記者來鴻：如此作業——考驗孩子折騰家長

大人都不讀，非要強迫孩子學？法國小學生必須背詩歌、畫插圖，如此作業經常成令全家頭痛。孩子有何苦惱？家長有哪些招數？

26名小學生用規定的草書，工工整整地在家庭作業記錄本上寫到：「星期五。詩歌。背誦」。

詩歌作業本是一種標凖格式的練習簿，法國所有小學生必備。

練習簿共94頁，一半兒白紙，一半兒劃線。劃線那邊供學生抄錄詩文，白紙那邊供學生根據詩文畫插圖。

學生要抄寫詩文，繪製插圖，牢記詩文，然後當著全班老師同學的面背誦一遍。詩歌選材廣泛，從11世紀史詩《羅蘭之歌》到過去幾個月創作的新詩應有盡有。放心，誰也躲不過去，必須全面了解17世紀拉封丹的寓言。

當然了，字跡、插圖、語調、表情、最重要的那個背誦，都有嚴格的評分標凖。也許你字跡相當工整、背誦一字不差，平穩過關，但是，如果你自以為是下一個馬蒂斯，插圖潦草馬虎，也會翻船。

一個接一個，學生們站起來，走到黑板前，深呼吸，開始。皮埃爾·加馬拉創作的同一首詩，26個學生，用同樣的尖聲細氣，抑揚頓挫地各背一遍：

我的書包一股橘子/野牛/牛軋糖味兒

我們吃什麼，書包就什麼味兒/我們不吃什麼，書包也有這個味兒……

老師高高舉起學生的練習簿，向全班同學展示字跡和插圖。那樣接受公眾審視的瞬間可能讓人很尷尬、羞辱。竊笑、臉紅、嘲弄，有時還有眼淚。

阿曼婷今年9歲，帶著紫框眼鏡，很有書卷氣。她向我們回憶了更糟糕的「事件」「站在全班同學面前背詩是件大事。有一次一個男同學張開嘴、卻吐不出一個字，他尿褲子了，我們都看得到。」

但是，這樣的心靈創傷恐怕大多最終也都被遺忘了。因為詩歌作業本是最受家長和孩子珍愛的。這個全國通用的經歷已經延續幾代人。

娜迪亞·古塔爾是逃離大革命的俄國移民的後代，她還保存著自己1930年代上小學時的詩歌作業本，同時她也珍藏著女兒1960和1970年代的詩歌作業本，她的五個孫輩兒又將這一傳統帶入21世紀。

娜迪亞說，「我仍然記得那些詩歌。波德萊爾、蘭波，龍沙，魏爾倫，還有莎士比亞--英文的。我孫子孫女學的不一樣了，更多的是賈克·普維，還有卡雷姆。就連詩歌也有流行風，與時俱進。」

每一個學年，學生需要背誦/插圖的詩歌大概是10-15篇。詩歌作業成了全家人的噩夢。每個家庭都有不同的方法幫助孩子背誦，並不是所有的家庭都願意公開自己高度隱秘、個性化的方法。

有些選擇在房間內邊跳舞邊背詩；有些有精密複雜的練習方法，啞劇、動作成為重要提醒；有些在牀上跳來跳去，幫助記憶；有些選擇邊淋浴邊大聲唱。巧克力是最好的賄賂，家長也可能學會靈活對待。一位非常焦慮、不願意透露姓名的母親承認，孩子睡了，她曾悄悄地從書包裏把詩歌作業本拿出來、幫孩子修插圖。

雖然自從1880年代以來，學詩歌一直是法國學校生活的一部分，雖然每年法國出版商印製出版大批新詩，但是，法國成年人中只有百分之一還讀詩。

「詩歌之春」項目已經搞了17年，旨在把學校從僵化呆板的抄寫背誦模式中解放出來，讓詩歌更親民、自發、更具創造性。

每年整整三星期，「詩歌之春」活動讓詩歌在校園裏瘋起來。

以寫詩開始一天，以寫詩結束一天；寫一首詩綁在樹上，或者綁在氣球上放飛到巴黎上空；寫一首詩歌裝在瓶子裏，投入塞納河或者大海；順著長長的管道向同學耳中悄聲背首詩；在幽靜的角落、或者躺在牀上獨自聽朗誦……

不過其他時候，學生和家長們還是要回到那個每兩星期一次老模式：抄寫、插圖、背誦：

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