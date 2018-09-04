圖片版權 Getty Images Image caption 英國特別受到中國學生的青睞，英國的海外學生中，幾乎每四個人裏就有一個來自中國。

英國大學校長們集體呼籲政府改變現行的簽證制度，恢復深受海外學生歡迎的PSW（Post study work）簽證，允許來英國留學的海外學生在畢業後能滯留兩年尋找工作機會。

英國大學校長們稱，恢復PSW簽證能增強英國大學在拼搶激烈的國際留學生市場上的競爭力。

「釋放超級歡迎信號」

英國傳統上是國際留學生的首選國家之一，海外留學生人數一直排在大學數量多出英國數倍的美國之後居第二位。

但是，近年來，其它國家，如澳大利亞，加拿大、法國、德國等正在緊追其後。澳大利亞甚至大有趕超英國之勢。

英國大學行業機構，英國大學聯合會（Universities UK)主席史密斯爵士（Sir Steve Smith）說，恢復PSW簽證將向海外學生釋放一個「超級信號」，向世界表明，英國的大門是敞開的。

史密斯爵士甚至把PSW簽證稱為是英國脫歐後重要的軟實力。

Image caption 來自中國和印度的留學生的主要留學走向。

PSW簽證

過去10年中，赴美國留學的海外學生人數增長了40%，澳大利亞增長了45%，加拿大猛漲了57%。

同期相比，來英國的海外留學生只微升3%。

英國大學校長們稱，10年間的此消彼長，PSW簽證是關鍵因素之一。

史密斯爵士指出，美國和加拿大允許留學生畢業後滯留3年找工作，而挖英國的牆角最兇的澳大利亞，允許留學生畢業後滯留4年。

在2012年以前，來英國留學的海外學生在畢業後可以向英國移民局申請時長為2年的PSW簽證。畢業生不需要任何的sponsor（擔保/資助人）。

擁有該簽證的學生，在英國沒有任何工作限制，也不一定非要找到工作，給了學生一個試探就業市場，獲取職場經歷的機會。

PSW簽證深受留學生、包括眾多留英中國學生的歡迎。

2012年，時任英國內政部大臣的特里莎·梅大筆一揮把留學生劃在"淨移民數據"之列，同時一筆勾銷了PSW簽證，斷了畢業生在英國實習找工作的後路。

被中國人親切地稱為「梅姨」的特里莎在留學生中也有個綽號，「留學殺手」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國留學生對英國的經濟和英國高校的貢獻首屈一指。在英國留學的45萬海外學生中，中國留學生近10萬人，穩居第一。

「搖錢樹」

海外留學生對英國的經濟舉足輕重。海外留學生的消費為英國創造的直接就業機會達20萬個。

每年留學生的學費、生活開銷、旅行等費用加起來總值達260億英鎊。僅稅收一項就為英國國庫繳納10億英鎊。

海外留學生交納的學費也是英國大學不可或缺的現金來源。

英國精英大學集團，羅素集團的負責人布拉德蕭（Tim Bradshaw）說，羅素集團大學中海外留學生佔了幾乎三分之一。

可以說，每一個海外留學生，就是一顆搖錢樹，用英文的表述，是「現金奶牛」（cash caw）。

海外留學生中，中國留學生對英國的經濟和英國高校的貢獻首屈一指。在英國留學的45萬海外學生中，中國留學生就佔了近10萬人，穩居第一。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國出入境管理統計數字顯示，2018年簽證到期的留學生中，97%都"按時離境"。

「不是移民」

當初特里莎·梅取消PSW簽證的主要理由，是PSW簽證為移民開了後門。她聲稱有10萬海外學生利用PSW簽證滯留不歸。

英國大學聯合會主席史密斯爵士指出，這與事實不符。英國出入境管理統計數字顯示，2018年簽證到期的留學生中，97%都「按時離境」。

英國民調機構ComRes 剛剛公布的最新調查顯示，75%的英國人不把留學生看作是移民。

此前，蘇格蘭議會已經向英國政府呼籲，對在蘇格蘭完成高等學業的海外留學生恢復PSW簽證。

英國內政部發言人表示歡迎海外學生「對英國文化和經濟的貢獻」，並稱英國仍在為留學生提供「優厚的畢業後工作機會「。

但英國大學聯合會指出，現行制度對留學生限制苛刻，比如留學生必須找到年薪2萬英鎊以上的工作，並在4個月內完成簽證轉換等。

英國大學校長們呼籲，要吸引海外學生繼續來英國，並留住人才，恢復PSW簽證是當務之急。