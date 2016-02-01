記者來鴻：越南——高層忙爭權 百姓要生活

Image caption 許多人感覺黨代會和自己關係不大

越共最近召開黨代會，外界相當矚目—這關係到越南未來五年的領導人選、經濟政策、對美對華關係等外交大問題。但是BBC記者在河內發現，儘管宣傳畫滿天飛，但不少百姓仍然感覺，黨代會非常遙遠。

上星期，儘管河內非同尋常的陰冷潮濕，市中心卻仍是一如既往的熱鬧，人來人往，忙忙碌碌地辦年貨。

開車半小時，在一家如同候機樓一樣毫無特色的大廳內，

1510名黨代表正在為越南的未來作決策。黨代表都是黨內選出的，憲法規定共產黨是執政黨。

其實，黨代會就算是在另外一個星球上召開可能也沒大所謂。

Image caption 河內街頭到處可見蘇維埃式的畫報宣傳黨代會

當然了，人們知道黨在開會。怎麼可能不知道呢？河內街頭到處貼滿了金紅色的宣傳畫—復古風格，健壯的工人和農民，周身上下洋溢著革命的快樂。但是，我走訪的人當中，沒有任何一個人感覺和這個自己幾乎無法參與的過程有關聯。

重金屬樂隊Windrunner正在新近建成的河內創意城演出。22歲的主唱Duong Bui說，「我們聊的不少，也看電視。但是真接觸到黨代會很難。我們不可能把自己建設國家的想法帶去黨代會。離我們也太遠了。」

權力爭奪戰

越南遵循典型的「民主集中制」共產主義教條。一旦黨內作出決定，黨員必須遵守。通常，黨代會召開前爭議分歧都應化解完畢，但這一次卻不一樣。

Image caption 阮晉勇在越共黨內一直是爭議性人物

總理阮晉勇試圖爭當一把手。在阮晉勇指揮下，越南經濟長足發展。如果當上總書記，阮晉勇將成為現代越南最有權勢的領導人之一。

和其他越共領導人不同的是，阮晉勇的國際知名度也頗高。他推動越南和老對手美國提升關係、推動國企加速改革。他在軍屆、商界建立起關係網絡。直到黨代會開始前幾個月，阮晉勇好像仍受到中央委員會200名成員的大力支持。

那麼，出了什麼問題呢？對阮晉勇的支持開始滑坡的一個跡象是，一封信被曝光，這是他本人寫的信，回復三位學者對他提出的嚴肅指控。他還需要親自回信？這一事實本身也表明指控有強大的後台。

還需要記住的一點是，雖然阮晉勇頗有個人魅力、也頗受百姓歡迎，但他在黨內一直是爭議人物。我們已經知道的是，在黨代會開幕的時候，阮晉勇已經不再是政治局通過的總書記候選人了。

連任總書記的阮富仲是阮晉勇的長期對手。他再次勝出好像表明現在越共中保守派系佔了上風，引起人們對阮晉勇改革前景的擔憂。

不過，越共並不是清清楚楚地一分為二。事實上，新的中央委員會中也包括一些年輕、傾向改革的政治家，阮富仲想「改道」，選擇也是有限的。

經濟學家黎登營（Le Dang Doanh）說，「生命比任何教條都強大。」他認為，目前越南經濟壓力深重，必須改變。如果國營企業仍然擔當主要角色，就不可能有公平競爭。越南目前已經深深融入世界經濟體系。

Image caption 快過春節了，河內人忙忙碌碌辦年貨

國營企業是個很好的例子。國企無處不在，造車造船、生產牛奶、服裝，國企產出佔GDP的將近三分之一、消耗銀行信用的一大部分，許多嚴重虧損。

阮晉勇曾鼓勵部分國企成為領頭羊，允許他們擴張。這是災難性的。國營的造船廠、海運公司被債務壓垮。所以最近一些年來，阮晉勇鼓勵國企重組，部分私有化，出售不盈利的業務。但是這並不容易。

不信？可以去問陳越（Tran Viet，音譯）。他是一家大型紡織集團「越南紡織與成衣集團」（Vinatex）的老總，這家公司是越南最成功的國企之一，向美國和歐洲出口服裝。他說，「作為國企，我們要遵守許多條件、規章制度，比私企多很多。我們不能徑直關閉工廠。」

Image caption Vinatex這樣的國營企業能在國際市場競爭嗎？

最近我去Vinatex旗下一家工廠參觀，阮氏芳蘭（Nguyen Thi Phuong Lan）帶我各處走走。她自豪地向我介紹了工廠的幼兒園、醫院、職工宿舍。她說，父母、祖父母都在這裏工作，她希望以後孩子也來。阮氏芳蘭解釋說，「（工廠）就像我們的家。」

Vinatex要向競爭殘酷的國際市場出口大部分產品，這種集體主義的遺產能保留住多少呢？

共產黨內的老人們在意識形態上非常忠於這份遺產。但面前擺著的提高人民生活水平、保持政黨合法性的現實，將迫使他們越來越多地依賴於越南人民巨大的創業活力。

（撰稿：蘇平，責編：歐陽成）

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