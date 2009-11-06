2009: 重访德国

柏林牆倒塌20週年。今天，人們可以在曾被柏林牆隔斷的勃蘭登堡門前自由的，甚至是誇張的昂首邁步。20年間，這裏發生了什麼，當年推翻了東德共產政權的人們和當年體制內的共產黨人又經歷了什麼？BBC記者辛普森20年後重返柏林和萊比錫，見證20年的變化。

Image caption 勃蘭登堡門見證了德國統一

如今，在萊比錫到處可以感到人們對前東德的一種懷舊情緒。人們願意花錢買可以回憶起以前東德舊時光的東西：革命歌曲的CD,印著共產主義口號的茶杯，T恤衫，甚至是前東德時代人們不得不忍受的劣質咖啡。

前萊比錫秘密警察總部，現今的博物館裏有不少這類懷舊的展品。當然博物館也展示著前東德令人恐怖的另一面。秘密警察用來跟蹤，監視的工具，以及東德直到1968年還用來處決所謂「叛徒」的斷頭台和後來拿著槍的行刑者的照片。

當年在東德，有無數人成為秘密警察的犧牲者。不過20年後，有不少當年的秘密警察和他們的線人慢慢進入到統一後的新德國政權中。他們中數以千計的人成為政府公務員。有些人在電視台工作，其他人利用他們手中的關係躋身商界，政界高層，甚至在警察部隊中服務。

在萊比錫最貧窮的林德瑙地區，我們碰到了前東德共產黨員庫洛。他正在為一個新的左翼政黨奔走呼籲。東德時期，庫洛是東德一所大學的歷史教師，不過同時他也監視學生的行動，利用學生對師長的信任了解情況，向秘密警察告密。他說，他不會為自己當年的行為辯護，而且願意向所有受害的人道歉。

社會分裂依存

德國統一後，政府花了不少錢改進東德城市面貌。如今的萊比錫市中心看上去繁華，美觀。

在萊比錫的遠郊林德瑙，情形則完全不同。這裏滿眼望去是破舊的建築，商店裏商品並不豐富，失業的人坐在街頭喝酒。

林德瑙失業率極高。在這裏，庫洛的極左翼政黨和極右翼的國家民主黨都很有市場。在像林德瑙這樣的地區，德國軍隊招兵的人數也最高。在阿富汗戰場上死亡的德國士兵中，大部分都來自前東德地區。

所以，在這裏，德國似乎依舊是兩個不同的社會。一邊是那些享受89後帶來的新的機會，新生活的人。另一邊通常是那些仍陷在貧困中的人。他們懷念舊時的東德。感嘆那時的日子並不那麼糟糕。

成功的故事

不過，即使是在貧窮的林德瑙，也還是有成功的故事。

林德瑙附近有一家舊紡織廠現在被改成了許多畫廊和畫家工作室。主人是一位藝術品經紀人呂布克。他身材短小，40來歲，穿著一件鮮艷的橙色襯衣。令人不可思議的是，在前蘇聯的宇航項目中，呂布克曾經入選進行宇航員訓練。

不過，到訓練營的第二天，呂布克就在營房的牆上寫了一行字：要做愛，不要戰爭。結果這個缺乏「社會主義頭腦」的人很快就被踢了出來，所幸的是他沒有被送到監獄。

沒有進監獄的呂布克後來在萊比錫開了一間獨特風格的藝術畫廊。柏林牆一倒，呂布克馬上抓住機會，在西德的一個藝術展上辦了個展台。在那次藝術展上，呂布克放蕩不羈的出格展覽吸引了人們的注意。

呂布克分別緻信東西德的政治家，向他們索取尿樣。他的設計是，把尿樣放在玻璃瓶裏，配上擴音器和不同的音樂展覽。據說作品是為了「象徵德國統一」。當然，沒有人送來他要的東西。

呂布克把他的展品賣給了一個想打入變得時髦的東歐藝術市場的西方藝術商。賺了一大筆。從此，呂布克在藝術市場的發展蒸蒸日上。

呂布克是幸運的。但他說，1989年的時候，他還年輕，因此能夠從新德國提供的機遇中受益。如果那時已經超過35歲，那就基本上沒有機會開始新生活了。

女政治家

Image caption 東德秘密警察的監獄。當年有許多人受到秘密警察的迫害

從萊比錫回到柏林，我見到了如今成功的德國女政治家維拉·倫斯菲爾德。

上一次同維拉見面是在1990年聖誕節前幾天。她剛剛從媒體的披露中知道了一個讓她震驚不已的消息。媒體從東德秘密警察的檔案中發現，維拉的丈夫多年來一直在向秘密警察密報妻子的情況。可以想像，那年維拉和孩子們過的是一個什麼樣的聖誕節。

如今維拉和丈夫早就離婚了。我問她對於一些當年的秘密警察20年後在社會上不僅吃得開，甚至飛黃騰達是不是感到很憤怒，她回答說：

「 我們永遠不應當用當年東德執政者們使用的手法對待這些人。我們對他們要公平，公正。不搞清洗。我們要給他們第二次機會，讓他們體驗一個民主的，比從前更好的社會。這些人中的一部分如今已經非常富有，但財富並沒有改變他們的頭腦。他們一些人在用手中的財富挑戰民主社會。他們著書演講，把過去的東德描繪成天堂。而我們應該做的是把過去東德的真相展示給今天的德國人」。

柏林牆倒塌20年後，德國已經是一個完全不同的國家。但是在柏林，還是可以找到過去東德的痕跡。過去東德共產黨的總部現在是一所管理學院。建築裏透著陽光的彩玻璃上鑲著士兵，農民和工人的形像，典型的蘇聯時代的藝術。

變革需要時間

Image caption 柏林牆上書寫著「民主德國1949至1990」

雖然東德共產黨時代的藝術還在，許多最優秀的東德人則已經去了西方。他們搬到了能夠賺錢，有工作的地方。管理學院的院長，一位西德人普林科說，1989年柏林牆倒塌時，他曾經認為，10年內東德一切都會變好。然而20年後，東德的失業率仍遠遠高於西德。變革需要比人們想像的長的多的時間。

不過， 當你想到20年前的那些日子，想到柏林牆倒塌帶來的巨變以及20年來那些實現了的夢想和尚未實現的希望。 所有這些變革都是由於人民的力量。是成千上萬當年參加示威遊行的人的力量， 當然還有我們講到的指揮家，攝影師，教堂牧師這些人個人的勇氣。

今天徜徉在柏林街頭，已經很難想像當年柏林牆的樣子。也看不到共產政權時代人們遭受苦難的痕跡：理想的幻滅，被毀的人生，被政治破壞的婚姻。

今天的德國是一個全新的世界。 在這裏發生的事，有些讓人充滿希望，有些讓人感到失望。但即使那些當年的秘密警察仍在，而且生活得很好，從長遠來說，他們和他們所代表的制度並沒有嬴。也許這就是最好的結局。