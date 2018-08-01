金字塔和太陽廟：現代城市裏隱藏著遠古密碼
1. 古埃及和金字塔
古埃及金字塔對現代建築的影響巨大。金字塔這種形狀在現在世界各地的城市建築中也時常可見。
比如，美國田納西州的孟菲斯金字塔體育館、拉斯維加斯的盧克索酒店，還有日本的仁摩砂博物館，都是金字塔風格。
當然，還有法國巴黎盧浮宮入口處那個巨大的玻璃材質的......金字塔。
2. 羅馬帝國的公路
條條大路通羅馬！
這話雖然不完全凖確，但確實古羅馬時代羅馬人在道路建設方面無與倫比。
是通坦的羅馬大道把當時互不相聯的城鎮村落連成一片，為現代交通網絡提供了雛形，也為貿易的突飛猛進提供了外在條件。
古羅馬人修路堪稱有格局有謀略。他們先做足勘探測量凖備工作，確定最佳線路，盡可能保持道路筆直，盡可能減少彎路，同時要避開難以逾越的天然阻障。
然後開始動工。先用大石塊奠基，上面再鋪上小石塊，堅固足以在千軍萬馬和車輛的碾壓下保持路面平坦。
這些公元前400年發明的技術，到今天依舊是築路工程學裏的基本元素。穿越歐洲、南下北非、深入中東的羅馬古道沿用的線路經時代傳承，現在仍是所在地區國內和跨國公路網的一部分。
3. 巴比倫的下水道系統
城市污水排放系統，或稱下水道網路，是現代城鎮的基奠。
法國巴黎的城市排水系統建於1850年，由塞納省省長奧斯曼男爵和工程師歐仁·貝爾格朗構思、設計、興建。
英國倫敦的排水系統建於1866年，由工程師約瑟夫·巴瑟傑設計。
雖然這兩個歐洲大城市的排水系統曾經傲視全球，但公元前4000年時，巴比倫王國已經把這件事想清楚並付諸實際了。
為什麼英國人法國人要到城裏瘟疫橫行、臭氣熏天之後才想到為污水建地下排放系統，原因可能在歷史書裏埋著。
據信，巴比倫古城是人類歷史上第一個用粘土製管道排引生活污水的地方。
這個先進得令人匪夷所思的遠古城市排水系統，包括最初的管道、T型接口和直角彎管，都可以在伊拉克南部尼普爾出土的貝爾神廟遺址看到。
4. 古希臘輸水管道系統
古希臘人堪稱供水系統技術魔法師。
嚴格說來，是克里特島的米諾安人，精於鋪建輸水管道網絡。是他們最早把粘土水管埋在地下，串聯成網。
大約3000年前，米諾安的王宮克諾索斯宮就有繁複精妙的供水系統，不但能把潔淨水引入宮內， 還能把宮中污水排出去。
不但如此，克里特島的米諾安人還發明了複雜的水暖系統和抽水馬桶，時間大約是公元前18世紀。
5. 多神教年代的英國和太陽崇拜
在歷史古城林立的英國，相對較新的城市密爾頓凱恩斯（Milton Keynes）或許不算美麗，常人也看不出什麼特色，除了較明顯地比其他老城更現代化，更摩登。
但是，這個1960年代為了緩解英國住房極度短缺危機而建的摩登新城，它的設計藍圖隱藏著一個密碼：向英國遠古的巨石和紀念碑致敬。
從這個城市的設計中，可以明顯感受到濃厚的太陽崇拜和多神教儀式的影響。
影響之深，僅舉一例：城市主街仲夏大道（Midsummer Boulevard）正對著夏至初升的太陽，跟巨石陣一模一樣。
誰能料到，密爾頓凱恩斯居然是個改頭換面的太陽神殿呢？
6. 古羅馬建築
除了條條大路通羅馬，還有一句關於羅馬的成語：羅馬不是一天建成的。
看看那些複雜的拱門、石柱和穹頂，就不難理解了。
這個不重要。重要的是羅馬帝國時代的建築風格和風采，如今依然隨處可見。
拿破侖19世紀創建自己的王國時，下令在巴黎城內興建了若干仿古羅馬建築，其中包括巴黎地標之一的凱旋門和旺多姆廣場。
再看看美國的白宮，看那石柱，看那拱門，古羅馬建築風撲面而來。
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