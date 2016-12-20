香港觀察：一隻受傷的「狼」

圖片版權 AFP Image caption 梁振英表示，因為家庭原因放棄參選下任香港特區行政長官。

最近，香港特首梁振英突然宣佈，因家庭原因不再參選下屆行政長官。據香港媒體報導，梁振英宣佈不爭取連任，原因是他的女兒突然入院治療。梁表示，這是在照顧家庭與未來幾年繼續服務社會之間作出負責任的選擇，自己需要保護家人。

國務院港澳辦表示尊重梁的"個人決定"，但感到惋惜，而中央政府一直充分肯定和高度評價梁振英的工作，希望他做好餘下任期內工作，今後在香港和國家發展中繼續發揮作用。

中聯辦讚揚梁振英在重大政治問題上，表現出堅定的愛國愛港立場和駕馭複雜局勢的能力。

執政期間，許多港人將梁振英戲稱「狼」振英，表達他們對這名親北京特首的不滿。香港許多人對梁振英宣佈不連任感到意外，產生許多猜測，對這只受傷的「狼」產生一絲絲憐憫。

香港特首命運多舛

香港回歸近20年來，三位特首都出了狀況：第一任特首董建華，施政焦頭爛額，以腳疾為名辭職，沒有完成連任；第二任特首曾蔭權，政績平平，涉嫌貪腐，離任後官司纏身；第三任特首梁振英，強勢施政，卻止步於連任前。

四年前梁振英剛當上香港第三任特首，本人在BBC中文網上發表評論《狼來了》如是說："希望出身寒門靠個人奮鬥成為專業精英又當上特首的梁振英治港，多點狼性，多點拼勁。在為港人謀利益時，有狼一樣的狠勁和謀略；在公共事務管治上，用狼性維護香港的核心價值，打破利益集團的壟斷和霸權。梁要比富豪更少享受，要比公務員更高效率，要有更多創意、創新和改革，解決高樓價、貧富懸殊等香港深層次的矛盾。"

坊間傳聞很多，有傳說梁沒有繼續得到中央的祝福，中途換馬；有傳聞梁限制樓市飆升的管制政策得罪了香港的大地產商，有人打了小報告；有認為要緩解香港目前緊張的社會對立，換下樑振英，使反對派鬥爭的目標失焦，等等。

不管如何，梁振英脫離火線，終究是個解脫，可以有更多的時間照顧家人。我不是梁粉，對梁特首施政有諸多批評，但對他任內在解決香港住房問題上的努力持肯定態度。

對解決住房問題的作為

對一般民眾而言，梁特首可能比前兩任特首更能做事，特別是在關注民生解決住房問題上。梁特首在2013年施政報告中就提出，把解決住房問題作為政府施政的首要任務。一方面增加住房供應量，另一方面出台限制炒房的「辣招」。

經過4年努力，香港住房供應量不斷增加，是12年來新高。在2016年施政報告中表示，梁特首提出，政府將繼續增加房屋供應，不會「減辣」，也不會減少土地供應。未來五年，由香港房屋委員會及香港房屋協會興建的公營房屋單位預計約為97100個，當中公屋單位約為76700個，資助出售單位約為20400個。在私營房屋方面，預計未來三至四年一手住宅市場的供應量約為87000個單位，是自2004年9月起政府按季度公布供應數字以來的新高。

梁特首是測量師出身，又是董特首建屋八萬五計劃的重要策劃者。他執政以來，表現出對解決香港「住房難」是有自信、有經驗、有作為和有成效的。

兩頭不待見的特首

不言而喻，梁振英是香港泛民主派最不待見的特首，這與他較強硬的施政風格有關。特別是在政改方案上的不妥協，在「佔中」和旺角暴動期間的強硬行事，雙方勢不兩立。

本來梁特首與泛民主派可以在改善民生、扶貧助困、土地正義、加快解決公屋「上車難」等議題上進行合作，但由於政治上的強烈對抗，合作成為泡影。我們關注後任特首的施政套路和行事風格，可以進一步了解中央對香港管治和對泛民主派的基本取態。

同時，梁振英還是香港大地產商最不待見的特首，這與他大力增加住房供應量、壓抑樓價的施政政策有關。本來梁特首與香港富豪們可以商量如何借助財團的力量，尋找出香港經濟社會發展的新增長點，例如參與國家在「一帶一路」沿線國家和地區的大規模建設。由於政商關係的疏遠，香港的財團只能在困在原地走不出去，能走出去的也只能單打獨斗，形不成在政府支持下的合力和城市競爭力。我們關注後任特首的施政政策，特別是房屋和土地政策，可以左證坊間傳言，梁振英是否因得罪香港大地產商而被換馬。

梁振英像一隻受傷的狼，將下場療傷。1200人的選委會在緊鑼密地忙碌著凖備明年開春的選特首。誰將上台繼承梁振英未竟事業，或改弦更張，改弦易轍，重起爐灶？新特首的施政風格將像羊、狐狸還是像狼、獅子？很快就將分曉。

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