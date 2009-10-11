60年人权民主的走向

Image caption 張博樹

在中共建政60年之際，BBC中文網記者嵇偉採訪了中國著名批判理論與現代研究學者張博樹，請他談談中國共產黨建國60年來中國民主、人權與公民社會的情況。

問： 中國人權與民主進程經歷了幾個階段？

大體上經歷了兩個階段。第一個階段就是毛澤東掌權時期，很多自由派朋友喜歡把它歸結為是一種集權主義階段。第二個階段就是1978年以後的改革開放，中國進入了一個威權主義時期。政治上仍然是一個一黨體制，但是經濟上開始引進市場經濟。這是一個最簡單的概括了。

問：一般認為，在毛澤東主政的前30年中，中國的人權與民主狀況基本是處於冰凍狀態；而鄧小平及其之後的幾代領導人執政的後30年，有人稱之為「從解凍到解放」，您能不能對比一下這兩個階段中國人權與民主的狀況呢？

1949年建政時，當時的毛澤東和其他共產黨領導人認為，他們要建設的是一個人民民主專政的國家，換句話說，他對人民是有民主的，而對敵人才是專政的。儘管當時的中共領導人在他們所推行的那一套烏托邦的社會改造工程當中，也曾經想通過一種大民主的方式、基層的方式來推進些民主建設，但事實上由於這樣一個體制的制約，他們並沒有真正能夠做到這一點。在後來三十年進展當中，人權和公民的真正民主權力沒有得到落實，也沒有真正體現憲法裏所承諾的那些東西。

那麼至於說1978年以後鄧小平及其以後的幾代領導人執政的三十年，對於從「解凍」到「解放」這樣一個提法，我個人覺得並不見得合適。這六十年中國共產黨一黨專權的體制並沒有本質性的變化，所以還遠不能說已經到了一個「解凍」甚至是「解放」的這樣一個狀態。當然我們應該承認，1978年以後中國的社會已經發生了很大的變化，公民的民主權力、人權的意識、政府對於公民權力的重視，和當年的毛澤東時代的確是有了不同程度上的進步，但是這種進步應當說還是很有限的。

問：即使不能說它已經到了「解放」的程度，但是中國公民社會的發展近年來的確很快，主要原因是不是新興媒體的發展帶來的廣泛信息傳播，擴展了中國公民的視野和思想，以及對人權與民主的要求呢？ 這六十年中國共產黨一黨專權的體制並沒有本質性的變化，所以還遠不能說已經到了一個「解凍」甚至是「解放」的這樣一個狀態。 張博樹

首先我承認，中國公民社會在近年來的確發展比較快，應該說這是最近二十年來中國社會最重要的變化之一。要推動這樣一個公民社會的發展，您剛才提到了新興媒體的作用。當然推動中國公民社會的發展，不僅僅是這樣一些因素。比如說傳統媒體，它也在發生變化，像《南方周末》《南方都市報》，這些年在啟蒙中國公民的民主意識和人權意識，用一種比較巧妙的辦法來達到社會動員的目標和公民社會建設的目標方面，還是發揮了很重要的作用。當然，新興媒體特別是互聯網這些年的傳播和普及，應該說對於推動中國民主化的轉型發揮了過去從來沒有想到過的作用。作為一個專制社會來講，信息控制對當權者從來都是最重要的，這些年由於人類技術層面的發展，對一個仍然沒有實現民主化轉型的國家來說，它發揮了積極的作用。

問：推動中國公民社會的發展有很多因素，但許多人認為，律師這個特定團體為此做出了很大的貢獻，您對這一評價怎麼看？

從社會行動和社會運動的角度看，律師在中國這些年的民主轉型當中的確發揮了很重要的作用，特別是在公民維權、揭露地方幹部貪腐的現象這些方面。但是不僅僅是律師，其他社會的知識階層，特別是普通的公民，在這個方面都發揮了很大的作用。因此在這個意義上可以說，公民社會的成熟和發展是多種力量構成的一種結果。最近這些年湧現出來的民間團體和組織對於中國民主化的建設是有建設性的，而且他們做的很多事情，比如說幫助老百姓維權、糾正地方政府許多違法亂紀的做法，實際上不僅僅是在幫助老百姓，也在幫助政府。因為這些做法客觀上是有助於我們這個社會平穩地、理性地來實現一種轉型，來建設更理想的一種社會。

Image caption 中國越來越多的上訪公民

問：如果用「臣民意識」來形容中共建國後前三十多年中國社會的普遍人權與民主狀況的話，是不是能夠說，現在的中國老百姓已經真正從「臣民意識」進化到「公民意識」了呢？

中國過去曾經有過兩千多年皇權專制的文化傳統，在老百姓中「臣民意識」的確源遠流長，甚至是根深蒂固。那麼六十年來，特別是最近三十年，中國普通老百姓的「公民意識」對於過去 「臣民意識」的那種取代，應該說是有很大進步的。但是另一方面我們也應看到，這個過程還遠遠沒有完成，還有很長的路要走。

問：在您看來，中國距離普世標凖的公民社會、民主社會還有多少差距？

中國經過的這六十年，它的傳統體制的矛盾已經暴露得非常充分了。中國社會要往前走，就必須看到問題的實質所在，然後體制內外結合，一步步推動中國社會的轉型。需要總結的歷史經驗非常之多。我覺得當政者不要只是歌功頌德，而是應該更認真地總結歷史經驗，反省自己在過去歷史當中曾經犯過的錯誤，順應民主化發展這個大的潮流。體制內的有信心推動中國改革化進程的人士——包括當權者，和民間社會共同攜手，來推動中國民間社會的發展，我認為這才是六十年代時候應該去認真總結的事情。

張博樹 中國著名批判理論與現代研究學者。長期從事現代西方哲學、批判理論和制度現代化研究， 1991年至今任職中國社會科學院哲學研究所。

主要著述：《經濟行為與人》、《Marxism and Human Sociobiology》、《現代性與制度現代化》、《解構黨專制：中國的根本出路》、《從五四到六四：20世紀中國專制主義批判》、《中國憲政改革可行性研究報告》、《中國批判理論建構十講》等。