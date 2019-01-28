委內瑞拉危機：從獲獎建築奇觀到國家情報總部
委內瑞拉首都加拉加斯一個小山坡上，矗立著一座超現代風格的巨型建築，傲然俯瞰著腳下向四外蔓延的貧民窟。
這就是著名的「螺旋」（El Helicoide），本來應該是世界上第一座汽車購物中心，汽車從底層入口順盤旋的車道上行，可以直接到達樓內300多家商店購物。它曾經是象徵國家富饒強盛的標誌性建築，後來卻成了令人恐懼的政治犯監獄，國家情報機構總部。
這幢幾近完工的「爛尾樓」從天堂跌入地獄，也成了委內瑞拉從拉美強國由鼎盛落入衰敗的象徵。
「速成現代化」
「螺旋」建於1950年代。當時委內瑞拉國內一派生機勃勃的氣象，石油帶來滾滾財富，伴以宏偉遠大的抱負。
正值第二次世界大戰後的全球經濟復蘇盛世，委內瑞拉軍事獨裁政府首腦馬科斯·佩雷斯·希門尼斯（Marcos Perez Jimenez）希望在國際上營造一個具有前瞻性的形像。
《螺旋下降：El Helicoide 從購物中心到監獄的墜落》（Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison）共同作者之一麗莎·布萊克莫（Lisa Blackmore）是英國埃塞克斯大學拉美研究系負責人。她說，這種速成式現代化當初吸引了相當可觀的投資。
那是因為從1948年開始，她解釋說，委內瑞拉就被軍事獨裁政府統治，而政府的信條就是建築推動進步。
「螺旋」購物中心原本是設計成世界上第一個得來速（drive-thru）式購物中心，一條盤旋的車道把300家精品店串連在一起。整個建築體積龐大，從首都加拉加斯城的任何一個角落都能看見。
布萊克莫博士說：「這座購物中心絶對是標誌性建築，在拉丁美洲獨一無二。」
按照設計藍圖，這個巨型建築配備一個直升機停機坪，內含一座酒店，電梯的產地是奧地利維也納，採用世界一流的技術，還有特製的大樓穹頂。
後來，1958年，希門尼斯被趕下台，這個龐然大物就成了「白象工程」—— 昂貴無用、華而不實的政府工程項目。
令人心驚膽戰的地方
大樓空置了很多年，期間不時有人提出新的利用方案，但都以失敗告終。
到了1980年，委內瑞拉政府開始把一些政府機構遷入「螺旋大廈」，其中最重要的一個部門就是安全情報機構，國家情報局SEBIN。
自那以後，這幢大樓就成了令人心驚膽戰的地方，裏面關押著刑事犯和政治犯。
BBC走訪了一些曾經被囚禁在那裏的人士，他們的家人、律師、非政府組織，還有兩名前獄警。透過這些信息，「螺旋」內的日常圖景依稀浮現。
我們的採訪對象要求不透露姓名，擔心自己的親屬受到政府的打擊報復。
2014年5月，委內瑞拉爆發大規模反政府示威抗議，警察逮捕了3000多人，都關在「螺旋大廈」。
其中一位名叫羅斯米特·曼迪拉，32歲。他當時已經是遠近聞名的政治活動人士，公開為LGBT爭取權益。就在監禁期間，他當選了委內瑞拉國民議會議員，成為該國第一位公開的同性戀國會議員。
經濟不穩、政治動蕩、時局飄搖
委內瑞拉國內通脹劇烈，食物和藥品緊缺，公共服務幾近癱瘓，民生艱難。
「螺旋大廈」也異常忙亂。每天都有一車一車的人被運到那裏關押。被抓的除了學生和政治活動人士，也有恰好在錯誤的時候出現在錯誤的地方的無辜民眾，包括兒童。
曼迪拉的罪名是資助抗議示威。他否認指控。
曼努埃爾曾經在「螺旋大廈」當過獄警，他對曼迪拉印象很深。
他記得，像曼迪拉那樣的人本不應該被關進去。
」威懾民眾「
曼努埃爾說：」把那麼多人抓起來關進監獄，目的是恐嚇民眾。」
他覺得當局的這個目的是達到了。「因為現如今不管哪兒有抗議示威，或者遊行，委內瑞拉人心裏就會感到恐懼，因為他們不想被抓。」
被關在「螺旋大廈」監獄裏的人通常要等數日、數周甚至數月之後才上法庭。
SEBIN的職責是收集和提供情報、信息。但有一段時間，它的角色似乎變了，變成獨裁政權的衛士。
曼迪拉說，他被關在那裏的兩年半時間裏，晝夜擔驚受怕，同時也感到自己有責任把那裏每天發生的折磨和殘酷現象記錄下來。
「關塔那摩」
曼迪拉被關進「螺旋大廈」是在2014年。他記得當時那裏有50名囚徒。兩年後，關在裏面的囚犯增加到300人。
隨著被關押的人數增多，獄警開始動腦筋增加囚室。
辦公室、廁所、樓梯通道，還有原來設計為精品店鋪的空間都被改成牢房。
囚犯們給這些牢房起了各種名字：魚缸、小老虎、小地獄，等等。
最糟糕的那間被叫做關塔那摩。曾經在「螺旋大廈」當獄警的維克多記得，那個地方本來是存放證據的儲藏室，面積大約12米X12米，後來一度關了大約50個犯人。
裏面擁擠、悶熱、令人窒息。
曼迪拉記得，「沒有電燈，沒有水，沒有廁所，沒有手紙，沒有牀；牆上沾著血跡和糞便。」
他告訴BBC， 關在那裏的囚犯有時一連幾個星期不能洗澡，小便用塑料瓶，大便用塑料袋；他們把這些戲稱為「小船」。
酷刑折磨
但是，虐待還不是「螺旋大廈」令人產生的最大恐懼。
所有接受BBC採訪的人，無論是曾經的獄警還是囚犯，都提到最令人毛骨悚然的是SEBIN在那裏使用酷刑折磨和刑訊逼供手段。
卡洛斯進過那個監獄。他說：「他們用袋子罩住我的頭，惡狠狠地對我拳打腳踢，還電擊我的頭、睾丸和胃。」
「我感到巨大的羞辱、無助、羞恥和憤怒。」
路易斯也曾被關在那裏。他說：「我的腦袋被蒙上，我聽到一個SEBIN警察說，『我們去拿槍吧。我們要殺了你。』」
「他們在大笑。『只有一粒子彈。就看你的運氣了』。我能感覺到手槍頂著我的腦袋......能聽到他們扣扳機。這樣的事有好幾次。」
曼迪拉說，他開始收集記錄獄友的經歷，發現同樣的折磨手段被反覆使用。
他記得有一個大學生，警察把一個裝滿糞便的塑料袋套在他頭上；還聽說有人被強姦、被電擊，還有人一連幾天被蒙住雙眼，直到他們理智不清。
踐踏人權
兩名前獄警都否認他們本人曾親自參與刑訊逼供，但都承認曾親眼目睹這種情形。
維克多說，他曾看見囚犯被毆打、捆綁，手腕被捆在樓梯扶手欄上，雙腳幾乎觸不到地面。
電擊刑具是充電器，兩根電線搭在囚犯的身上。
曼努埃爾說：「酷刑折磨是系統性的，被視為正常的。」
許多這類事例被國際人權組織記錄在案。2018年2月，國際刑事法庭對那一階段的違法和侵犯人權指控展開初步調查。
委內瑞拉政府表示將配合調查。
變相的死刑
2016年10月，在「螺旋大廈」監獄關了兩年半後，曼迪拉健康狀況惡化，監獄當局決定讓他去診所做手術。
法庭批准了這個決定。但是，SEBIN在最後關頭插手干預。結果，病痛纏身的曼迪拉被強行從診所帶走，押回監獄，關進單人禁閉牢房。
他說：「這就像把一個身患絶症的人鎖在牢房裏，告訴他永遠別想再出去。他們這是給我判了死刑。」
曼迪拉被SEBIN警察拽出診所塞進車裏時曾憤怒地呼喊，這個場景被人拍了錄像，視頻隨即在網上流傳。國際人道主義機構就此發出呼籲，要求委內瑞拉當局釋放曼迪拉。
又過了10天，當局在壓力下讓步，先是把他轉移到軍方醫院，然後再轉到一個專門診所，這才得以接受必要的手術治療。
2016年11月，曼迪拉正式獲釋，數日後宣誓就職，成為國會議員。隨後，他開始舉證，以親身經歷和第一手見聞揭示獄中真相。
流亡海外
不過，曼迪拉出獄後一直覺得安全沒有保障，於2017年7月前往法國尋求政治避難，2018年5月獲批。
流亡法國後，他依舊密切關注委內瑞拉國內政局，希望有朝一日能夠返回祖國。
同時，在「螺旋大廈」關押的陰影始終伴隨著他。
他說：「我已經變成了另一個人......這比較複雜。我在那裏呆了兩年半。不得不承認，我的一部分至今仍留在那裏。」
曼努埃爾和維克多也都離開了委內瑞拉，目前定居外國。
2018年5月，「螺旋大廈」監獄囚犯發動抗議， 數人獲釋，獄方承諾改善條件。
但據曾經在那裏遭關押的獲釋者說，當局並沒什麼採取實際行動。
就「螺旋大廈」監獄受到的各種指控，BBC多次嘗試聯絡委內瑞拉政府宣傳部和該國駐英國使節，但截至發稿時始終沒有得到回應。
插圖：查理·紐蘭德（ Charlie Newland ）
本文部分人名是化名。接受BBC採訪的前「螺旋」囚犯大部分都已離開委內瑞拉。
資料來源：美洲國家組織（OAS）,人權觀察（ Human Right Watch）,國際特赦（ Amnesty International）, IACHR,國際貨幣基金組織（ IMF）,聯合國（ UN）, 非政府組織刑事論壇（Foro Penal）, 非政府組織正義與程序（Justicia y Proceso）, 非盈利機構自由之窗（Una Ventana a la Libertad）。