地中海飲食：中年男子防不舉 老年男女延壽命

圖片版權 Science Photo Library Image caption 地中海飲食以魚類、豆類和橄欖油以及水果、蔬菜、堅果為主食

如果你想勸說中年男人改變飲食習慣，選擇更健康的食品，那最有說服力的可能莫過於這個最新研究報告了。

科學家稱，地中海飲食可以把中年男子患不舉（陰莖勃起障礙）的危險降低40%。

地中海飲食是一個籠統的概念，泛指意大利、希臘等地中海沿岸國家的飲食習慣。人們的日常食品以水果、蔬菜、堅果、魚類、豆類和橄欖油為主食。

肉類、奶製品和酒在地中海飲食中比例相對較低。

圖片版權 Mariana Veiga/BBC News Brasil Image caption 吃橄欖油最多的男子，每周吃橄欖油9湯勺以上，睾酮（即睾丸素，男性荷爾蒙之一）和性生活滿意度也是最高的

「天然長效偉哥」

科學家稱，大量的吃魚，堅果和水果蔬菜可以促進男性的性慾，比服用偉哥藥片更長效。

最新的研究是在愛琴海群島中的伊卡裏亞島（Ikaria）進行的。伊卡裏亞島的居民以長壽著稱，島上居民的平均壽命比西歐國家居民的平均壽命長10年以上。

希臘雅典大學的科學家最新的研究側重的是島上男性居民的性生活質量。

接受測驗的男性平均年齡67歲，有勃起障礙的只有五分之一，比同齡男性患勃起障礙的比例低一半還多。

吃橄欖油最多的男子，每周吃橄欖油9湯勺以上，睾酮（即睾丸素，男性荷爾蒙之一）和性生活滿意度也是最高的。

圖片版權 Mariana Veiga/BBC News Brasil Image caption 地中海飲食以水果、蔬菜、堅果、魚類、豆類和橄欖油為主要食材，肉類、奶製品和酒在飲食中比例相對較低。

血脈暢通

此前多項研究已經證實，多吃蔬菜水果和粗糧，少吃肉類和飲酒，有利於心臟健康。

科學家說，供應動脈的暢通，保障血液供應充沛，對陰莖勃起是至關重要的。

脂肪是睾酮的大敵，地中海飲食有助於防止發胖，保持瘦身，科學家相信這也是島上男性居民性生活健康的因素之一。

最新的研究報告在德國慕尼黑召開的歐洲心臟病協會年會上宣讀。

領導研究的克里斯蒂娜·克來蘇胡（Christina Crysohoou）說，健康的飲食可以幫助男性不用服藥保持性功能的持久。

在1990年代研發偉哥的科學家之一，邁克·威利（Mike Wyllie）教授說，飲食和生活方式的調整的確可以影響性功能，「但遺憾的是，我們今天生活的社會中，人們懶得改變生活方式，只想吃藥」。

圖片版權 Mariana Veiga/BBC News Brasil Image caption 瓜果是地中海飲食的主體之一。意大利科學家的一項研究顯示，地中海飲食有利於老年人保持健康，延長壽命。

延年益壽

步入老年，保命成為首要，性生活已經「退居二線」？

科學家說，改吃地中海料理仍為時未晚，大有益處。

意大利科學家的一項研究顯示，地中海飲食有利於老年人保持健康，延長壽命。

意大利神經學研究所對意大利莫裏塞（Molise）地區的5200名65歲以上的男女老人進行了長達10年的跟蹤研究，分析地中海飲食與死亡率之間的關係。

科學家把吃地中海食材的程度分為0-9級。地中海飲食最高群體（7-9級）比最低群體（0-3級）死亡危險降低25%。

發表在《英國營養學》期刊上的這份報告指出，今後幾年內，所有歐洲人口中的四分之一將達到或超過65歲。

報告說，地中海飲食「清楚的顯示」是「延年益壽的盾牌」。