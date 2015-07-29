記者來鴻：與奧巴馬「泡泡」裏共度一天

圖片版權 BBC World Service Image caption 帶女兒逛公園是這樣子的

美國總統出行，風聲鶴唳草木皆兵。不久前，記者在紐約隨行奧巴馬一天，約略懂了他的苦衷：看得見人群、聽不見人聲，難怪奧巴馬盼著「恢復自由」的那一天。

星期五，紐約。奧巴馬和14歲的女兒薩莎走過停機坪。他拍了拍她的肩膀，指著曼哈頓給她看。至少，這是他眼中的曼哈頓。

他們乘坐「空軍一號」飛往紐約一個機場，幾分鐘後搭直升機抵達曼哈頓。街道封鎖了，總統車隊駛往上東區。可以連闖紅燈。一路上，行人駐足歡呼。一位穿著印花連衣裙的婦女高舉一塊親手製作的標牌，上面寫道「免費擁抱」。

奧巴馬的職位待遇特殊。出行，需要置身於俗稱「泡泡」（bubble）的安全區內：這是一個周密計劃、精心管理的飛機、汽車和通訊網絡。

泡泡固然能帶來安全，但猶如圍城。不久前一次記者會上，奧巴馬講到即將前往肯尼亞省親時頗為悵惘。他說，更希望能沒有安全限制（地去肯尼亞）：「坦率地講，能以私人身份去肯尼亞，對我來說可能比以總統身份去更有意義。因為那樣，我就可以走出酒店房間、會議中心。」

但是，奧巴馬還要在泡泡裏呆一年半。因此，有必要看一看泡泡裏的生活是怎樣，對他的世界觀又有怎樣的影響。

圖片版權 BBC World Service Image caption 奧巴馬說，有行動自由時他想去旅行

總統的泡泡非常厚實，且價格不菲。奧巴馬乘坐的專車被稱作「野獸」，可以抵抗子彈、化學攻擊。「空軍一號」由波音747改制，每小時運營成本18萬美元，可以空中加油。白宮官員介紹說，機上電子設備可以承受各種各樣的突發情況，包括強力電磁脈衝。

「空軍一號」上，奧巴馬有自己的套間，配有專用浴室、辦公室、會議室。他可以查閱各種機密材料，如果美國受到攻擊或者發生緊急情況，可以和軍事將領保持聯繫。

英國有句俗話，女王總是聞到新鮮油漆的味道。因為女王所到之處，一切都要精心打理。在美國，總統的待遇和皇室一樣。登上「空軍一號」，聞到是皮革味兒。座位—包括後排—和商務艙一樣寬敞。

我是「出行團隊」的新成員。這是陪同奧巴馬出訪的記者小組，其任務，委婉地說，就是要凖備報道「變革時刻」。比如，總統遭槍擊。當然，這也給記者一個從內部體驗總統出行的機會。

安頓好後，機艙服務員送上清爽的白毛巾和裝滿葡萄、香蕉、柑橘的果籃，小桌上擺放著雜誌、糖果。我把一盒蓋有總統玉璽的「只溶在口」巧克力放進手包……

兩名攝影師正在通過電視屏幕看高爾夫球，其中一人望著窗外說，「從這往下看，大西洋城顯得乾淨多了。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 帶女兒逛紐約

確實，從泡泡裏看出去，一切—包括海岸線—好像都被精心擦洗過。就連我和同事都很「乾淨」：我們已經被手持金屬探測器掃描過、被德國牧羊犬聞過。

進入泡泡，不能再和那些「不乾淨」的人聊天。這是為了保證總統的安全，但也讓人與世隔絕，凸顯總統存在空間之禁錮和隱蔽。

爬上前往紐約的直升機，奧巴馬需要略略彎腰、以便不碰頭。之後，我和同事走過停機坪、登上一架螺旋槳飛轉的「魚鷹」。一陣強勁的熱風，讓我幾乎站立不穩。

總統車隊駕臨，曼哈頓東邊的羅斯福高速路封閉，車流延伸好幾英里。波士頓的一位朋友曾經勸我「像女王一樣揮手」。

上東區，警察夾道守衛。奧巴馬參加民主黨募資集會。附近一個郵筒安了鎖，掛上紅色標記「這個郵筒暫時封鎖」，防止有人投擲爆炸物品。其他地方，有垃圾車封堵街道。

轉天早晨，總統嚼著口香糖在中央公園的綿羊草原散步，路人高呼，「奧巴馬，我們愛你！」特勤在草地裏檢查有無隱藏的炸彈和殺手。

再往後，奧巴馬去百老匯看演出。附近一家法國餐館的員工說，為了安全，他們已經關門兩小時了。他說，「沒什麼大不了的，對生意影響不大，損失一兩桌吧。」

一位名叫邁克爾、瘦瘦高高的男子端著冰咖啡走過來。警官立刻上去讓他止步。邁克爾說，「我要過去到樓上那個地方去。」

圖片版權 BBC World Service Image caption 總統駕到，紐約不僅調動警官守衛，還部署垃圾車

邁克爾告訴我他要去參加「AA」（戒酒匿名會）聚會，「正確時間、錯誤地點。」和其他紐約人一樣，邁克爾也是隨遇而安。

不過，對於總統本人，泡泡帶來的並不僅僅是不便。

在泡泡裏生活了六年，有人指責奧巴馬面對那些和自己看法不同的人時耐心不夠，特別是在國會山工作期間。據說，在推銷伊朗協議時，他曾不屑地告訴國會議員「去讀一讀協議」。

置身泡泡，難度無法不加大。周圍的人都受過審查、世界觀和你一樣。

百老匯看完演出，奧巴馬乘車穿過時代廣場。數百人夾道歡呼。但是，車窗緊閉，外面的世界好像很遙遠。

看得見人群、聽不見人聲，泡泡就這樣飄啊飄……

(編譯：蘇平 責編：董樂）

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