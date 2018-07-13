觀點：對朝鮮，美國仍需保持「極限施壓」

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對那些樂觀看待「特金會」成果和朝鮮棄核的人來說，朝鮮最近對美朝談判的反應和美國的抨擊可能不是好事。

七月上旬，美國務卿蓬佩奧展開了其今年以來的第三次訪朝。本次訪問原本是為落實兩國元首新加坡峰會達成的成果，對朝鮮去核的相關事宜具體安排。雖然蓬佩奧事後表態稱會談「富有成效」，「幾乎在所有核心問題上都取得了進展」，但話音剛落，朝鮮就毫不客氣地指責美國的要求「像強盜一樣」，形容此次談判「非常令人擔憂」，會導致談判進入一個「危險階段」，可能動搖朝鮮此前堅定的去核化意願。而且，蓬佩奧也未能見到金正恩。用美媒的話說，朝鮮這次給了蓬佩奧「羞辱」，後者其實是「鎩羽而歸」。

國際社會對朝鮮在無核化問題上的出爾反爾並不陌生。但朝鮮這麼快就「變臉」，還是讓外界感到有些「詫異」，因為這距特金會尚不足一月，兩國首腦達成的聯合聲明餘溫尚存，儘管聯合聲明對朝鮮去核的規定也只是模糊的一條。考慮到為鼓勵朝鮮棄核，美國在這期間單方暫停了軍演，對朝鮮表現出了一定善意，而且，半島在這段時間也表現平靜，沒有發生惹得朝鮮不高興的事情，故朝鮮的舉動實際上向特朗普「打臉」，雖然其外務省發言人的談話沒有直接把矛頭對凖後者。

圖片版權 AFP Image caption 美國務卿蓬佩奧早前第三次訪問朝鮮。

有一種說法認為，朝鮮以在談判中「美國單方面要求朝鮮實現完全、可核查、不可逆轉的無核化」是「違背了峰會精神」為由對美進行抨擊，不過是在向美提高「要價」或者向美「撒嬌」而已。因為美國的態度一向如此，並非是在這次談判中突然提出的，朝鮮對此很清楚。而且從朝鮮小心翼翼地撇開特朗普來看，顯然也不想得罪這位「摸不透」的總統，金正恩還向特朗普寫了一封親筆信，這封信的內容才值得關注，但外界現在不清楚信裏寫的什麼。從特朗普沒有對朝鮮的抨擊「暴跳如雷」來看，金正恩很可能在言語上「安慰」了特朗普。

上述可能性存不存在？不完全排除。但國際輿論還是傾向於認為朝鮮態度有變，並且把它與中美貿易戰掛起鉤來，特朗普本人的推文就明指是中國影響了朝鮮，要求中國不要對朝施加「負面影響」。從特朗普的推文看，金正恩給他的親筆信更有可能的是「軟中有硬」，即對特朗普本人大加恭維，讚賞兩人友誼，模糊表示願意棄核，但會強調朝鮮棄核的實際困難，不大會遵循美國單方制定的棄核「路線圖和時間表」。

金正恩在習近平眼中的「好感度」

對我來說，朝鮮此次「變臉」一點也不驚訝。我在蓬佩奧訪朝前就撰文指出，在中朝關係急速升溫而中美關係急速降溫的背景下，朝鮮在棄核上態度搖擺是可預見的。可以從以下兩個角度來理解。

不論中國是否要啟動朝鮮這張「牌」抗衡美國對華發動貿易戰，金正恩應會認識到，此時幫中國一把，在棄核問題上跟美國「搗搗亂」，既可凸顯朝鮮對中價值，也會提升金正恩本人在習近平眼中的「好感度」，以後向中國索要各種援助也就更容易。因為中國文化特講究「雪中送炭」，「患難見真情」。

圖片版權 KCNA Image caption 習近平與金正恩過去數月多次會面。

外界認為，金正恩第三次見習近平時，中國很可能已經向朝鮮提出了要求，配合中國行動，在棄核上不要太積極。不過，我認為中國不會明確提出來，但會以暗示的方式讓朝鮮自己「領悟」，金正恩當然對此「心領神會」。有人會發出疑問，難道金正恩甘願受中國「擺佈」，或者他不明白「忤逆」特朗普的意志會帶來嚴重後果，如武力干涉嗎？

金正恩是個精明人，他當然清楚如何作對自己和朝鮮利益最大化。他應該是算凖了，在朝鮮口頭表示棄核而且已經炸毀試驗基地，不再發展核武的情況下，美國是沒有理由也不可能對朝進行軍事打擊的，何況這會遭到中韓俄的強烈反對。只要美國不敢對朝動武，且中國已表示加強和朝鮮經濟合作，朝鮮就不擔心美國的單方制裁。

朝鮮這樣做，自然也不僅僅是對中國「慷慨」幫助的回報，也是因為它本來就不想棄核或者完全棄核。金家三代，要百姓勒緊褲帶，進行「苦難行軍」，即使遭受聯合國極強制裁，也要將核武搞起來。搞起來後僅僅因為美國壓力就拱手將核武交出，換做你會願意麼，何況金正恩！所以，這是不符合朝鮮政權的行事邏輯的。

中美相爭，朝鮮得利？

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有種看法說，朝鮮麵對的是特朗普，另外，金正恩也不同其乃父，靈活性強。這種看法有偏差，金正恩再怎麼有「靈活性」，確保金家統治的穩定和長久是其最本質的邏輯。這點是不可能變的，而核武是「看家武器」，如果不這樣理解，就無法解釋核武正是在他手上搞成功的。面對特朗普的極限施壓，金正恩確實展示出了靈活性的一面，但這不過是他「虛晃一槍」，先假裝棄核，然後在外部形勢有變時，再徐圖之。

對朝鮮和金正恩一個「天上掉下的餡餅」是，沒想到美中關係的惡化這麼快就到來，這使得朝鮮能夠利用兩大國矛盾，大大拓展其迴旋空間，因為金正恩知道，中國此時需要朝鮮，因此對制裁也就不像以前那樣「熱心」，只要中國願意「無條件」支持朝鮮，美國的壓力對朝鮮就不顯得那麼可怕，因此，朝鮮在棄核上表示出反覆，中國是能夠容忍，甚至樂於見到的。而美國也不希望看到朝鮮過於倒向中國，為了制衡中國，美國也可能會適當調整朝鮮政策。這樣，朝鮮就能兩面討好。所以，對朝鮮這次「反悔」，特朗普只是批評中國，對金正恩則未置一詞。

雖然金正恩沒有打算棄核或完全棄核，但如果美中配合，是可能迫使朝鮮放棄核武的。所以關鍵是「美中配合」，極限施壓。但假如中國不配合，只靠美國，則難促使朝鮮棄核。這是客觀情況。儘管如此，要想朝鮮實現完全、可核查、不可逆轉的無核化，美國就必須繼續保持對朝「極限施壓」，包括武力恫嚇。如果美國也對朝鮮放鬆要求，不極限施壓，朝鮮也就真的是個擁核國了。但也鑒於上述原因，美國是否有必要在貿易戰方面，放鬆一下換得中國對朝核問題的支持。這需要看特朗普政府對當前目標的排序，假如認為和中國打一場貿易戰是美國眼下的頭等大事，其他事都要為此讓路，那就不可指望中國的配合；假如認為朝鮮棄核也和中美貿易的平衡同等重要，美國在貿易戰上適當讓步就是值得的，畢竟貿易戰對美國的利益也有損害。

美國也可以說，我不讓步，兩面作戰。這只會促使中朝結成一個整體，而對事情的解決並無益處。因為縱使中國出於信譽問題不敢公然違背聯合國制裁決議，但在一些灰色地帶，中國就可不理會美國的要求。比如美國很在意的朝鮮海上走私問題，這個執行尺度是有彈性的，有各種借口說執行盡力了但沒有發現海上石油走私。

所以，球又踢回美國一邊。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）