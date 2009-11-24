台湾来鸿：奥巴马中国行的三角习题

Image caption 美國總統奧巴馬在長城上。

美國總統奧巴馬本周進行了他上任後第一次到中國的訪問。美國過去六十年來一直在台海之間扮演著關鍵性的重要角色，隨著中國的崛起以及國際形勢的演變，美國對台灣的態度是否改變，引起台灣關注。

奧巴馬對中國的首度訪問與歷任美國總統到訪時一樣，台灣問題都是兩國領導人討論到的議題之一；在峰會後發表的美中兩國聯合聲明，美國首度提到尊重中國的領土與主權完整，這樣的說法得到胡錦濤的公開讚揚。

美國過去針對中國對台灣的領土主張，在外交詞令上是以「認知」的說法來取代承認與接受，聯合公報的說法在台灣引起擔憂，前副總統呂秀蓮指出這是台美關係倒退的嚴重警訊。

台灣關係法

奧巴馬在上海回答學生提問，以及在美中聯合公報中都略過了美方在回答台灣問題經常提到的「台灣關係法」，不過他在北京的記者會上終於提到這也是美國的台海政策基礎之一，則令台灣政府鬆了一口氣。

奧巴馬在北京說美國對台海的政策基礎是台灣關係法，以及美中三個公報，按台灣總統府說法，這是奧巴馬向全世界宣佈將信守對台灣關係法的承諾。

台灣關係法在台灣看來如此重要，是因為這是在美國與台灣斷交後，規範美台關係的法律依據。

台灣關係法基本把台灣看成一個主權國家，其中提到美國任何涉及國家，政府的法律都適用於台灣，此一關係法同時也是美國對台出售武器的法律依據。

不過奧巴馬更多提到的是美中兩國的三個公報，三公報包括了美國與中國在1982年簽定的817公報，此一公報中說到美國對台灣的軍售應該在質與量上逐年遞減至完全停止。

817公報與六大保證

817公報是美國前總統里根在任時與中國簽定，被視為對台灣支持力度較大的里根，在當年簽定此一公報後也對台灣作出了六大保證。

里根當年派出李潔明到台灣向時任總統的蔣經國所作的六大保證，其中有關軍售部份保證不對美國軍售台灣設定截止日期，也不會與中國協商軍售台灣的議題。

然而以近年來的發展來看，美國五角大樓隨著與中國軍方更多的交流，也更多地與中方談到了對台軍售問題。

最近的一個例子是上個月中國中央軍委副主席徐才厚訪美時，再度要求美國遵守817公報有關軍售台灣的說法，並特別對美方提出對台出售F16先進型戰鬥機的警告。

台灣政治大學國關中心研究員吳釗燮表示，雖然美方過去以來大致遵循六大保證處理軍售議題，但隨著中國的崛起以及美國在911事件後在國際事務上需要中方的配合，北京也經由各種機會同美國談論軍售台灣議題。

對台軍售

在一年多年卸任台灣駐美代表的吳釗燮指出，在美國布什政府任內的最後一年，美軍太平洋司令基庭在一家智庫演說時，就提到與中方討論對台軍售，那是美國首度公開表明與中方談論對台軍售問題。

他認為類似徐才厚這樣的施壓若不斷向美國提出，可能會使得美方在對台出售武器上受到制約，對台灣相當不利。

美國前任總統布什雖然在上任初期批准對台出售F16，但此一軍售始終未能實現；台灣在去年政權輪替後，新上任的總統馬英九多次表明仍然希望向美國購買F16戰鬥機。

而奧巴馬政府上台以來，無論面對中國的反對或台灣的要求，都沒有給予明確的答案，僅稱將會依台灣關係法來評估對台出售必要的防禦性武器。

奧巴馬與胡錦濤在峰會上是否具體討論中方一向在意的對台軍售問題外界不得而知，台灣內部的一種疑慮是中方可能會以兩岸關係已大為和緩為由，要求美方不必再向台灣軍售。

三方形勢

除了美中關係外，目前的兩岸形勢與美國在三十年前與台灣斷交轉與中國建交時，也有很大的不同，而從美中領導人峰會後的發言看，奧巴馬對現況感到滿意。

奧巴馬讚賞兩岸化解緊張關係與持續交流，並稱這符合美國與區域的利益；積極發展兩岸關係的台灣馬英九政府稱，這是繼前總統布什之後，美國第二位總統讚揚其推動的政策。

馬英九曾表示兩岸政策是台灣外交的上位政策，吳釗燮指出，據他的了解台灣政府目前在處理政治性議題上，比如台灣加入世衛組織觀察員一事，並未讓美方涉入。

兩岸關係在馬英九去年上任後大幅改善，關鍵的因素是台灣接受了北京提出的九二共識一中原則，但馬英九另一方面仍主張台灣是一個國家，並持續要求美國軍售。

這樣的作法在台灣內部引起的一種擔心是，隨著中國的崛起以及美國在國際上許多議題需要北京配合之際，台灣主動接受一中原則後，將使得曾將台灣形容為太平洋上不沈航空母艦的美國，也會在戰略上對台灣作出改變。

美國過去六十年來在許多時候扮演台灣在國際政治上的支持者，同時也是台灣武器的主要供應者，在1996年中國對台進行導彈試射時，當時總統克林頓派遣了兩支艦空母艦戰鬥群到台海附近巡弋。

讀者反饋

「美國過去六十年來在許多時候扮演，台灣在國際政治上的支持者。」這應該分成斷交前後兩段補充.斷交前, 美國認為台灣政府代表中國人民, 雖然協防台海但不支持也不鼓勵所謂的"反攻大陸." 無償援助雖然有, 但人家美總統非常不屑蔣政府的貪腐, 羅斯福還說他們每個都是賊. 但是他明明知道開羅宣言是偽造的, 人沒簽名, 地點根本就是亂編, 卻不戳破這謊言, 放任蔣政府竊佔美麗島.這是"台灣在國際政治上的支持者"?我不認為.

斷交後, 台灣關係法才是真的支持台灣. 美國認為台灣政府是中國叛亂政府, 卻不支持也不鼓勵中國犯台, 但協助台灣民主化, 從這點來說, 美國真是鐵桿台獨喔!至於過渡時期所誕生的PL1中正號經國號, 算是歷史遺產, 嗯, 昂貴的歷史遺產.

「接受了北京提出的九二共識一中原則，但馬英九另一方面仍主張台灣是一個國家，並持續要求美國軍售。」台灣當局"高宗慟(總統)"說過, 台灣中國是區與區的關係. 而且在中國尚未放棄武力犯台的背景下, 高宗慟宣佈外交休兵. 那還要外交部? 陸委會? 這些不就是領幹薪嘛! 他要自廢武功就算了, 問題是根本就沒有上乘密笈, 把好好一個台灣搞成無為不治!

這些軍購跟上任扁政府要的也沒有不同, 真的想買早就買了, 高宗慟如果運氣好八年做完前還可交機交貨. 所以說他根本不想買, 況且, 台灣中國軍力對等只會助長台獨氣焰, 如果向中國傾斜, 投降派反而更具說服力.AL,