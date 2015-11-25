記者來鴻：假裝管理朝鮮的44名韓國人

首爾擺了段柏林牆，提醒人們不忘統一。其實，韓國還有個政府部門，理論上講職責是管理朝鮮。不過那裏的幹部好像不太忙，網購？

韓國首都首爾市中心現在有了一段柏林牆：一座博物館外，擺起三塊水泥牆。博物館舉辦的此次展覽，主題是將分裂的朝鮮半島和分裂的德國加以比較。

前來參觀的學生們認真仔細地看、伸出手摸摸牆壁，站在前面來張自拍。他們好像很入迷—肯定會的。

這些學生、以及他們的祖國考慮的一個問題是，「如果德國能統一，韓朝為什麼不能？」

韓國憲法指出，朝鮮五個省仍然是統一國家（上一次韓朝作為統一國家還是在70年前）的一部分，韓國繼續假裝管理。

我說「假裝」，是因為在首爾，有一個坐滿了公務員的辦公樓。技術上講，他們的工作是管理朝鮮：每個省都有單獨的部門。

但是，他們人在首爾，根本什麼也管不了，因為那些省都在朝鮮。小小的障礙：中間隔著那個名字不太凖確的「非軍事區」—韓朝版的柏林牆。

Image caption 韓朝非軍事區長約250公里、寬約4公里

一天，我到這個部門去參觀。必須說明的是，在韓國的朝鮮管理者們看上去好像工作負擔並不重。一些電腦屏幕顯示，有人好像在網購。誰能責怪他們呢？從1990年就開始預測朝鮮政權的崩潰，現在這個前景並沒有拉近。

「影子政府」位於一座陰森森的大樓內，總共有44名工作人員，凖備應付近期內不大可能發生、也許永遠都不會發生的事件。走廊很長，空蕩蕩、靜悄悄。

我遇到一位幹部。他告訴我，他們的主要任務之一是確保朝鮮文化的生存，直到實現統一那一天。這意味著，在韓國舉辦民族舞表演。

上班路上，這些理論上的朝鮮管理者會路過大門口旁一個淺藍色的郵箱。郵箱上用英文寫著：「想家郵箱」。這是為生活在韓國的朝鮮人設立的，想家了可以來這裏給親人寄封信。問題是，這些信永遠也不會送抵目的地，因為韓朝之間沒有郵政服務。管理員告訴我，信箱只是個姿態。

你要是問我的話，我會說，整個部門其實都只是個姿態。曾經，1950、1960年代，這個部門還被看作真正的「流亡政府」，時刻凖備著接管朝鮮。現在就不是這麼回事了。這裏的公務員們不再假想，不久的將來就會取代金正恩、坐在平壤類似的位子上管理朝鮮。

近來，韓國集中談論的並不是朝鮮很快要崩潰，更多的卻是一旦發生、如果發生的話，會帶來怎樣的後果。

首爾展出的那段柏林牆凸顯出朝鮮半島和兩德局面之不同。展覽上有表格顯示出，在兩德分裂的後期，共有600萬人與柏林牆另一邊的家人團聚。在朝鮮半島，過去14年間，團聚的人數還不到200。

朝鮮人幾乎和外部世界沒有聯繫。當年在東德，除了德累斯頓附近的最東端，所有的人每天晚上都能收看西德電視，他們了解外部世界，朝鮮人則不同。

韓國人的收入比朝鮮人的收入高出10到20倍。這個差距遠遠大於兩德之間。這就意味著，如果統一，經濟上的震蕩會更加劇烈。

Image caption 今年10月,韓朝離散親人曾經在朝鮮金剛山見面

目前，許多朝鮮脫北者已經發現，他們的技能不足以在韓國生存。從朝鮮來的醫生經常通不過韓國的資格考試。

這都顯示出，韓朝統一所需要的巨大努力和財力，遠遠超出當年的兩德。

但是，首爾影子政府的官僚們還有一定的時間來考慮這個問題。

金正恩並不擔心這些幹部馬上就會殺來平壤接替自己。與此同時，他們該幹的事也不少，比如網購、組織民族舞表演。

（撰稿：蘇平，責編：歐陽成）

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