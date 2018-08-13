圖片版權 Getty Images Image caption 原華融董事長賴小民被抓後從其家中搜出現金2.7億元人民幣，重達3噸。

原華融董事長賴小民被抓後從其家中搜出現金2.7億元人民幣，重達三噸，佔地三立方米，再次刷新官員腐敗記錄，也讓中國民眾大開眼界。而這據說還僅僅是其金融腐敗的冰山一角。此前保持該記錄的是原國家能源局副局長魏鵬遠，調查人員在他家中發現現金2.1億元，重1.15噸。

那麼，2.7億元現金是個什麼概念？

老百姓充分發揮了想像力，將它作了各種對比。不妨從收入角度比較一下。2017年中國人均可支配收入2.6萬元，其中農民為1.3萬元；2017年國企和私企職工平均工資為74316元和45761元。2.7億元分別是上述收入的10384倍、20769倍、3633倍和5900倍。換言之，2017年，分別有10384個中國人，20769個農民、3633個國企職工和5900個私企員工，不吃不喝，其收入才抵得上賴小民的腐敗所得。

很多人不明白賴小民、魏鵬遠等腐敗官員為什麼要攫取如此多髒款，並把它藏匿家中？對此的解釋大概只能是，他們已經患上了一種精神病，其病症是，只要佔有金錢，他們的心理就感到無比快樂和扎實，就好像沾染上鴉片或毒品的癮君子一樣。這種精神病症，換一個「學術」一點的說法，就是他們的精神世界，完全被金錢佔據，金錢拜物教成為他們不折不扣的人生宗教。正因為視金錢為生活的全部，只有把這麼多錢藏匿家中，看得見摸得著，才感覺最安全和保險。

由賴小民案，人們又想到，中國近10年來拼命印鈔放水，貨幣超發估計達120萬億元，這種情況要是放在任一國家，恐怕早已引發嚴重通脹了，可中國的現實是，物價雖有上漲，但尚在可控程度。於是學者們用各種「中國特色」去解釋。但其實還是老百姓的樸素看法一針見血：中國沒有出現惡性通脹，原來是這些貪官都把巨額贓款存放在家了。

圖片版權 Getty Images Image caption 很多人不明白賴小民、魏鵬遠等腐敗官員為什麼要攫取如此多髒款，並把它藏匿家中？

這個說法看似有些「無厘頭」，深究起來卻有幾分道理。現在每個官員倒下，大到省部級，小到村官，根據官方公布的數字，非法所得一般都超千萬，幾百萬元的腐敗份子已基本絶跡了，而且越是級別不高的官員，腐敗起來似乎越沒底線。賴小民充其量是局級官員，魏鵬遠是副局級，級別都不算高，腐敗所得已經創紀錄。其他級別更低的官員，動輒也上億。

媒體曾報道，北戴河供水總公司原總經理馬超群，副處級，在家中搜出現金上億元、黃金37公斤、房產手續68套；安徽淮北市烈山村原黨委書記劉大偉，貪污1.5億元；陝西省西安市雁塔區丈八街道東灘社區原主任於凡，涉案金額上億元；原供職於江西省鄱陽縣財政局的李華波，僅僅是一名股長，侵吞公款近億元。這些都是小官巨貪的案例。

前不久遼寧公布了事業單位改革方案，要砍掉90吃官飯的人，因為財政實在負擔不起。有律師據此計算出該省2016年財政供養比是1：19.7，以中國14億人口推算，全國吃官飯的人員約有7,000萬。以8個吃官飯的人中有一個官員的保守估算，全國各級各部門大小官員共達875萬，假定每個官員都有腐敗嫌疑，他們平均藏在家裏的現金100萬元，總共8.75萬億元。

剩下的6100多萬辦事人員中也並非每個人都乾淨，根據常識，他們中的一些人多多少少也都會利用手中的職權撈取好處，比如，領導的專職司機都會涉及腐敗，按20%計算，6100多萬辦事員中涉嫌腐敗的有1220萬，假如每個人藏在家中的現金是20萬元，總共達2.44萬億元，兩者加起來超過11萬億元，佔到整個超發貨幣的近1/10，考慮到房價佔超發貨幣的大部分，10%元的貨幣退出流通，自然會大大減緩物價的上漲幅度。從這個角度看，說貪官們是穩定物價的「功臣」，並不過分。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平曾表示自己不只"拍蒼蠅"，還要"打老虎"（圖為習近平出席2014年北京國慶招待會資料照片）。

有人或許會質疑，將全部官員和20%的辦事員看作有腐敗嫌疑是否符合事實？從中共18大以來被抓獲的高級幹部看，這個估算是符合事實的。河北就是一個有說服力的例子。上屆河北省委隨著政協原副主席艾文禮前不久投案自首，在反腐運動中全軍覆滅，而河北是中國領導人抓的典型。這說明中國官員的腐敗狀況不像當局說的只是一少部分，而是全局性、系統性的。其實，只要和中國官場打過交道，就能感知其中的腐敗有多嚴峻。其他省市之所以沒有像河北一樣全軍覆沒，並不是那裏貪官少，而是出於各種原因不深挖下去而已。這就不能不談到如何看待中國此輪反腐運動的性質問題。

在五年前中國領導人髮動聲勢浩大的反腐時，多數人對這場反腐運動評價甚高，支持力度很大，雖然有少數先覺者認為它不過是中國古代以及中共歷次反腐的翻版，是以反腐之名清除異己和政治反對派，統攬大權，樹個人權威。但不管怎樣，那些被以腐敗名義打到的官員，幾乎沒有一個是被冤枉的，而且，鑒於腐敗所造成的民怨，反腐對老百姓總是有好處的。當時多數人帶著這種心理看待這場反腐運動。

現在五年多過去，反腐除了讓中國人多了一個「絶對權力」外，其所期望的政治清明並未實現，官民矛盾也未因反腐得到改善，在某些領域甚至有所激化，這場運動的負面效益卻益發顯現，即使那些被查辦的腐敗官員，別看他們在懺悔書中個個痛哭流淚，但肯定心有不甘。在他們看來，沒有人是乾淨的，甚至自己都不是腐敗最嚴重的，憑什麼要抓我？因此，當人們對此輪反腐運動的本質看得越來越清楚後，對它的支持也就所剩無幾了。

賴小民倒在華融的任上。諷刺的是，華融資產管理公司是當年中國政府為剝離銀行不良資產而成立的四家管理公司之一，而銀行的不良資產正是腐敗造成的。賴小民本人去年曾放言，華融之所以得到快速發展，是由於抓黨建的緣故。可未料中國最大的貪官就出在這兒。它至少說明兩個問題，一是為預防腐敗設立的機構或者制度創新，若沒有民主監督機制，都會孕生腐敗；二是無論多麼嚴厲的治黨，若沒有賦權社會，都解決不了腐敗問題。

這同時也意味著這場反腐運動的失利。

（注：本文不代表BBC的立場和觀點）