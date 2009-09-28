点评中国：60年建国“成就”的内在逻辑矛盾

2009年9月28日

圖像加註文字， 中國60週年大慶的華章典樂充斥媒體

中國正在舉國投入地歡慶60週年大慶，各種論證偉大成就的華章典樂充斥媒體。但只要留心就會發現一點，中國境內所有的文章都迴避了一個問題：在社會結構與經濟結構方面，前30年社會主義革命與建設的偉大成就，正是後30年的改革所要否定的；而改革所要取得的成就，比如經濟的市場化、所有制的多元化，這都是中國1949年以前存在，只是被革命刻意摧毀的。也就是說，這60年當中，中國無非是顛而倒之，倒而顛之地被折騰了一番，完成了一道歷史輪回而已。

「革命」消滅了有產階級，「改革」培育了暴富階層

從1949年開始，中共執政的60年可以劃分為兩個階段：1949－1978年，這個階段充斥各種各樣的政治運動，從土地改革、鎮壓反革命、城市工商業的社會主義改造（消滅私有經濟）、「反右」、「大躍進」、三年大飢荒，城市數千萬青年「上山下鄉」，直至「文化大革命」――這段時期，中共以暴力革命消滅了有產階級，並強制推行各種社會改造，建立以公有制為基礎的計劃經濟體制，有數千萬人在這30年內失去生命與財產，數百萬個家庭遭遇覆巢之痛。

1976年毛澤東死後，中國面臨艱難困境。用中共自己的話來總結，當時中國的「國民經濟瀕臨崩潰邊緣」。這才有了鄧小平推行的經濟改革。由於中國政府掌握國家資源的分配權力，其行使權力的過程又不受任何社會監督，這場「改革」最後演變成一場以權力市場化為手段，官僚集團大肆掠奪各種公共財（包括民財）的過程。

財富集中程度可以用波士頓諮詢公司（The Boston Consulting Group）發佈的「2006全球財富報告」加以說明，這個報告說，中國的150萬個家庭（約佔全國家庭總數的0.4%）佔有中國財富總量的70%――這還只計算了存款、 股票等公開的金融資產，未計算灰色收入。可以說，中共執政60年完成了一個歷史輪回：以暴力消滅有產階級始，以權力製造暴富階級終。

中國境內為60年大慶發表的各種宏文，本身就是一種荒誕的認知：前30年用暴力革命消滅有產階級是「革命成果」，後30年改革中重現的階級差別則是「改革成果」，二者均為合理。

「革命」趕走了帝國主義，「改革」迎來了外國資本

用革命摧毀，又通過改革復活的不止是有產階級，還有外資進入中國。當年毛革命的一大成就就是將中國由殖民地半殖民地的淪落中解救出來，中國人老少皆會唱頌的那首「社會主義好」，其中就有「帝國主義夾著尾巴逃跑了」，文化層次高點的更是看過毛那篇以勝利者姿態調侃「美帝國主義」的「別了，斯徒雷登先生」。將外國資本主義從中國大地上徹底驅趕出去，既是毛的豐功偉績，也是「革命」的偉大成就。

自改革開放以來，「對外開放」即吸引外資就成為中國改革的傲人成就，比如中國連續16年成為世界上發展中國家當中最大的引進外資國，外資帶來了新的管理理念與新技術；中國加入WTO，成為國際社會當中的一員；……那支被董文華深情款款地首唱並傳遍中國的「春天的故事」裏，那句「1979年，那是一個春天，有一個老人在中國的南海邊畫了一個圈……」，就是指鄧小平批准設立中國首個經濟特區――深圳特區。這些，當然也是國慶60年需要展示的重大成就。

於是人們看到這樣的荒誕解說：以1949年為界，清朝及民國時期讓外資在中國扎根，那是喪權辱國；毛將他們趕跑，因此成為偉大的民族英雄。1979年，鄧小平將外資重新引回中國，則成了對外開放的偉大創舉。總之，無論是當年的閉關鎖國，還是現在的對外開放，顛來倒去，反正都是中國共產黨的「偉大成就」兼「創舉」。

60年偉大成就展示中的邏輯矛盾

凡事皆應有邏輯。在同一套價值觀裏，一件同樣的事情，別人做了就是罪該萬死，應該被打倒、被推翻；自己做了就是功德無量的偉大成就，就應該被人民感恩。這種通過封鎖輿論造就出來的「成就」解說，在兩個30年之間存在明顯的邏輯矛盾，無論如何不能讓人信服。

比如持改良主義的胡適曾提出「五鬼鬧中華」之說，認為貧窮、疾病、愚昧、貪污、擾亂這「五鬼」才是中華民族真正的「敵人」，只有用教育才能將其消滅（這與發展經濟學提出的「長期反貧困策略」一致），但這一理論卻遭到親共的梁漱溟及中共文化人的猛批。梁漱溟等人認為胡適是在為帝國主義侵略中國和國民黨的反動統治作辯護，因為這五大仇敵之中缺了資本主義、封建主義與帝國主義這三者――毛澤東後來將這三者概括為「壓在中國人民頭上的三座大山」。

毛領導的中國共產黨以推翻這「三座大山」為己任，宣稱只要推翻壓在中國人民頭上的這「三座大山」，建立一個由共產黨領導的「新中國」，貧窮、疾病、愚昧、腐敗等一切便會解決。至今為止，中共官史還是如此書寫：「毛澤東一生是偉大的一生。最能說明毛澤東一生豐功偉績的是推翻了壓在中國人民頭上的三座大山：帝國主義、封建主義、官僚資本主義。」

如今「五鬼」依舊。但1949年以前的「五鬼」是封、帝、資三座大山（即社會制度）所造成；今天這「五鬼「身影雖然龐大，但社會制度卻是好的並應該被堅持。