高雄影展对热比娅影片"谨慎评估"

Image caption 熱比婭的紀錄片上月在墨爾本電影節放映並邀請熱比婭本人出席首映式。

台灣的高雄市原計劃在下個月電影節播放新疆維族活動人士熱比婭的紀錄片，但在傳出北京指示中國大陸遊客抵制高雄旅遊下，電影節主辦單位說，對是否放映此部電影正在進行謹慎評估。

中國大陸遊客本月大量取消高雄市的酒店訂房，雖然高雄市觀光局認為可能是受此前洪災與新型流感影響，但台灣媒體指出這是受到北京方面的指示。

高雄市不久前才邀訪西藏流亡精神領袖達賴喇嘛到訪為洪災災民祈福，此一訪問引起北京的憤怒反應，受狠批的對象包括民進黨的高雄市長陳菊。

"謹慎審視"

由於世界維吾爾代表大會主席熱比婭與達賴同樣被北京定性為追求民族獨立的領導人，高雄市觀光旅館公會決議，要求舉辦電影節的市政府撤下這部熱比婭的紀錄片。

主辦電影節的高雄市電影圖書館館長劉秀英對BBC中文網說，電影節主辦單位接受了各方的正反意見，目前正在耐心謹慎審視，進行評估，最後是否播放此部影片目前還在作最後的討論。

這部名為"愛的十個條件"的紀錄片，上個月在澳大利亞墨爾本電影節放映並邀請熱比婭本人出席首映式，而引起中國政府召見澳大利亞駐中國大使抗議。

高雄市政府此前曾表示電影節播放這部電影只是進行文化交流，總統府方面也曾表示，台灣保障言論自由與多元文化，放映電影是很平常的事。

市長態度

高雄市長陳菊目前正在國外進行訪問，對於最後是否放映這部影片，以及如果放映是否會如墨爾本一樣邀請熱比婭出席首映式等問題，未作出最後決定。

劉秀英說，當初邀訪這部電影參展是由專業的電影節策劃人士決定，高雄市政府都沒有介入，市長層級不會介入藝文活動的細節。

她這部電影原本只是電影節邀展的七十多部電影中的一部，但在媒體針對性的討論後，目前其影響層面已經超越了電影，也許市長必須被動介入作出最後決定。

她還說，希望高雄電影節能夠回歸到單純的影展, 不要因為其中一部參展電影而使得活動失焦.。

高雄電影節將在10月16日至29日進行，本屆電影節的主題是"英雄／反英雄"，並策劃了十個專題。

"愛的十個條件"是電影節"人民力量"專題下的十二部參展片之一，電影節主辦單位說，此一專題希望呈現小市民奮鬥的過程或人權議題。