美國退出《中導條約》一箭雙雕：抗衡俄國 威懾中國

上周末，美國總統特朗普在內華達州參加一個中期選舉競選助陣活動，習慣性「跑題」的答記者問中突然爆了一個雷。

特朗普說：「俄羅斯違反協議。他們多年來一直違反協議……我們不會讓他們違反核協議，讓他們去發展武器而不允許我們……我們尊重協議……但不幸的是，俄羅斯沒有履行協議。所以我們將退出（條約）。」

讓特朗普憤憤不平，宣稱美國不再當冤大頭，要退出的條約，是30年前美國與前蘇聯簽署的限制美蘇核武競賽的雙邊條約，正式名稱是《美國與蘇聯關於銷毀中程和中短程導彈條約》(Treaty between the U.S.S.R. and the U.S.A. on the Elimination of Their Intermediaterange and Shorter-range Missiles)，簡稱《中導條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces， INF ）。

圖片版權 EPA Image caption 美國確認了俄國違約導彈的名稱：9M729，它是地面發射的射程為500至5500公里的中程巡航導彈。

違約導彈9M729

美國退出條約一事，本來計劃是美國國家安全顧問博爾頓 (John Bolton) 周一 (22日) 到訪莫斯科期間與俄羅斯總統普京和外交部長拉夫羅夫會面時討論的議題。

特朗普宣佈美國退約的理由，是俄羅斯多年來一直在違反條約，中短程導彈的研發從未停止過。

特朗普抱怨他的前任對俄國的舉動視而不見：「他們多年來一直違反協議……我不知道為什麼奧巴馬總統不談判或退出。」

實際上，前奧巴馬政府指責俄國早在2014年就測試了《中導條約》中明令禁止的巡航導彈。

美國情報機構早在10年前就懷疑俄羅斯在違約研發中短程導彈。只是直到去年，美國才確認了違約導彈的名稱：9M729，它是地面發射的射程為500至5500公里的中程巡航導彈。

美國稱，9M729直接對美國的歐洲盟國和親西方的前蘇聯加盟共和國構成威脅。

「非常危險的一步」

美國的傳統盟友英國對特朗普退約表示堅決支持。英國國防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）批評俄羅斯蔑視條約，導致其陷入危險狀態。

但是，特朗普的舉動似乎給其它歐洲盟友出了個難題。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）呼籲美國考慮退出條約對歐洲及未來裁減軍備帶來的可能後果。他說條約是保障歐洲安全的重要支柱， 對美國的決定「感到遺憾」。

俄羅斯外交部副部長亞布科夫（Sergei Ryabkov）向俄國官媒表示，退出條約是「非常危險的一步」。他警告：「所有承諾維護安全穩定的國際社會成員都會給予最嚴厲譴責。」

譴責最嚴厲的，當屬前蘇聯領導人戈爾巴喬夫。

他批評特朗普的決定是「一個錯誤」，「缺乏智慧」。他向媒體表示：「無法支持華盛頓意圖在政治上走回頭路。不只俄羅斯，所有愛惜世界的人，特別是無核武國家，都應表明這一點。」

圖片版權 AFP Image caption 戈爾巴喬夫與美國已故總統里根在1987年簽署了具有歷程碑意義的《美國與蘇聯關於銷毀中程和中短程導彈的條約》。

《中導條約》推倒柏林牆

戈爾巴喬夫提出批評是有資格的。作為蘇聯最後一任領導人，戈爾巴喬夫與美國已故總統里根在1987年簽署了具有歷程碑意義的《美國與蘇聯關於銷毀中程和中短程導彈條約》。

《中導條約》的簽署經歷了漫長、艱難的談判過程。條約直接限制了美國和蘇聯在全球範圍內部署有核打擊能力的中程和中短程導彈的能力。

條約共十七條，規定雙方須全部銷毀所擁有的射程在500至1000公里之間的短程導彈，以及射程在1000至5500公里之間的中程導彈，包括搭載常規與核彈頭的導彈、導彈的陸基發射器。

條約規定美蘇雙方不得再生產、試驗中程導彈和中短程導彈。雙方都擁有就地核查的權利。

該條約的簽署，被視為是二戰後美蘇裁軍談判歷史上達成的第一個真正減少核武器數量的條約。

它為美蘇的核武競賽減速，也為冷戰降溫。

歷史學家把1989年的柏林牆倒塌作為冷戰結束的標誌。在此兩年前簽署的《中導條約》，可以說起到了重要的「推牆」作用。

圖片版權 Reuters Image caption 中美兩國軍艦在南中國海有擦槍走火的危險。美國「迪凱特」號驅逐艦艦長奈特·克里斯滕森稱，中國驅逐艦靠近美艦船頭，相距僅41米，迫使迪凱特號「採取技術動作以防撞擊」。

遏制中國

特朗普在解釋為什麼美國要退約時說：「如果俄羅斯在做這件事，如果中國在做這件事，而我們還在遵守這一協定，那是不能接受的。」

《中導條約》是美國與俄國的雙邊條約，特朗普指責莫斯科違約，為什麼要扯出中國？

《紐約時報》在特朗普突然「放炮」前一天的一篇報道或許是一個很好的註解。《紐約時報》引述美國官員和歐洲國家駐美外交官員的話說，白宮國家安全顧問博爾頓出訪莫斯科時可能會向俄羅斯領導人通報美國的退約計劃，部分原因是中國正不受約束地大力研發和部署相關武器，並威脅到美國的安全。

30年前只有美國和蘇聯簽署了相關禁武協議，間接使得中國成了冷戰結束後全球唯一能不受約束且有能力大力研發此類導彈的國家。

美國軍方認為，中國不受約束地大規模研製和部署中程和中短程導，對美國部署在西太平洋地區的軍事資源構成越來越大的威脅。

特朗普宣佈退約後，奧巴馬政府時期擔任美國國防部負責東亞事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）表示支持。他說，退出《中導條約》能為美國「鬆綁」，便於美軍部署更有效的武器系統應對中國的威脅。

圖片版權 Xinhua Image caption 習近平稱，"中俄關係繼續保持高位發展，雙方政治互信達到最高水平"。

「別拿中國說事」

特朗普宣佈退約3天後，中國官方在周一（22日）終於做出了評論。

中國外交部發言人華春瑩稱《中導條約》是美蘇兩國冷戰時期達成的重要軍控與裁軍條約。它「在今天仍具有十分重要的意義。單方面退約將造成多方面消極影響。」

就特朗普點名批評中國，華春瑩說：「就退出條約問題拿中方說事是完全錯誤的。我們希望有關國家珍視多年來之不易的成果，通過對話協商，妥善處理與條約相關問題，在退約問題上三思而後行。」

中國官方喉舌《人民日報》旗下的《環球時報》發表評論說，美國的宣佈可能是「地動山搖」之舉，稱「一場激烈而危險的軍備競賽即將拉開序幕。」

《環球時報》評論文章把特朗普退約扯上中國看作是「美國盯上了中國，正從各種角度來對付中國，甚至抹黑、妖魔化中國。」

在特朗普批評俄國和中國，宣佈退出《中導條約》的同一天，中國國家主席習近平在北京會見來訪的俄羅斯國防部長紹伊古。

習近平稱，「中俄關係繼續保持高位發展，雙方政治互信達到最高水平」，而中俄兩國的軍事關係，「是兩國關係高水平和特殊性的重要標誌。」