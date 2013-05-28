香港觀察：誰愛您的國？您愛誰的國？

Image caption 今年支聯會的口號是「愛國愛民、香港精神、平反六四、永不放棄」。

自1989年6月4日開始, 上萬香港人一同紀念當年天安門民運的死難者, 每年都從沒間斷，而支聯會作為主辦者的角色也從來沒有遭到質疑。

今年支聯會的口號是「愛國愛民、香港精神、平反六四、永不放棄」，想不到竟然激起了本地自治論述和中國民主發展之間的辯論。

有認為屬本土派的人士對支聯會今年提出 「愛國愛民」的平反六四主題不滿，呼籲杯葛六四燭光集會。

一國大於兩制？

這些網上本土派認為支聯會以「愛國愛民」為主題並不妥當，因為中國民主和香港民主沒必然關係，也不滿支聯會以一國大於兩制的想法去悼念。

再者，在今時今日的香港，「愛國「這兩個字巳經被中共騎劫了，讓人有太多想像，於是有人反問：為何香港人要跟支聯會一樣 「被愛國」?

部份討論認為要紀念天安門事件，不代表一定要出席每年支聯會的六四晚會，這對於每年都堅持前往六四晚會的港人來說，這說法有點很不可思議。

支聯會方面當然反對這個說法，並特別強調愛國愛民不應於中共作標凖，而爭取平反六四才是愛國，愛國不是愛黨而是愛人民。

也有支聯會常委指出 「愛國愛民」口號非新事物，在首次六四遊行時已經使用過這口號，但現在的社會狀態和1989年是不可同日而喻。

口號不變政治環境變

當年的香港經歷過民運後，九七問題不明，對香港前途充滿憂慮，不清楚主權移交後的狀況，因此十分更關注和大陸的關係和一切。

可是到了現在，主權巳移交近十六年，大陸早巳沒有當年的一重臉紗，兩地緊密流通令港人對同胞巳沒有任何神秘感可言，「愛國」更巳經成為香港通最火熱的詞語，現在是連平反六四都給聯繫上了。

這情況從來沒有發生過，可見當中不少人巳經失去耐性。平反六四是不少港人堅持不動的信念，對於政界人士，這被視為一面 「照妖鏡」、不少人最關切的是出席六四晚會的人數。

這次辯論有趣的地方是雙方都有道理，也不易說服對方。經過多次被中共以人大釋法把香港普選時間表往後推，由2008年到2012年、再到2017年，不少港人都感到灰心，也看穿了中共根本不想讓香港有民主的意圖。

自身經歷決定調

於是質疑支聯會口號的自然會反問:面對一個這樣的政權,要求它平反六四又如何?這政權不會給你民主之餘，喊它平反六四，反倒加強了管治合法性。

可是這樣的說法，對於一直參與支聯會工作的人來說是不能接受的，如當年1989年當過專上學院學生會代表、曾經親赴天安門廣場的陶君行便指出「今日中國等於明日香港，中國死，香港便會死」。

曾經在天安門廣場留守的傳媒人謝志峰亦出提出 「香港是一塊逃避了多次災難的福地，更是得益者。香港有責任為中國服務」的言論。

對於這些自身生命軌跡和89年天安門事件密切的人，對中國的民主發展特別有渴求,所以他們很難接受香港民主和中國的民主發展割裂,而且他們認為平反六四是中國民主發展的一個重要的切入點。

佔領天安門？

他們也沒有錯，這道理就是支聯會前主席司徒華所言的 「狗尾搖不動狗」的道理，即大陸不走向民主，香港是無法得到真正民主的。

可是這些論調在網上的反彈亦很大，有網上聲音質問：那為何要 「佔領中環」？何不乾脆 「佔領天安門廣場」？

這些詰問不是惡作劇，也不能直指這是中共分化的結果，因為就算是一些堅持出席晚會的社會運動年青參與者，也表示不能全盤接受「愛國愛民」的口號。

這樣的情況也是合理，因為大部份80後、90後的父母巳和大陸沒有直接關係，更遑論他們本身。

有聲音便指出，若要求平反六四對於不少港人而言是一個出於人性的要求，那便沒有所謂肯定政權的問題，也算是打開了另一場有層次和理性的討論。

事情永遠有兩面，這是香港首次出現這樣的討論，「港人利益優先」、「香港和中國民主發展切割」的想法首次進入六四事件的語境中，會否令出席晚會的人數減少或許未必，卻不能否認為香港少數民族化又走前一步。

文章是作者個人觀點，不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

BBC，請問英國政府屠殺過多少殖民地的人民？未署名

反對六四屠殺是一回事，出席一個要表態「愛國」的集會是另一回事；前者我支持，後者我堅決反對，無論那些集會的組織者打著什麼旗號。123

不清楚香港人有沒有(或有多少)殖民地情意結, 但肯定有數量不少的香港人(尤其是中產精英家庭)擁有外國護照, 這種情況在台灣及國內亦然. 這情況在很大程度上反映著人民對政府的不滿,不信任.但若執政者不反思原因, 倒過來指責人民不忠, 不愛國, 那麼人民唯有繼續為自己及家人的將來買保險, 這行為與什麼情意結關係不大.

香港人成為英國殖民是因為祖國不濟, 回歸也是由殖民地政府與中共拍板決定, 香港人只可無奈接受. 中英安排一國兩制, 香港人盡力爭取基本法賦予的承諾 - 建立一個真正的民主制度, 高度自治. 這是香港人對自家前途信心的基石. 香港人的爭取與港獨, 殖民地情意結何幹?

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

身為香港人真的很可憐,體諒你們的愛國表現卻不是愛那臭名遠揚的中共....我們中華民族最大的失敗就是給中共廢除了我們的信仰,教導了無數無靈魂的中華新生代.....崇拜中共領導大於一切..

<strong>海外華人民主派, 大馬</strong><br/>

作者基本上說出了真正香港人的心聲，這是好事。香港人希望中國結束暴政，如果不行，最少都要中國為六四死難者討回公道，但香港人性格偏愛自由，不能被隨意幾句愛國等口號控制自己的思想。我相信今年六四仍會有很多人去，但當中大部分人會對今年的口號反感。

<strong>Philips Alan, 香港</strong><br/>

愛國？請問是要去愛哪個國？中共的黨國？！真噁心！坦克屠殺和平請願民眾的「國」還要愛它？！早就聽說中共滲透香港各個民主黨派，由這個口號來看，傳聞果然不假。

<strong>坦坦, 寧波</strong><br/>

香港人對中國的認識和感情代代有別; 年青的一代對89年民運的印象亦隨著時間的消逝而模糊. 紀念六四的意義亦不單純是為了與中共算賬, 更多是為了國內的民主,自由和人權表態支持.無論是從愛國或人道(或兩者兼具)的立場出發支持六四民運, 香港人的價值觀和精神就是在這份堅持中表露出來.無論是愛國者, 愛港者(或兩者兼具者),都必須認清89年天安門發生的悲劇是一個暴政對待人民的事件. 中共不承認錯誤, 就不能抺煞悲劇的重演, 更不能排除它在香港重演的可能. 我們堅持的和爭取的, 無論如何, 都與國內息息相關.<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

香港從來沒有脫離殖民地情懷，所以中國就可以不給普選，理由很簡單，英國殖民99年給過嗎? 其它前英國殖民的華人國家有完全民主嗎?台灣人早就看穿了這種把戲，所以30年前就開始跟國民黨「盧」，但剛開始犯的錯跟香港人一樣，老在日本中國之間吵來吵去，所謂的藍綠對峙其實有很多是這種殖民地人民的情緒存在。現在台灣人就是台灣人，回到祖先認同，我們是華人是龍族是台灣人，所以跟國民黨之間的爭議變的很少，爭奪自主權的能力就變強。香港人與其它華人國家或地區的問題都在於此，你不搞清楚自己是誰? 就會被有心人士或外國人從中操縱，而最終模糊要求，什麼也要不到?<strong>陳素芬, 台灣</strong><br/>

沒有內地民眾的響應，一切都是白費！僅僅遊行集會那有什麼用呢？人家可真刀真槍啊。<strong>石槳, </strong><br/>

香港本土化運動的本質其實就是披著自由民主的外衣去搞香港獨立。香港不可能脫離大陸，無論是中共還是中國民間都不可能讓香港獨立於中國之外，這是一個原則性問題，一小部分香港人想削弱中共在港的合法性實際上就是在企圖進行獨立運動。中港兩地的無論是民主事業還是其他事業都是靠相互支撐去達成，香港本土化運動不僅不會讓香港得到民主，反而會讓港人失去內地民眾的支持，還會授人以柄，讓北京合法地繼續拖延和反彈香港的民主化進程，因為要求民主是公義的合法的，但企圖獨立則一定是非法的。就像美國的南北戰爭，林肯總統甚至願意在南方不分離的前提下進行不廢除奴役制的談判，但絕對不能接受南方脫離北方獨立。香港和大陸的關係類似。<strong>Zero, CHN</strong><br/>

內容暫且不說，BBC就喜歡這種挑撥關係的題目和話題。看似誠心討論64，卻又念念不忘含沙射影。<strong>Jia Tsi, US</strong><br/>

他們吃飽了撐著 生活過得實在太優越了，如果換了他們每一個人可以當權的時候就不會這樣想了。為了維護國家及社會穩定不是說平反就能反的，家長還帶著孩子去遊街，簡直是無知。<strong>行天宮, 中國大陸</strong><br/>