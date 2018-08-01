金字塔和太陽廟：現代城市裏隱藏著遠古密碼

圖片版權 Getty Images Image caption 埃及大金字塔建於公元前2580-2560年間。它的精魂仍在當今城市建築中閃現。

1. 古埃及和金字塔

古埃及金字塔對現代建築的影響巨大。金字塔這種形狀在現在世界各地的城市建築中也時常可見。

比如，美國田納西州的孟菲斯金字塔體育館、拉斯維加斯的盧克索酒店，還有日本的仁摩砂博物館，都是金字塔風格。

當然，還有法國巴黎盧浮宮入口處那個巨大的玻璃材質的......金字塔。

2. 羅馬帝國的公路

圖片版權 Getty Images Image caption 愛奧尼亞海濱古城以弗索，公元前129年被羅馬帝國佔領，之後繁榮了相當長一段時間，也是古羅馬港口城市建築的樣本。

條條大路通羅馬！

這話雖然不完全凖確，但確實古羅馬時代羅馬人在道路建設方面無與倫比。

是通坦的羅馬大道把當時互不相聯的城鎮村落連成一片，為現代交通網絡提供了雛形，也為貿易的突飛猛進提供了外在條件。

古羅馬人修路堪稱有格局有謀略。他們先做足勘探測量凖備工作，確定最佳線路，盡可能保持道路筆直，盡可能減少彎路，同時要避開難以逾越的天然阻障。

然後開始動工。先用大石塊奠基，上面再鋪上小石塊，堅固足以在千軍萬馬和車輛的碾壓下保持路面平坦。

這些公元前400年發明的技術，到今天依舊是築路工程學裏的基本元素。穿越歐洲、南下北非、深入中東的羅馬古道沿用的線路經時代傳承，現在仍是所在地區國內和跨國公路網的一部分。

3. 巴比倫的下水道系統

圖片版權 Getty Images Image caption 巴比倫，以及巴比倫的南宮，使用的下水道系統堪稱古代最佳典範。其精妙之處在於全部建在地表以下，外面根本看不見。巴比倫王國遺址位於今天的伊拉克。公元前2300年左右，巴比倫開始成為一個定居點，逐漸形成王國。

城市污水排放系統，或稱下水道網路，是現代城鎮的基奠。

法國巴黎的城市排水系統建於1850年，由塞納省省長奧斯曼男爵和工程師歐仁·貝爾格朗構思、設計、興建。

英國倫敦的排水系統建於1866年，由工程師約瑟夫·巴瑟傑設計。

雖然這兩個歐洲大城市的排水系統曾經傲視全球，但公元前4000年時，巴比倫王國已經把這件事想清楚並付諸實際了。

為什麼英國人法國人要到城裏瘟疫橫行、臭氣熏天之後才想到為污水建地下排放系統，原因可能在歷史書裏埋著。

據信，巴比倫古城是人類歷史上第一個用粘土製管道排引生活污水的地方。

這個先進得令人匪夷所思的遠古城市排水系統，包括最初的管道、T型接口和直角彎管，都可以在伊拉克南部尼普爾出土的貝爾神廟遺址看到。

4. 古希臘輸水管道系統

圖片版權 Getty Images Image caption 想知道古代偉大的輸水管道系統什麼樣，得到希臘克里特島的克諾索斯宮遺址去看，年代大約是公元前1900年，距今約3000年。

古希臘人堪稱供水系統技術魔法師。

嚴格說來，是克里特島的米諾安人，精於鋪建輸水管道網絡。是他們最早把粘土水管埋在地下，串聯成網。

大約3000年前，米諾安的王宮克諾索斯宮就有繁複精妙的供水系統，不但能把潔淨水引入宮內， 還能把宮中污水排出去。

不但如此，克里特島的米諾安人還發明了複雜的水暖系統和抽水馬桶，時間大約是公元前18世紀。

5. 多神教年代的英國和太陽崇拜

圖片版權 Getty Images Image caption 在英國屬於「新興城市」的密爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的城區俯瞰，看出點名堂了嗎？能看出整個城市的布局實際上是個太陽神殿嗎？

在歷史古城林立的英國，相對較新的城市密爾頓凱恩斯（Milton Keynes）或許不算美麗，常人也看不出什麼特色，除了較明顯地比其他老城更現代化，更摩登。

但是，這個1960年代為了緩解英國住房極度短缺危機而建的摩登新城，它的設計藍圖隱藏著一個密碼：向英國遠古的巨石和紀念碑致敬。

從這個城市的設計中，可以明顯感受到濃厚的太陽崇拜和多神教儀式的影響。

影響之深，僅舉一例：城市主街仲夏大道（Midsummer Boulevard）正對著夏至初升的太陽，跟巨石陣一模一樣。

誰能料到，密爾頓凱恩斯居然是個改頭換面的太陽神殿呢？

6. 古羅馬建築

圖片版權 Getty Images Image caption 拱門、石柱和穹頂，這些在今人看來似乎很尋常，它們都源於古希臘。圖為古羅馬廣場公元前497年建的薩圖爾諾農神廟

除了條條大路通羅馬，還有一句關於羅馬的成語：羅馬不是一天建成的。

看看那些複雜的拱門、石柱和穹頂，就不難理解了。

這個不重要。重要的是羅馬帝國時代的建築風格和風采，如今依然隨處可見。

拿破侖19世紀創建自己的王國時，下令在巴黎城內興建了若干仿古羅馬建築，其中包括巴黎地標之一的凱旋門和旺多姆廣場。

再看看美國的白宮，看那石柱，看那拱門，古羅馬建築風撲面而來。

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