記者來鴻：阿富汗IS成了「過街之鼠」？

Image caption 鄰近的楠格哈爾省抓獲據稱來自「伊斯蘭國」的武裝分子

所謂的「伊斯蘭國」原計劃在阿富汗低調潛伏招兵買馬，贏取民心打造根據地。但是一系列戰術失誤使它人氣大跌，成為眾矢之的。

我來自阿富汗的庫納爾（Kunar）省，所謂的「伊斯蘭國」（IS）勢力最為強大的地區之一。原來我就在當地上學，有不少朋友最後成為聖戰者，一些甚至加入了IS。

我想許多讀者看到這裏可能會吃驚、甚至害怕。但是在這一帶地區，加入聖戰組織並不罕見。事實上，這也可以說是一個職業選擇。工作機會不多，青年男子會找其他事情去做，聖戰組織有錢、有槍。

我運氣不錯。雖然家境不富裕，但後來還是成了記者，有機會觀察IS的興起和發展。

庫納爾成為IS—在阿富汗被稱作「達伊沙」（Da』esh）--在阿富汗的誕生地之一，沒有阿富汗人會對此感到吃驚。這一地區早就因為很難控制名聲在外。

庫納爾有許多部落組織，通常都不聽從喀布爾政府，不管誰執政。美國人、塔利班其實在這裏也從來沒有多少真正的發言權。

Image caption BBC記者薩伊德·阿卜杜拉·尼薩米

當地人以勇武好斗的傳統為榮。我父親就曾是聖戰者，與游擊隊一起抗爭蘇聯佔領阿富汗。我很自豪父親曾經為國而戰。他加入游擊隊的原因之一是宗教。父親痛恨外國無神論者掌控了我們的國家。

阿富汗政府中許多領導人原來也曾是游擊隊員。但是，我們庫納爾人的宗教傳統和阿富汗其他地區略有不同。大多數阿富汗人屬於伊斯蘭中的哈納菲（Hanifi）派，但是我們這裏更多人屬於瓦哈比（Wahhabi）派：更為「正統」、強硬。

瓦哈比主義在阿富汗的創始人謝赫·賈米爾（Sheikh Jamil）也是庫納爾人。他從沙特那裏拿到大筆資金，開辦宗教學校、支持反抗組織。

我小時候，他推廣的極端意識形態非常流行，但是我朋友中大多數對宗教並不熱衷。他們更感興趣的是反抗的機會。

校長很有影響力，曾經鼓勵男生參加聖戰。當時，更多的是像「伊斯蘭黨」那類組織，而不是塔利班。塔利班一向就是哈納菲派的運動。

但是，2001年外國軍隊進入阿富汗之後，支持塔利班的人大幅增加。我的校長就加入了塔利班，現在是阿富汗和巴基斯坦交界處一個塔利班重要部門的指揮官。

2014年初我第一次聽說達伊沙。坦率講，剛開始並沒覺得這有什麼特殊的，不過是又一起國際聖戰運動罷了。這一帶出現過不少，包括「基地」組織。

但不久我們就看到，達伊沙是不同的。

Image caption 阿富汗保安人員打擊塔利班期間在庫納爾省巡邏

達伊沙是由一小伙聖戰者逐步創建起來的，大約也就60、70來人，大多來自邊界另一面的巴基斯坦。很明顯，他們是有外國資金支助的。

從一開始，達伊沙就有大筆錢、大批武器。而且組織嚴密，超過塔利班任何一個時期。

他們沒有試圖向當地人「徵稅」，塔利班和其他聖戰組織都曾這樣做過。所以，這也讓達伊沙頗有人緣。

2014年7月，我曾經去見過阿富汗達伊沙的組織者之一。他突然給我打電話，問我願不願意採訪。他知道我是記者。很明顯，他要知名度。

他告訴我，他們正在印製普什圖語的達伊沙雜誌、宣傳材料。他說，達伊沙在庫納爾和鄰近兩個省的實力不斷擴大。他還給我看了一段視頻：一伙人表示效忠達伊沙的領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。

我知道他說的沒錯。因為採訪後不久，當地兩家規模較大的聖戰組織宣佈加入達伊沙。敘利亞戰爭激化之後，不少原來和基地組織有關聯的當地人也轉而支持達伊沙。

Image caption 記者尼撒米在楠格哈爾跟隨報道阿富汗邊界警察行動

很明顯，達伊沙在我的故鄉有宏大的發展計劃。去年初，一名指揮官告訴我，他們的計劃是把庫納爾打造成達伊沙的第二個根據地，如同在敘利亞和伊拉克那樣；整個地區將成為「霍拉桑」哈里法的一部分。

他還說，他們的計劃是保持低調，人不知鬼不覺地增加實力、爭取當地人的支持。達伊沙還開辦了調頻電台加強宣傳。

不過隨後，達伊沙開始出現戰術失誤。

主要問題是，指揮官無法控制下屬。去年7月，他們和當地塔利班、以及高層領導人之一發生衝突。然後，另外一名指揮官開始在鄰近省份攻擊政府軍。

我可以很高興地說，這對達伊沙來說是災難性的。沒能在計劃中的根據地一步步深深扎下根，相反，他們公開站了出來，現在受到來自四面八方的打擊。

美國把達伊沙正式定為在阿富汗的打擊目標，過去兩星期發起一系列特種兵行動、無人機空襲。阿富汗政府軍、塔利班、當地民兵也不斷發動攻勢。

達伊沙好像成了所有人的敵人。

還有，他們也因殘酷折磨、殺害無辜村民失去了當地人的支持。

我認識的一些曾經參與達伊沙活動的人也都沉默了。

就算和幾個星期之前相比，現在達伊沙也虛弱了不少。

但是我並不認為，這就是「伊斯蘭國」在我故鄉的終結。意識形態傳進來了，聖戰分子人也來了，徹底肅清或是消滅，應該很難、很難。

（撰稿：蘇平/責編：羅玲）

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