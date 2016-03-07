記者來鴻：亦喜亦憂看中國人澳洲搶房瘋

Image caption 2015年中國人狂買悉尼房產，海濱豪華公寓暢銷

中國人砸錢推漲房價，現在北京收緊資金外流，澳洲房產商有唉嘆的，但也有豁達的，堅信能繼續吸引對上海股市、房市信心蒸發的大陸富豪。

位於上海的澳大利亞房地產中介斯科特·基爾希納（Scott Kirchner）幫助有錢的中國人選買澳大利亞公寓、別墅，去年的搶購瘋刷新紀錄。

基爾希拉會講流利的普通話。許多澳大利亞中介目前都在北京、上海開有辦事處，希望從中國投資者海外砸金大潮中分上一杯羹。

但是，中國貨幣面臨的壓力越來越大，北京當局採取措施阻止資金外流。對於基爾希納這樣的中介來說，市場也許已經錯過了峰點。

基爾希納告訴我們，「直到現在，規定一直比較鬆散。人們可以從上海股市抽資變現，在澳大利亞購置房產。中國政府希望制止這樣的做法。」

根據中國法律，個人可帶到境外的資金上限為50000美金（69800澳元，35000英鎊）。原來，中國人將資金轉到國外，中國的銀行可能是睜隻眼、閉隻眼，現在已經在嚴格執行資金轉移海外的有關規章制度。

這就意味著，能把足夠多的錢轉出國、投資澳大利亞房產的中國買主也越來越少。

基爾希納說，「我有許多客戶都說，想把錢轉到海外，但是被銀行拒絕了。所以現在我都要提醒中國買主，除非錢已經拿到手、已經轉去海外，否則不要在合同上籤字。」

經濟疲軟

Image caption 中國股市一跌再跌

世界規模第二的中國經濟顯出放緩跡象，作為基凖之一的「上海綜合指數」從六月衝頂以來跌落40%以上。

股事衝天時拋了的人立刻成了人民幣百萬富翁，但是那些砸在手裏的人發現家產瞬間大幅度縮水。

「許多人等的太久，簡言之，現在沒錢了。在悉尼，所有的房產中介原來都緊緊盯著中國，現在他們也更加謹慎。這將給澳大利亞開發商帶來問題。」

去年，中國買主投放在澳大利亞房市的資金創下紀錄：120億澳元。在當地人已經為房價持續高漲叫苦連天的時候繼續推波助瀾。

但是，澳大利亞的房產漲勢也已經放緩。2015年10月到12月三個月間，悉尼房價下跌3%，創下跌幅最高紀錄。

麥格里（Macquaire）投資銀行預測2016年跌幅將為7%，並且說房市崩盤將把澳大利亞推入經濟衰退。

安德魯·威爾遜（Andrew Wilson）是澳大利亞Domain集團（運營澳大利亞房地產信息網站）的高級經濟師。他說，「蓬勃發展到令人眼暈的日子徹底結束了。在低利率、低增長方面，澳大利亞可以說正在與世界其他國家找齊。」

「過去幾年，中國錢是澳洲房市非常重要的一個元素，特別是悉尼的高層公寓，非常受歡迎。」不過威爾遜還說，2016年的漲幅預測只有3%到5%。這難免引人質疑，房市是否還將繼續吸引投資者。

樂天一族

Image caption 悉尼房產廣告專抓中國人眼球

不過，也有一些分析師和中介並沒有這樣悲觀。他們認為，中國投資者希望找到比股票更安全的選擇，中國錢仍將繼續支撐澳洲房市。

雖然只有一小部分中國投資者在暴跌、嚴控之前兌了現，但是，中國股市的一小部分投資者數目仍然相當可觀。

房地產分析公司Corelogic的蒂姆·洛利斯（Tim Lawless）說，許多中國投資者已經把錢帶進了澳大利亞，因為他們籌劃買房已經好幾年了。再說，家裏人可以湊在一起、繞開50000美元的上限。

洛利斯說，「這將繼續支撐房市。已經把錢帶進來的中國人對澳大利亞房產還是很感興趣的。」

「不過，他們在尋找的是仍然有上漲餘地的地方，比如墨爾本或者黃金海岸。悉尼的高峰已經過去了，但是房價也沒有跌入深谷。」

威爾遜也同意。他說，中國買主在墨爾本依然很活躍。「還有，中國學生仍然在買，期望今後幾年留下來、父母也過來定居。」

帕裏埃爾（LuLu Pallier）來自蘇富比地產，業務是向中國大陸的富豪推銷豪宅。她說，對500萬澳元以上的房產需求仍很強勁。「這個水平的買主，錢早就在澳大利亞了，需要找個安全地方存放。」

「澳大利亞很有吸引力，和中國股市相比更加穩定，（人們）對上海股市和房市的信心已經蒸發了。」

（撰稿：蘇平/責編：歐陽成）

歡迎使用下表發來您的對這篇報道有任何意見或感想:

網友反饋

中國富人像老鼠預知地震將臨一樣滿世界奔逃，瘋狂的搶房置一個避難地，可能最後也是難逃一劫。竹籃打水一場空。

中共會不會對以往不執行資金轉移海外的有關規章制度的中國的銀行追究責任?

若不會, 只令中共再次成為笑話!