜救犬。威爾瑪堅信，必須訓練更多的搜救犬。她通過舉辦小型活動籌集資金，創建「全國搜救犬基金會」，並且起草了從尋找、訓練、到參與搶險救災的整套計劃。

2001年9月11日，威爾瑪向坍塌的世貿中心派去13隻搜救犬，引起福克斯新聞頻道一名實習生的注意。她的工作是打出屏幕下方的文字字幕。實習生說，「你這個故事很有意思，應該講給公眾聽。」威爾瑪說，「姑娘，我懂，但是我怎麼才能做到呢？」

實習生沒有回答。但是轉天，威爾瑪的電話個不停，都是來自東岸的捐款電話。然後，美國醒了，從中西部打來的捐款電話一個接一個。必須安裝更多的電話。最後，捐款從西海岸大批湧來。

兩天以後，那位實習生姑娘又打電話來問威爾瑪，「看到什麼變化了嗎？」威爾瑪回答，「天啊，當然，大變化！」

原來，實習生把威爾瑪的電話號碼打在了福克斯新聞節目屏幕的下方，總共顯示12個小時。那時，威爾瑪大惑不解的義工們已經收到了總計100萬美元的捐款！威爾瑪說，「糟糕的是，我甚至不知道那位姑娘到底是誰。」

這位勇於反叛的實習生幫助創建起一個參與協助挽救生命的基金會！

圖片版權 BBC World Service

圖片版權 BBC World Service Image caption 搜救犬在尼泊爾地震廢墟中

自那以後，威爾瑪的馴狗師和救助犬已經前往世界各地參加搶險。最近的一次是在尼泊爾地震之後，他們總計派出六個小組。

威爾瑪的夢想是建立一個全國性的訓練中心—美國第一家，集中訓練獲救犬，讓他們成為出色的救助犬；國際救援小組可以使用先進的模擬裝置、應對世界各地的多種災情。

通過威爾瑪的不懈努力，位於洛杉磯以北90分鐘車程、佔地125英畝—捐贈的牧場土地—的訓練中心即將完工。

威爾瑪承諾，「下次你再來，我開飛機帶你去！」我忐忑不安地瞥了一眼身後的飛機還有威爾瑪腳邊興奮地汪汪汪叫個不停的兩條臘腸犬牛頓和達爾文。

威爾瑪笑了笑說，「啊，這兩個小家伙，早把我訓練好了！」

（編譯：蘇平 責編：路西）

若您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：