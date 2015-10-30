記者來鴻：阿爾卑斯山獵狼記

Image caption 法國，狼越來越多，與人的衝突越來越嚴重

狼來了，牧羊人怨聲載道，法國政府派專業小分隊追殺。記者跟隨經驗豐富的獵人走進深山老林，大開眼界。與狼對視，又是種怎樣的感覺呢？

阿爾卑斯山。秋天來了，檸檬色的日光，透過高高的樹叢，撒落在黃褐色的落葉間。

特洛伊·本內特（Troy Bennet）蹲下身來，仔細看著什麼東西。在我眼裏，這就像是一團濕濕的泥巴。原來，這是野豬糞。更有意思的是，野豬上一餐吃的是野莓！特洛伊伸出粗糙、幹裂如同皮革一般的手，指給我看野莓籽兒。

再走幾步，特洛伊給我看落葉中一個小小的坑。他說，這是野豬用鼻子使勁拱、尋找下面柔軟、濕潤的泥土留下的印跡。

特洛伊就是這樣。他是那種幫你認識身邊之事的人。四十多歲的特洛伊，四十多年一直在野外度過。

這一次，我們是去獵狼。狼群出沒，正在給這個地區帶來大問題，狼攻擊、吃掉太多的羊，當地農民牧民一直在抗議。法國政府總算決定，派遣專業小分隊去滅狼。

在深山老林裏獵狼非常、非常困難。因為，落葉間，狼留下的痕跡非常、非常小。因此，特洛伊決定帶我們前往一個小小的湖邊小徑。

Image caption 特洛伊·本內特說，蝴蝶群可以揭示附近有狼群，因為蝴蝶喜歡從狼糞中覓食

那天，湖面靜謐，猶如結了一層薄薄的冰。日光下，冰面宛如玻璃，湖邊高高的樹林投下完美的倒影，儼如鏡中。

這裏有潮濕的黑色泥土，是完美的跟蹤環境。

特洛伊左顧右盼。晨陽之下，耳垂上三個銀色的耳環熠熠生輝。他捲起衣袖，露出小臂上的紋身：濃黑的汗毛下，年代久遠的綠色圖案依然很是清晰。

我滿心崇敬地看了看特洛伊的項鏈。一串泛黃的牙、一根皮革項圈。每一顆牙都有食指指尖大小。特洛伊說，這都是他從在瀑布後發現的一頭野豬屍體上砍下的牙，野豬已經被野狼吃了個一乾二淨。

我看到身邊有一些鮮紅純白兩色的蘑菇。我心想，好像在什麼地方學過，這些蘑菇可能有毒。特洛伊說，沒錯。然後，他俯下身，從我腳邊撿起一個大大的綠色癩蛤蟆。我根本沒注意到，差點一腳踩上去！

特洛伊非常溫柔地將癩蛤蟆翻了個個兒，露出顏色淺淺的肚皮。他好像輕輕地撓了撓，癩蛤蟆立刻有反應：好像絕對放鬆，緊緊摟住特洛伊的手指。

特洛伊說，絕大多數動物都這樣，翻個個兒，肯定昏昏欲睡。

Image caption 狼足跡：平均大約五英寸長、四英寸寬

泥濘中，我們找到一些清晰的足跡。特洛伊說，這很可能是狼的腳印。我問他，你怎麼確信呢？他指了指每個足印前四個深深的點說，這肯定不是貓科動物，因為貓科爪子可以伸縮，形狀也能說明問題，腳印是圓形的，如果是狗，肯定更長。

我們沿著足跡跟蹤了短短一段距離。特洛伊甚至可以判斷狼當時的情緒！足跡從左到右，彷彿在跳躍，顯然，當時狼的心情不錯。

特洛伊說，有一次，他連續好幾年跟蹤一頭名叫「星星」的母狼。之所以得了這麼一個名字，是因為狼皮上有星星一般的圖案。他說，後來，「星星」所屬的狼群都中毒了，這是最痛苦的死亡方式。

我們接著往前走。我從特洛伊這個來自肯特郡（英格蘭東南）、在野外度過一生的人身上又學到了些什麼更多的知識呢？蛞蝓吃有毒的植物讓自己也有毒性；如果周圍有狼、烏鴉的叫聲也不一樣；杜鵑葉散發氰化物氣體；綠核桃能把皮膚染成棕色。

特洛伊揪下一把野薰衣草，揉碎，聞了聞。他說，他用野薰衣草掩飾自己的蹤跡。原來，他總是把衣服留在牛棚裏、羊群間，但是沒過多久就意識到，周圍還有別人時，人家總覺得這種味道很噁心！現在改用野薰衣草，至少可以在跟蹤動物時掩飾自己的蹤跡、別人聞上去味道也不錯。

Image caption 也有人喜歡狼群再次在蘇格蘭高地生活

除了放羊、打獵、追蹤動物，特洛伊還修複老房子。他揮揮手，指了指高高的懸崖峭壁邊那座小房子，說，自從我開始在這一帶修複老建築以來，已經和六位市長一起吃飯，把酒暢談。在英格蘭，想見個市長都不知道該找誰聯繫！

特洛伊承認，他確實有點說起話來沒完沒了。他說，這也許是因為他許多時間都是獨自一人度過的。

不過，特洛伊也覺得，很難描述和狼對視的感覺。他說，我並不害怕，但是，我根本無法首先移開視線。

很奇怪，就像被催眠了一樣！

（撰稿：蘇平，責編：董樂）

若您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：