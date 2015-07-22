記者來鴻：深入德黑蘭的「美國間諜老巢」

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馬拉松核談告一段落，世界再次聚焦伊朗美國關係何去何從。記者親訪德黑蘭前美國大使館、現在昭示美國霸權主義的博物館。

從塔利賈尼地鐵站前往「間諜博物館」，步行其實只需要幾分鐘。但是，我們選擇慢慢溜達過去。一位伊朗朋友陪我去，我們邊走邊欣賞街道兩旁精心繪製的壁畫，其中有一些很眼熟，早在新聞節目中看到過。

有美國國旗，上面的星和條被換成鐵絲網，一旁，是無處不在的霍梅尼，一身黑衣，好像在盯著什麼粉色的花朵沉思。還有「自由女神」，火炬高高地舉著，臉卻被鉛灰色的骷髏取代。

德黑蘭大市場，攤檔出售的被罩圖案五花八門，比如《冰雪奇緣》中的艾莎公主；還有一排排印著高飛狗、唐老鴨的體恤衫。但是，這些塗鴉壁畫顯示的卻是對美國權勢、影響力的另外一種看法。

到了博物館門口，很難不被我們這個目的地的戲劇化色彩所打動。其實，現在這個所謂的「間諜博物館」，是美國駐伊朗大使館的舊址。

1979年，就是在這裏，「造反」的學生衝擊大樓，扣押美國人質。440天之後，美國人質終於獲釋，但是這座大樓從此再也不對美國開放。西方把這件事稱作「人質危機」，但是，伊朗官方說法（或者應該叫「說教」？）中卻將其稱為「攻陷美國間諜老巢」。

圖片版權 BBC World Service Image caption 1979年11月，伊朗人衝擊美國大使館，扣押52名美國人質

我們的導遊兼解說20大幾歲，很友好。他服軍役時開始在這裏工作，後來決定留下來。小伙子打開門，我注意到地下的門墊，很普通，棕色麻布的，不過上面印著一行大字：醒目的大寫字母，「打倒美國」，外加波斯語翻譯。

走進大門，步入一條長長的走廊。導遊更加興奮起來。他指給我們看「一號展廳」，這是會議室，目的當然是要重演昔日舊景了。牆壁是透明的，門上寫著波斯語解說和不太凖確的英語翻譯：絕密會議專用玻璃屋。

三個男性假人圍桌而坐，他們都穿著西裝、帶著假髮，那種一絲不苟、衝天而立的鋼絲發，很適合男孩流行樂隊成員那種。看上去，就好像詹姆斯·邦德化妝潛入「一世代」！

桌上擺著老式的黑色撥盤電話，牆上好像貼著錫箔紙—據說是為了隔音。

我們的解說介紹到，就是在這裏，美國特工和中情局聚集在一起，制定絕密計劃。他鼓勵我們拍照片，然後揮手示意我們跟他接著往前走。

我們進入一間70年代風格、牆上貼著木條的房間，這裏擺放的是一台龐大的天藍色碎紙機。當年，美國間諜就是用這台機器銷毀絕密文件。導遊告訴我們，伊朗人仍然成功地把一些碎紙屑拼湊在一起！

我們跟隨指向標前往「證件偽造室」。這裏陳列著老式的身份證、護照、一瓶瓶膠水。據說，這都是美國用來為間諜製造假身份的工具。

另外一個房間內擺放著長長的展品櫃，裏面裝滿了電子設備：打字機、電話、古老的電腦屏幕、鍵盤和主機板。還有，更多的霍梅尼畫像。

圖片版權 BBC World Service Image caption 德黑蘭早就發出信號，希望和華盛頓關係正常化

牆上貼滿了神情嚴肅的青年人的黑白照片。這都是「烈士」—那些參加攻克美國間諜老巢的學生。其中一些後來死於兩伊戰爭。

這也是博物館的另外一個重要主題。走廊裏的招貼畫昭示那個年代的悲慘景象：死難兒童、伊朗平民的屍體，其中有一些凸顯化學毒氣攻擊的後果。另外，還擺設著一座陰森森的藝術品：巨大的架子，大約有2米高，上面掛著人頭模型。

我們的解說介紹到，這也是為紀念兩伊戰爭中的死難者而創作的。他接著說，想一想「伊斯蘭國」對伊拉克什葉穆斯林和其他少數民族的迫害，現在的局面更加令人痛心。

也許過於天真，我問他，這和美國有什麼關係？他耐心解釋說，歸根結底，所有這些都能追溯到美國干涉。

小伙子說的非常嚴肅認真。但是，當我們來到一個大大的黑色文件櫃前時，他語氣又變了，更加興奮。「這裏，我給你看看真正特殊的東西。」

推開文件櫃，後面是隱蔽的樓梯。小伙子大聲說，「中情局的秘室！還能通往更高處呢，直到樓頂他們的直升機平台。這個地方，藏著許多許多秘密啊。」

離開時，我注意到一個門框上方掛著一張霍梅尼照片，用膠帶紙固定的。照片有些老舊、膠帶卻是嶄新的。

解說介紹到，這是1979年一個學生貼在那兒的，沒有人希望把它摘下來、或改變原貌。所以，等膠帶變黃了、幹了，博物館就會認真換成新的。這個過程非常精細，總不能撕壞原始照片嘛。

小伙子認真看了看膠帶，臉上露出笑容。他說，「沒問題，至少還能堅持好幾年。」

(編譯：蘇平 責編：路西）

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