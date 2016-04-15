記者來鴻：印度「絕望主婦」為何頻頻自殺

Image caption 對印度家庭主婦自殺現象的研究非常少

2014年，印度有超過兩萬家庭主婦自殺。同年，印度5650名農民自殺。

這麼說，家庭主婦自殺人數超過農民自殺人數的250%，佔女性自殺總人數的47%。但是，這一現象並沒有像農民自殺一樣連年成為頭條新聞。

事實上，自從1997年印度國家犯罪記錄局（NCRB）有案可查以來，印度每年都有超過兩萬名家庭主婦自殺。2009年達到巔峰：總數為25092。

1997年以來，印度家庭主婦自殺率--每10萬人中超過11人自殺--持續高出總體自殺率。2014年曾降到9.3，但仍然相當於同年農民自殺率的兩倍以上。

鮮有關注

邦與邦之間，家庭主婦的自殺率也有區別。比如在2011年，馬哈拉施特拉邦、泰米爾納德邦、中央邦、喀拉拉邦、卡納塔克邦、安得拉邦、果阿邦、西孟加拉邦和古吉拉特邦自殺率較高，旁遮普邦、北方邦和比哈爾邦則較低。

麥耶（Peter Mayer）在阿德萊大學教政治學，他投入許多時間研究印度自殺這一社會現象，他很好奇，家庭主婦自殺率為什麼如此之高，媒體關注為什麼如此之少。

正如麥耶所說，畢竟，西方社會的研究表明，「婚姻能保護已婚婦女免於自殺」，已婚者自殺的可能性應該更小。比如，對美國和澳大利亞的調查發現，已婚人群自殺率低於同年齡段其他人。

印度顯然是個例外。比如，2001年自殺的人中已婚者佔將近70%。

2012年，醫學雜誌《柳葉刀》上刊登的一篇研究結果稱，印度15歲以上女性的自殺率超過高收入國家同齡人2.5倍以上。已婚婦女也包括在其中。

Image caption 媒體對家庭主婦自殺現象的報道也非常少

曾著有《印度自殺與社會》一書的麥耶和他的同事斯蒂恩（Della Steen）發現，「整體來看，自殺風險也許在婚後前一、二十年更高，也就是說，30-45歲的女性人群中。」

他還說，「我們發現，女性讀寫能力、接觸媒體的程度、家庭規模更小等等所有這些可以被看作女性自主權的指標，都和這些年齡段的女性自殺率較高有關。」

此外，研究人員還說，在最「傳統」的一些邦，家庭主婦自殺率最低。這類地區家庭規模普遍更大。

「期待值改變」

麥耶告訴我，他認為，家庭主婦自殺率與「目前印度正在經歷的家庭性質的社會轉型」有關。「說明問題的一個核心因素是，社會角色、特別是已婚女性社會角色的期待值正在發生變化，這一點相當重要。」

已婚女性與配偶、與父母存在衝突，「教育程度更低的婆婆與教育程度更高、更不聽話的兒媳之間的關係」也是導致緊張的原因。

莫勒（Joanne Moller）研究發現，受過教育的兒媳更有可能「和丈夫達成堅定同盟，勸說丈夫脫離父母、建立自己的核心小家庭。」

帕特爾博士（Dr Vikram Patel）是著名心理醫生、倫敦衛生與熱帶醫學院的教授，他告訴我說，印度家庭主婦自殺率居高的原因也可以歸結為「性別與歧視」的雙重打擊。

「許多婦女面臨強迫包辦婚姻。她們有夢想、有理想，但是通常找不到支持自己的配偶。有時候甚至也得不到自己父母的支持。她們被困在一個艱難的體制和社會環境中。」

「結果呢，與配偶缺乏浪漫、信任和感情都能導致自殺這類悲劇的發生。」

另外一個雪上加霜的原因是，抑鬱症患者缺少心理醫師諮詢、醫療救助服務。還有，對「精神疾病」仍然存在社會歧視。

「嫁妝糾紛」

下一個大問題：農民自殺受到普遍關注，這當然沒錯，但為什麼媒體對家庭主婦自殺率上升視而不見呢？

麥耶說，即使印度媒體偶爾報道已婚婦女自殺，幾乎也總是以受公婆虐待、因嫁妝產生糾紛為框架的。很顯然，這並不是故事的全部。

沙爾瑪（Kalpana Sharma）是研究員、記者。她說，缺乏報道很大程度上是因為印度媒體「對性別視而不見」。

「從某種意義上看，這比厭惡女性更糟糕。對與女性有關的話題缺乏探討，媒體甚至沒意識到存在問題。」

印度「絕望主婦」的遭遇迫切需要研究、曝光。

（編譯: 蘇平 責編：董樂）

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