黃偉國的評論文章---《 香港與內地「狗」「蟲」之爭》在BBC中文網上發表之後立刻引起了網友的廣泛討論，以下是一些網友就此文章的反饋意見。我們也就這個話題開設了論壇： 如何看孔慶東與香港的有關爭議？歡迎各位登陸暢所欲言瀏覽其他網友的留言，並發表看法參與討論。

讀者反饋

我一直對孔慶東事件關注，孔慶東不管怎樣必須對他的言論負起責任和對所有中國人道歉！我不知道在世界上有多少中國人不會說普通話？但他以教授身份不只罵了香港人！他這種炒作是要不得和不能讓這種炒作再出現！我們需要的是團結而不是攪分裂！許成, 奧地利維也納

孔慶東口沒摭攔，嘩眾取寵的大罵港人是狗，罵得很過癮。但如果他要說政府不中聽的話或做政府不喜歡的事，他就沒那麼自由了，搞不好還會惹來牢獄之災，像劉曉波、陳光誠。如果你問我在香港這樣可以呼吸自由空氣、有出入境自由、有獨立司法的保障的地方做狗，還是在一黨專政、威權統治下做人，我情願選擇在香港做狗。這也是為什麼台灣人要搞台獨的原因。Kam Lai, Canada

我為孔教授及中國大陸部份受高等教育的知識份子可悲，他們為了糊口而出賣良知，不為13億同胞向執政共產黨發聲，要求當局改革，不要口號，真正以民為本、法治為基礎執政。以一黨專政統治了大陸超過六十年，將中華五千多年的文化破壞幾無存，黨爭而改國號、欲穿改歷史而將方塊一字一解的正體字改成簡體字為正寫，將其反13億同胞的野心，說成海外華僑、政黨在稿分裂國家民族••••••等。孔教授及部分高知人士請拿出良心向執政黨發聲，還原中華文化，造福13億苦難同胞的後代子孫。大陸科技進步甚速、尢如太空科技我們應讚佩之，但上下腐敗現象不亞於科技進步。禮貌, 加拿大，多倫多

我對孔慶東的種種狂人言論深表震驚，如他讚楊世人討厭的北朝鮮政權、為給中國人帶來無窮災難的文革辦護、辱罵改革派的南方報系、如今又辱罵港人，如其說他是狂人，不如說他是頭腦不清醒的瘋子，稍有頭腦的人怎會說出那樣的話，我百思不得其解的是這種貨色竟在北大當了教授，真是丟北大的臉，中國人引以為傲的北京大學竟有這樣的敗類，北大校長還為其辦解，這無形中讓北大在世人眼中降格了。孔慶東自稱孔子後代，讓北大蒙羞不說，又要讓聖人孔子蒙羞，孔子如地下有靈，會將他扔進垃圾堆，他只配和垃圾放在一起。我強烈希望北大師生員工行動起來，將孔慶東這位中國人和北大的敗類掃地出門。Michael, Hong Kong

Cathy, engine, 無論我們的價值觀有怎麼的不同，也不用把香港人（不論多少)叫做狗罷。孔教授實在是北大之恥。老張, 香港

冰凍三尺，非一日之寒。但事情偏偏是發生在了香港，當事人是未成年的內地人和本地香港人；發表言論的是「教授」，自稱孔聖人的後代。這些本來帶有戲劇色彩的東西，恰恰說明了」一國兩制「人民之間價值觀，地域差異文化衝突的一個寫照，誰是誰非，站在不同立場，自然有不同的結果。怎麼樣，都還是老百姓之間的內部矛盾，沒什麼過不去的。如此大的輿論，而且媒體大肆炒作，亂用」罵戰「等詞，的確有點唯恐天下不亂的感覺。現在經濟不景氣，沒必要還挑逗本是同根生的華人内鬥。cams, Cam

孔教授的說法也有有點道理，大陸和香港之爭不管大陸人是蝗蟲，還是香港人是狗。他們都對世界無好處。最好是香港學習新加坡獨立。成為一個獨立的小國家。楊子榮, 法國

澳洲的香港人，特別是4，5十歲的中年香港人，猥瑣的不得了，語言粗俗，黃色笑話不斷。有極其貪婪，常年逃稅，又要剋扣華人學生工資，卻給當地人法定工資！就是洋人走狗，強烈鄙視！Kim, 澳大利亞

香港人也不喜歡香港人。衣服不是名牌，就被瞧不起。並且好多人住在鐵絲籠裏，這在同樣住房緊張的內地，聞所未聞。肯尼思, 澳洲墨爾本

孔慶東的這次言論，沒有錯。香港在英國的統治下，生活了一百多年，與大陸存在差異，有些人就是以香港人自居，不承認自己是中國人，對中國人痛恨。粵語就是鐵證。台灣則不是這樣，中華民國，一直統治著台灣，蔣介石先生，以中國文化，掃蕩共產日本文化，台灣現已是真正的民主選舉。台灣人的國語，比香港人強多了。也沒見大陸人，反感台灣人。香港人是否應該反思，已是中國的一部分，應該對同胞，寬容大度。要是不承認自己，是中國人，這性質就變了。這是叛國、分裂。是要受到鎮壓的。可別忘了，共產黨在香港是有駐軍的，一旦出現衝突，屠殺就會出現。香港人，你敢這樣嗎。河南人, 中國河南

港英時期，英語為官方語言，打官司都要用英語。各個電視台都有英文台 本港台/國際台，翡翠台/明珠台。回歸後呢？普通話並沒有成為官方語言，也沒有專門對俄普通話頻道。反而民眾相對拒絕普通話。孔和尚說的應該是這個意思。Forrest, Auckland, New Zealand

孔和尚這句」不講普通話的，是王XX「把中國幾乎一半兒的人都罵進去了！其實他這次很僥倖，主要矛頭指向了大陸人普遍不喜歡的香港人，不然，國內的口水都得把他淹死！翻牆客

一個絕對的事實是香港人是世界上最最勢利眼的人種。我們拋開誰對誰錯不去評判，我們也不要讓大陸的中國人去評判香港人，我們讓美國人，英國人，日本人，東南亞人去評判香港，結論就是香港是用金錢衡量一切。西方論壇對香港人的評價是匆忙，粗魯，沒人味，無信仰，無文化，貪婪，吝嗇，功利，物欲，總之是一群生活在鴿子籠裏的悲哀人群。香港可以發洩對大陸的不滿，但是又有多少人表達過他們對大陸的感激？香港可以斥責大陸人素質低，那麼香港又能拿出什麼文化和精神提高大陸人的素質，D&G?還是低品味的娛樂？Cathy, London

大陸的富裕人群希望自己的下一代能生好的比較自由，幸福，一般有錢人選擇了香港，大款們則去美國生孩子，這是對大陸政治制度的腳投票。大陸人的素質在「解放」60多年後在中宣部的「教育」之下到了中國5000多年的最低點，中國人的悲哀。陳正剛, 上海

'不爭的事實是，歧視在香港社會是客觀存在。'eric, London

孔和尚說:"有部份港人是狗." 孔和尚 沒有說"港人是狗."BBC, 請不要有意錯誤地引用他言。「有部份香港人「坑蒙拐騙，無所不用其極」」就我個人在香港經歷而言，我非常同意其評價。（BBC，please stop quoting incorrectly purposely!!!. I totally agree, based on my personal experience in Hong Kong.）engine, USA

在港人眼中內地人'財大氣粗、喧鬧無禮、貪婪狡滑...是一群擁有堅船利炮的野蠻人，可厭而可畏',原因之一就是有一撮不學之人如郝孔輩,屍居餘氣,大放厥詞,益增民醜.異鄉人, 澳大利亞

與其用【狗】與【蝗蟲】來比喻港人與內地人之爭，倒不如【精凖一點】說是中港【文化】與【價值】差異的衝突。【政治】上，香港人在【特區政府】與【建制派】加上【忠誠的民主派】配合下，百般【無奈】也得【硬吃】中共那一套。再要【進一步】把香港人的【文化與價值觀】【衝刷】，硬要【改變】港人對內地人的【觀感印象】，可【不是容易】的事了。可以預見，大大小小的【衝突】，將會是【免不了】的。要澈底洗脫【狗】與【蝗蟲】的【印象】，談何容易？孟光, Hong Kong