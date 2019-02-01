圖片版權 Facebook Image caption 每天這樣去上學，是什麼感受？

想像一下，如果上學路上都要游泳，在紅樹林當中涉水而行，課本要用塑料袋包著頂在頭上，要盡力讓頭浮在水面之上，還要抵擋水流的衝擊。

對於菲律賓的一些孩子來說，這就是每天的日常。

不過，慈善機構開始設法提供幫助，向這些社區提供小船，使得孩子們往返學校容易一些。

黃艇希望基金會（The Yellow Boat of Hope Foundation）最初只是社交媒體上出現的一個小小的想法，但現在已經變成了一個全國性的慈善組織，幫助有需要的學童。

圖片版權 Yellow Boat of Hope Foundation Image caption 當地很多社區，根本沒有多餘的船隻提供給學生。

單是從家裏到學校這段路，學生幾乎要涉水一公里。在水位高的時候，涉水就變成了游泳。

「那是危險的，哪怕他們很會游泳，」該慈善組織的合辦人傑伊·雅邦內塔（Jay Jaboneta）說。而事實上，很多小孩並不是游泳健將。

不過，由於當地居民的小船全部都要用於捕魚，很多時候，孩子們沒有其他選擇。

孩子們要把他們的書本和學校捆起來放在塑料袋裏，這樣在艱難跋涉去學校途中才不會沾濕。

「我之前不知道這種情況。當我發現的時候，我感到很震驚，然後就把這個故事發表在臉書（Facebook）上，」在當地長大的雅邦內塔說。

他的很多朋友都作出了回應，其中一些還開始籌款幫助解決問題。然後，事情就像雪球一樣開始滾起來。

圖片版權 Facebook Image caption 要幫助他們，很多時候只需要幾百美元。

如今，基金會已經在菲律賓全國運作，主要是資助"校艇"——這些小船都被塗成醒目的黃色，與該國的校巴顏色一樣。

一艘小船的成本大約200美元（150英鎊），可以搭載6至8名兒童；他們需要自己動手划船。

還有一些船體較大，還有一些機動船，就需要一名年齡稍大的學生，或者家長、老師來操作。

小船、宿舍與移動教室

經過一些年，這家慈善組織發展越來越大，他們也開始開展了其他項目，幫助貧困或者偏遠地區的社區獲得教育資源。

「這些社群遇到各種各樣的問題，」雅邦內塔說。

他們的項目還包括修建一些宿舍，讓那些本來需要走幾小時路才能到達學校的孩子使用。

最近的一個項目則是一艘大船，作為移動的教室，上面配備了教學用具，老師可以開到偏遠地區給那裏的孩子們上課。

圖片版權 Yellow boat of hope foundation Image caption 這些小艇都塗成了黃色，與當地校巴顏色一樣

創辦人表示，自2010年以來，這家慈善機構已經與200個社區開展合作。

「通常我們都是和社區的領導者或者當地學校合作，」雅邦內塔說。

「只要我們資助一隻小船，他們就能把項目接過去，然後自己運作。」

他說，項目的捐款大多數來自於菲律賓人。一個例外是在2013年，菲律賓受到強颱風「海燕」的侵襲，由此引發全球關注，當時就有來自國外的一些捐款。

不過，通常這些錢來自國內捐助人，他們希望由此帶來一些社會變化。

圖片版權 Yellow Boat of Hope Foundation Image caption 大多數「校艇」都是由學生自己劃。

由於項目最初是從臉書上開始的，因此類似的報道中，它也常常被讚揚是顯示社交媒體力量的一個例證。

雅邦內塔也認為，他當時發的那個帖子對於整件事來說至關重要，但是他也指出，還有很大部分因素是來自線下。

他和聯合創始人楊偉順（Anton Lim）親自給捐款者打電話，和他們坐下來談，還要親自出去和當地社區領導一起做協調工作——此外，還有許多工作，完全依靠志願者去完成。

「我從來沒有想到，一隻小艇如此重要，可以促進變革，」雅邦內塔在總結過去這些年的經驗時說。

「菲律賓是由大約7000個島嶼組成的島國，所以到處都有小船——據估計全國大概有100萬條小船，所以很容易讓人誤以為小船很容易找到。」