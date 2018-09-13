鈔票與護照：全球「黃金簽證」熱點國家一覽

所謂「黃金簽證」，就是以個人投資換取某個國家的居留簽證，繼而獲得該國的永居權並最終入籍。

自上個世紀80年代初加拿大第一個推出投資移民的項目後，世界上許多國家都推出了類似的「黃金簽證」。

「黃金簽證」

推出「黃金簽證」的國家是為了吸引外國富人的投資。花錢買「黃金簽證」的人雖緣由各異，但在自己國家呆著心裏不踏實，想藉「黃金簽證」轉移資產，金蟬脫殼，是一個重要動機。

因此，中國人、俄國人成為全球「黃金簽證」的主要買家也就不奇怪了。

近年來，一個總的趨勢是，「黃金簽證」的價碼越來越高，附加條件也越來越多。

因此，黃金簽證」的熱點目的地也在不斷轉移。「黃金簽證」項目執行過程中，引起的爭議和擔憂值得關注。

Image caption 拿到了馬耳他的國籍，就可以在歐盟範圍內暢行無阻，成為移居其它歐盟國家的跳板。馬耳他距離意大利南端

馬耳他

地中海小島國馬耳他全國人口只有47萬人，自2014年推出投資換取入籍的項目以來，已經有超過1000名外國人加入了馬耳他國籍。

申請投資移民馬耳他的人數在不斷遞增，尤其吸引來自俄國和中國的富豪。

馬耳他成為新熱點，主要的吸引力有二：

一是馬耳他提供的是直接入籍，而不是許多「黃金簽證」計劃要求的從居留到永居到入籍的漫長過程。

二是拿到了馬耳他的國籍，就可以在歐盟範圍內暢行無阻，成為移居其它歐盟國家的跳板。馬耳他距離意大利南端只有80公里。

馬耳他國籍的價碼不菲：

投資者要購買35萬歐元以上的地產

在馬耳他政府認可的金融項目投資15萬歐元

為馬耳他國家發展和社會福利基金捐獻65萬歐元

攜帶配偶和孩子外加25000歐元

舉家移民馬耳他的總價碼在125萬歐元左右。

圖片版權 Getty Images Image caption 葡萄牙政府在2012年推出黃金簽證項目時，正值金融危機的高峰，急需吸引外資給房地產和金融業注血。

葡萄牙

2012年10月，葡萄牙政府推出「黃金簽證」項目，正式名稱是「投資行動換取居留權」（Residence Permit for Investment Activity），允許非歐盟國家公民在葡萄牙通過購置地產或金融投資的方式獲得葡萄牙居留權。

黃金簽證申請者必須在葡萄牙房地產市場投資50萬歐元

或在葡萄牙投資100萬歐元以上的金融資產，

或創建能提供10個就業崗位以上的企業。

投資最短時間是5年。滿5年可申請永居，滿6年後便可申請入籍。

迄今6416名外國人通過「黃金簽證」項目獲得了葡萄牙居留證。其中，大多數是中國人，超過60%。

葡萄牙的「黃金簽證」對外國人的吸引力也有兩點：

一是獲得葡萄牙居留證者，可以立即在申根區的22個歐洲國家，外加冰島、列支敦士登、挪威和瑞士自由通行。

二是葡萄牙對申請黃金簽證的外國人每年必須呆在葡萄牙的最短天數要求不高。

圖片版權 AFP Image caption 葡萄牙反對黨正在起草一項立法動議，要求徹底廢除該項目。"黃金簽證"似乎開始失去金色光彩。

通常情況下，只需第一年居住不少於7天，之後每兩年在葡萄牙居住14天以上，即可滿足葡萄牙的黃金簽證的居住時間要求。

葡萄牙政府在2012年推出黃金簽證項目時，正值金融危機的高峰，急需吸引外資給房地產和金融業注血。

葡萄牙政府說，黃金簽證項目吸引的外國投資總值超過39億歐元。

但是，黃金簽證項目在葡萄牙引起的爭議也越來越大，葡萄牙反對黨正在起草一項立法動議，要求徹底廢除該項目。「黃金簽證」似乎開始失去金色光彩。

「黃金簽證」項目引起擔憂的主要因素有兩點。一是政府被指對申請者的審查不夠嚴謹，導致一些在有犯罪紀錄的外國人利用該項目獲得葡萄牙的居留權。

二是吸引的外國投資對刺激葡萄牙經濟的有效性不明顯，創造的就業機會聊勝於無。

通過「黃金簽證」項目獲得葡萄牙居留證的6416名外國人中，只有11個人（0.2%）的投資創造了10人以上的就業機會。而6064人，佔95%，投資的方式都是購置房產。

Image caption 投資英國500萬英鎊以上者，申請入籍的時間可以縮短到3年。投資1000萬英鎊者可縮短到2年。

英國

英國的「黃金簽證」官方正式名稱是Tier1 簽證。但是，與葡萄牙和其他推出類似項目的國家的一個重大不同是，投資者不能把錢投到英國的房地產市場。

投資者只能在政府規定的部分高風險行業和新興行業投資。

2015年政府把投資最低限額提高了一倍，從100萬英鎊漲到200萬英鎊。

申請成功者可獲得3年居住權，5年後可以申請入籍。

投資500萬英鎊以上者，申請入籍的時間可以縮短到3年。投資1千萬英鎊者可縮短到2年。

去年，英國政府批准的"黃金簽證"共355個。

Image caption 近年來，一個總的趨勢是，"黃金簽證"的價碼越來越高，"附加條件"也越來越多。因此，黃金簽證"的熱點目的地也在不斷轉移。

世界其他主要「黃金簽證」價碼

美國：投資100萬美元。如果是投資高失業率或農村地區，投資額度減半。居住滿5年後可以申請入籍。

多米尼加：在公共項目或私企投資20萬美元，可直接申請入籍。

安提瓜和巴布達：投資10萬美元。

塞浦路斯：投資200萬歐元。

愛爾蘭共和國：投資100萬歐元。

瓦努阿圖：投資16萬美元。

聖基茨和尼維斯：投資15萬美元