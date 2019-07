黃偉國的評論文章---《 香港與內地「狗」「蟲」之爭》在BBC中文網上發表之後立刻引起了網友的廣泛討論,以下是一些網友就此文章的反饋意見。我們也就這個話題開設了論壇: 如何看孔慶東與香港的有關爭議?歡迎各位登陸暢所欲言瀏覽其他網友的留言,並發表看法參與討論。

讀者反饋

我一直對孔慶東事件關注,孔慶東不管怎樣必須對他的言論負起責任和對所有中國人道歉!我不知道在世界上有多少中國人不會說普通話?但他以教授身份不只罵了香港人!他這種炒作是要不得和不能讓這種炒作再出現!我們需要的是團結而不是攪分裂!許成, 奧地利維也納

孔慶東口沒摭攔,嘩眾取寵的大罵港人是狗,罵得很過癮。但如果他要說政府不中聽的話或做政府不喜歡的事,他就沒那麼自由了,搞不好還會惹來牢獄之災,像劉曉波、陳光誠。如果你問我在香港這樣可以呼吸自由空氣、有出入境自由、有獨立司法的保障的地方做狗,還是在一黨專政、威權統治下做人,我情願選擇在香港做狗。這也是為什麼台灣人要搞台獨的原因。Kam Lai, Canada

我為孔教授及中國大陸部份受高等教育的知識份子可悲,他們為了糊口而出賣良知,不為13億同胞向執政共產黨發聲,要求當局改革,不要口號,真正以民為本、法治為基礎執政。以一黨專政統治了大陸超過六十年,將中華五千多年的文化破壞幾無存,黨爭而改國號、欲穿改歷史而將方塊一字一解的正體字改成簡體字為正寫,將其反13億同胞的野心,說成海外華僑、政黨在稿分裂國家民族••••••等。孔教授及部分高知人士請拿出良心向執政黨發聲,還原中華文化,造福13億苦難同胞的後代子孫。大陸科技進步甚速、尢如太空科技我們應讚佩之,但上下腐敗現象不亞於科技進步。禮貌, 加拿大,多倫多

我對孔慶東的種種狂人言論深表震驚,如他讚楊世人討厭的北朝鮮政權、為給中國人帶來無窮災難的文革辦護、辱罵改革派的南方報系、如今又辱罵港人,如其說他是狂人,不如說他是頭腦不清醒的瘋子,稍有頭腦的人怎會說出那樣的話,我百思不得其解的是這種貨色竟在北大當了教授,真是丟北大的臉,中國人引以為傲的北京大學竟有這樣的敗類,北大校長還為其辦解,這無形中讓北大在世人眼中降格了。孔慶東自稱孔子後代,讓北大蒙羞不說,又要讓聖人孔子蒙羞,孔子如地下有靈,會將他扔進垃圾堆,他只配和垃圾放在一起。我強烈希望北大師生員工行動起來,將孔慶東這位中國人和北大的敗類掃地出門。Michael, Hong Kong

Cathy, engine, 無論我們的價值觀有怎麼的不同,也不用把香港人(不論多少)叫做狗罷。孔教授實在是北大之恥。老張, 香港

冰凍三尺,非一日之寒。但事情偏偏是發生在了香港,當事人是未成年的內地人和本地香港人;發表言論的是「教授」,自稱孔聖人的後代。這些本來帶有戲劇色彩的東西,恰恰說明了」一國兩制「人民之間價值觀,地域差異文化衝突的一個寫照,誰是誰非,站在不同立場,自然有不同的結果。怎麼樣,都還是老百姓之間的內部矛盾,沒什麼過不去的。如此大的輿論,而且媒體大肆炒作,亂用」罵戰「等詞,的確有點唯恐天下不亂的感覺。現在經濟不景氣,沒必要還挑逗本是同根生的華人内鬥。cams, Cam

孔教授的說法也有有點道理,大陸和香港之爭不管大陸人是蝗蟲,還是香港人是狗。他們都對世界無好處。最好是香港學習新加坡獨立。成為一個獨立的小國家。楊子榮, 法國

澳洲的香港人,特別是4,5十歲的中年香港人,猥瑣的不得了,語言粗俗,黃色笑話不斷。有極其貪婪,常年逃稅,又要剋扣華人學生工資,卻給當地人法定工資!就是洋人走狗,強烈鄙視!Kim, 澳大利亞

香港人也不喜歡香港人。衣服不是名牌,就被瞧不起。並且好多人住在鐵絲籠裏,這在同樣住房緊張的內地,聞所未聞。肯尼思, 澳洲墨爾本

孔慶東的這次言論,沒有錯。香港在英國的統治下,生活了一百多年,與大陸存在差異,有些人就是以香港人自居,不承認自己是中國人,對中國人痛恨。粵語就是鐵證。台灣則不是這樣,中華民國,一直統治著台灣,蔣介石先生,以中國文化,掃蕩共產日本文化,台灣現已是真正的民主選舉。台灣人的國語,比香港人強多了。也沒見大陸人,反感台灣人。香港人是否應該反思,已是中國的一部分,應該對同胞,寬容大度。要是不承認自己,是中國人,這性質就變了。這是叛國、分裂。是要受到鎮壓的。可別忘了,共產黨在香港是有駐軍的,一旦出現衝突,屠殺就會出現。香港人,你敢這樣嗎。河南人, 中國河南

港英時期,英語為官方語言,打官司都要用英語。各個電視台都有英文台 本港台/國際台,翡翠台/明珠台。回歸後呢?普通話並沒有成為官方語言,也沒有專門對俄普通話頻道。反而民眾相對拒絕普通話。孔和尚說的應該是這個意思。Forrest, Auckland, New Zealand

孔和尚這句」不講普通話的,是王XX「把中國幾乎一半兒的人都罵進去了!其實他這次很僥倖,主要矛頭指向了大陸人普遍不喜歡的香港人,不然,國內的口水都得把他淹死!翻牆客

一個絕對的事實是香港人是世界上最最勢利眼的人種。我們拋開誰對誰錯不去評判,我們也不要讓大陸的中國人去評判香港人,我們讓美國人,英國人,日本人,東南亞人去評判香港,結論就是香港是用金錢衡量一切。西方論壇對香港人的評價是匆忙,粗魯,沒人味,無信仰,無文化,貪婪,吝嗇,功利,物欲,總之是一群生活在鴿子籠裏的悲哀人群。香港可以發洩對大陸的不滿,但是又有多少人表達過他們對大陸的感激?香港可以斥責大陸人素質低,那麼香港又能拿出什麼文化和精神提高大陸人的素質,D&G?還是低品味的娛樂?Cathy, London

大陸的富裕人群希望自己的下一代能生好的比較自由,幸福,一般有錢人選擇了香港,大款們則去美國生孩子,這是對大陸政治制度的腳投票。大陸人的素質在「解放」60多年後在中宣部的「教育」之下到了中國5000多年的最低點,中國人的悲哀。陳正剛, 上海

'不爭的事實是,歧視在香港社會是客觀存在。'eric, London

孔和尚說:"有部份港人是狗." 孔和尚 沒有說"港人是狗."BBC, 請不要有意錯誤地引用他言。「有部份香港人「坑蒙拐騙,無所不用其極」」就我個人在香港經歷而言,我非常同意其評價。(BBC,please stop quoting incorrectly purposely!!!. I totally agree, based on my personal experience in Hong Kong.)engine, USA

在港人眼中內地人'財大氣粗、喧鬧無禮、貪婪狡滑...是一群擁有堅船利炮的野蠻人,可厭而可畏',原因之一就是有一撮不學之人如郝孔輩,屍居餘氣,大放厥詞,益增民醜.異鄉人, 澳大利亞

與其用【狗】與【蝗蟲】來比喻港人與內地人之爭,倒不如【精凖一點】說是中港【文化】與【價值】差異的衝突。【政治】上,香港人在【特區政府】與【建制派】加上【忠誠的民主派】配合下,百般【無奈】也得【硬吃】中共那一套。再要【進一步】把香港人的【文化與價值觀】【衝刷】,硬要【改變】港人對內地人的【觀感印象】,可【不是容易】的事了。可以預見,大大小小的【衝突】,將會是【免不了】的。要澈底洗脫【狗】與【蝗蟲】的【印象】,談何容易?孟光, Hong Kong