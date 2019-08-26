圖片版權 AFP Image caption 澳大利亞研究機構認為，中國的軍事實力將與其經濟實力相匹配是必然之勢。

美國不再有在太平洋的主宰地位。

長期以來，專家們一直在談論中國迅速的軍事現代化，稱中國是「崛起的強國」。

但是這樣的分析可能已經過時。中國已經不再是正在崛起的強國，它已經崛起了；中國在軍事領域的很多方面正在以多種方式挑戰美國。

這是澳大利亞悉尼大學美國研究中心最新公布報告中的結論。

該報告警告美國在印度-太平洋地區的防衛戰略「正處在前所未有的危機陣痛中」，華盛頓要防衛盟國對抗中國可能會力不從心。

這份報告認為，「美國在印度-太平洋地區已經不再享有軍事上的絶對優勢地位」，「它維護良好勢力平衡的能力越來越不確定了。」

這份報告還指出，北京非比尋常的導彈庫威脅美國及其盟國的重要軍事基地。報告認為，「這些軍事基地和設備在衝突開始後的數小時內，就會被精凖打擊毀壞得毫無用處。」

中美對比

這份報告認為，中國還不像美國一樣是雄霸全世界的超級大國。這份報告也不認為中國目前有稱霸全世界的軍事野心（但是這樣的現狀可能會隨著中國逐漸發展出在海外的港口和基地網絡而慢慢改變）。

目前，中國在世界各地的影響力，主要還是依靠它的經濟實力。中國還缺乏美國在20世紀力爭全世界霸主地位的那種走向海外的「傳教熱情」。

另外中國也沒有任何類似美國的軟實力——美國的藍色牛仔布、好萊塢大片甚至漢堡包，都激發世界各地的人們分享美國的價值觀。

確實，單純從各項不同指標來比單純的軍事實力，美國也仍然大大超過中國。華盛頓的核武器庫（以及俄羅斯的核武器總數）比北京手中的核武器數量多出一大截。

圖片版權 Reuters Image caption 中美之爭，從貿易、科技到軍事等各個方面都引起全世界的廣泛注意。

美國在情報收集、彈道導彈防禦、以及新一代戰鬥機等 重要領域仍然保持科技領先地位。美國還可以倚賴在亞洲以及歐洲的同盟國網絡。

中國還沒有任何類似這樣的同盟體系。但在特技前沿，中國正在很快地侵蝕美國的領先地位。對中國來說，在任何情況下亞洲都最為重要，因為中國把亞洲視為自己的後院。 所以從重視程度和關係密切度這兩個關鍵因素來看，在亞洲中國已經是一個抗衡美國的超級大國了。

中國戰略

中國已經研究了美國的能力和戰鬥力，已經拿出了有效的策略力圖削弱美國傳統軍事力量來源，特別是美國投射軍事實力的關鍵作戰部隊——美國海軍強大航空母艦作戰群。

套用軍事術語來說，用「反介入/區域拒止」的方法，中國集中精力研發了一系列的感應和武器系統，希望能夠將美軍盡可能遠地阻攔在中國海岸以外的地方。

從戰略出發點來看，這從本質上看似乎採取的是防守之勢，但是越來越多的分析已經看到，中國有能力使之變為先發制人的進攻，有信心這一防守體系能攔阻和應對任何美國可能採取的軍事行動。

這份澳大利亞悉尼大學美國研究中心的報告認為，「中國的反干預系統，已經破壞了美國向印度-太平洋地區投射實力的能力，加大了中國在美國能夠做出回應之前利用有限力量取得既成事實勝利的風險，並在這一過程中挑戰美國提供安全保障的國家。」

中國的目的，是在危機爆發時，將美國拒之於「第一島鏈」範圍之外的地區。所謂「第一島鏈」，指的是從日本、經台灣、過菲律賓西部延伸到南中國海範圍的廣大地區。

但是，中國同樣還希望通過射程達到美國在關島基地的武器，限制美軍進入「第二島鏈」，支撐這一總體戰略的是中國以內陸為基地的戰機和導彈。

當然，美國五角大樓對中國的挑戰並非毫無知情。經過幾十年世界各地的戰爭，美國軍隊正在重組和重新裝備，以應對新出現的大國競爭。在冷戰時期，美國的重點是蘇聯，而今天主要重點是中國。

不過，悉尼大學的報告質疑美國政府是否足夠重視手頭的這一任務。報告說，美國外交政策機構中過時的超級大國心態，很可能限制華盛頓的能力，既不能縮減在世界其他地方的承諾，也不能為取得在印度-太平洋地區的勝利而做出必要的戰略權衡。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普一直表示自己與習近平關係很好，但最近在推特中卻將他指為「敵人」。

雖然資金正在流入開發新武器和研究，但是任務卻極為艱巨。

報告說「美國軍隊正在萎縮，沒有足夠凖備，也沒有足夠裝備，甚至沒有擺出架勢應對大規模強權之爭。」報告警告說，美軍同步現代化的重中之重不少已經滯後，「很可能超出了美軍的經費能力」。

這份由美國在亞太地區最緊密盟國之一的名牌學術機構撰寫的報告可謂發人深省。

中國顯然也感覺到自身力量的強大，這一點從最近中國公布的國防白皮書的口吻可以看得出來。

中國國家主席習近平決定，在目前展開的貿易戰中不僅不向美國總統特朗普服軟，而且在香港爭取民主的抗議問題上，在宣稱台灣是中國一部分的問題上，也都採取了更加咄咄逼人的立場。

中國軍事實力要增強到能與其經濟實力相匹配的程度是必然的。但是有些分析人士擔心，特朗普總統已經讓原本就很困難的局面變得更加艱難。

美國的很多人感覺，現在是在貿易問題上向中國堅持不退讓的關鍵時刻，但是美國處理貿易問題的方式讓一些專家們擔心，華盛頓很可能會輸掉貿易戰。

總的來說，特朗普政府的外交政策經常缺乏清晰的戰略考量，而且常常被他的推特發言所左右，甚至會被他有意購買格陵蘭島這樣的奇怪事件所干擾而失去重點。

相反，中國知道自己的終極目標，而且有戰略也有手段達到目的。從中國的打算和目的來看，中國或許已經大功告成了。