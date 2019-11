作者访谈之八：朋友和敌人

Image caption 《朋友與敵人》的作者認為西方應該對中國的執政黨有較深的了解。

英國學者,英國皇家國際事務研究所資深研究員凱瑞·布朗(Kerry Brown)2009年春出版了《朋友和敵人:中國共產黨的過去、現在和未來》(Friends and Enemies: The Past, Present and Future of the Communist Party of China)。

布朗開篇就表白自己的目的是用淺顯易懂的語言講一講中共的故事,這個黨是怎麼成立的,怎麼奪取的政權,怎麼守護江山和維持一黨專政的。他的讀者對象是希望了解中國的西方時政分析人士和商界成員,以及對中共黨史有興趣的學生和教師。

作者認為,中共值得研究,理由很簡單:它不光是世界上最大的政治組織,也是主宰世界第三大經濟體前途的一黨專權的執政黨,還掌握著世界五分之一人口的命運。

BBC中文網記者王榮通過電話跟布朗作了以下訪談:

問:為什麼要把中國共產黨作為書的主題?

答:我以前寫過不少關於中國的文章和書,覺得應該把中國共產黨作為關注焦點。

中共對中國政治和經濟結構無比重要性自不待言,但更有意思的是中共作為一個政黨非常獨特。放眼世界,十大經濟強國中惟有中共是大權獨攬的執政黨,其他無一具有中國那樣的一黨專政政體。中國也有一些名義上的小黨派,所謂民主黨派,但都不具備在政治上挑戰中共的能力。

西方許多人,包括中國專家在內,似乎對中共的角色、它的歷史、它目前的組織結構等,普遍存在很大誤解。而我覺得而這些都是非常重要的問題,必須厘清。

問:分析中共和分析中國,你是如何區別的?

答:顯然,政黨不是政府,也不是國家。中國共產黨是一個特殊利益集團,它很聰明地把自己塑造成國家利益的代表。當然中國有很多不同群體並不覺得中共代表和維護了它們的利益。但中共成功地建立了遍布全國的組織機構網絡,一直到縣、鄉、村。除了軍隊,它就是唯一一個全國性的組織。

如果它稱自己為比方說社會民主黨,那就有更大的空間。但邁出這一步之前,還有不少歷史問題和意識形態問題需要理順。 凱瑞·布朗

這種政黨模式的根源可以追溯到上個世紀二十年代,中共被當時執政的國民黨作為"匪"對待。在這種背景下,它必須在已有的體制內另起爐灶,建立自己的政治、軍事力量和領導架構,好比政權內的政權。中共對權力的嚴控,部分可以從它的歷史中找到解釋。在二、三十年代數度面臨覆滅。

但這種模式八十多年來得以維持,應該說是罕見的。不過,我覺得中共正在越來越多領域做出妥協,以重新界定其政治控制。儘管它這麼做並不情願,但別無選擇。

當然,有些關鍵領域它不會鬆手,其中包括國家的統一。所以沒有一個中共領導人會在新疆、西藏、台灣問題上做出妥協。另一個嚴控點是決不允許組建政治上的反對派。除了這些"零容忍"區域,中共在其他方面都作出了程度不同的妥協。

問:從政黨的角度來看,跟其他國家的政黨相比,你覺得中國共產黨從建黨到建政,然後又一黨執政60年,這樣的持久力關鍵是什麼?

答:關鍵在於它知道哪些領域至關重要,哪些領域可以妥協,那是一種生存本能。它最初跟國民黨共過事,後來跟前蘇聯合作,從78年開始又在可能的範圍內跟市場聯手。我覺得將來它遲早要跟政治改革攜手,當然是在可能的範圍內,前提是改革結束時它仍然一手大權在握。

這是它的願望。問題在於這個轉型是它迄今為止所做的各種妥協、讓步、調整中最艱難的。如果中共這件事沒處理好,很可能就會摔下權力的殿堂。這是它今後50年裏最大的挑戰。

凱瑞·布朗訪談

問:對中國共產黨的研究在西方並不是熱門課題。關注者當中較多的是認為中國執政黨這個現象「費解」(inconvenient)。為什麼「費解」?

答:世界十大經濟體中,惟有中國是一黨專制的。美國和歐洲的主流看法是,民主將戰勝專制,但中國這麼個專制國家佔據了世界第二、第三號經濟強國的位置,又是世界上主要的外匯儲備大國,這就讓人覺得非常不協調。但現實就是這樣。

問:中國共產黨在多大程度上保持了"共產主義"?

答:意識形態對中共來說仍然重要。許多人認為意識形態在中國已經無足輕重,我不認為是這樣。中國還是很強調意識形態的,因為對中共來說,意識形態跟它的合法性密不可分。和諧社會、科學發展觀、社會主義市場經濟、"三個代表"說等等。這些在我看來證明瞭意識形態在中國的重要性。他們會說,中共的意識形態是馬克思主義理論的發展。列寧主義在今天的中國已經不重要了,毛主義已經不複存在。你可以說中國已經不再是馬列毛主義國家,但馬克思主義仍然為中共政權提供了合法性依據。

按中國共產黨的說法,中國目前仍然是社會主義初級階段,以此來解釋現在經濟放開政體不動的政策。它認為重大的政治改革是將來的任務。不過,這個"將來"已經不遠了,中國的社會主義初級階段行將結束,即便是按照中共自己的理論和詮釋,現在也到了根本性變革的時候了。

Image caption 凱瑞·布朗曾在中國學習和工作過多年。

問:那你認為中國共產黨推行根本性變革,會出現什麼樣的結果呢?

答:把自己定性為共產黨,對中共的政策有一定限制。如果它稱自己為比方說社會民主黨,那就有更大的空間。邁出這一步之前,還有不少歷史問題和意識形態問題需要理順,但我認為中共早晚會邁出這一步。

真正的問題在於,中共目前的決策機制沿襲了二十世紀中前蘇聯的高度集中模式,這跟具備中國這樣規模和複雜性、且採納了中國這樣的發展模式的國家在二十一世紀的需求嚴重脫節。它在很多領域已經失效,比如新疆問題、農村問題、對待特定利益團體、對待對非政府組織和公民社會問題,對待中產階級的問題,等等。現有體制不讓他們參與決策過程,不讓他們介入,而他們參與決策的需求會增強,早晚有一天要麼是他們要求參與決策,要麼共產黨給他們更大的空間。這將是未來的主戰場。

問:你認為中國公眾在多大程度上關心中共政權的合法性?

答:外界有一種理解就是中國公眾,尤其是年輕人,對政治不感興趣。我不認為是這樣。我覺得其他地方的人未必對政治更感興趣或者更冷漠。當然,中國現在年紀較大的人,或者說三十歲以上的許多人,對毛澤東時代保留著可怕的記憶,害怕政治運動,對政治持躲避三尺的態度。實際上其他國家的許多人也這樣。

但是,從希望對自己的生活有決定權,對孩子的教育、對公民醫療保健、環境質量、消費者權益等問題上希望參與決策這個角度來說,中國人和其國家的人一樣很願意參與。你可以在很多方面看到這方面的例子。比如互聯網上的各類博客、為消費者開辦的刊物、呼籲鏟除腐敗的報道等等。這些都說明中國民眾在不同程度上還是有參與決策的熱情和願望。

我覺得真正的問題在於中央領導層和民眾之間的距離。胡錦濤和溫家寶在這個問題也不是不作為,他們希望縮小這個鴻溝。但現實是中國的政治精英跟民眾相隔太遠。政治精英跟普通老百姓的生活嚴重脫節。

書名:Friends and Enemies: The Past, Present and Future of the Communist Party of China (《朋友和敵人:中國共產黨的過去、現在和未來》)

作者:Kerry Brown

出版:Anthem Press

問:剛才提到現在的中共和共產主義理念在多大程度上依然吻合。有人說,如今很多人入黨並不是出於信念,更多是出於實惠的考慮。這對一個政黨意味著什麼?

答:當然有人希望入黨。每年有2千萬人申請入黨,2百萬人被黨接受成為黨員,看起來中國共產黨是個很受追捧的組織,入黨變得很時髦。確實,有人入黨或許為了自己職業前途的目的,個人實惠的考慮。我覺得這個黨就像一個各色人等聚合的教會,黨內存在差異顯著的不同利益集團。我認為不同的人入黨有不同的目的,這取決於他們最接近哪個利益集團,比如民營企業家入黨可能是想得到政治上的保護,獲得政治地位。

問:關於腐敗的問題。你在書中分析了共產黨的多面性、可塑性、持久性。那麼你認為腐敗的泛濫是否體現了這個黨的致命弱點呢?

答:的確,腐敗是個非常大的問題。這是因為沒有制衡監督機制。所以即使共產黨要打擊腐敗,查辦的也只是極少數。偶爾會抓到個大頭,像上海的陳良宇。但基本上來說,中共跟腐敗是在共存共生。但是,絕不能低估了腐敗的影響。我認為遲早有一天腐敗將使中共內部分裂,它要麼發動根本性的變革,要麼就下台。

問:那麼你怎麼看中國共產黨的自我管理能力呢?

答:你可以認為中共是一個特殊利益集團,它代表的不是全中國的利益,而是特定的社會經濟階層的利益。過去十來年裏,它也在設法吸納更多不同階層。中共從80年前一個以農村貧民為主幹的政治力量,轉變為一個以城鎮為主要支持來源的政治力量,尤其是78年以後城鎮各社會階層在黨內扮演的角色越來越重要。雖然現任中共領導人也在談和諧社會,實行了減輕農民稅費負擔等措施,但總體而言中共還是被視為一個親城市、親城市精英、親重工業、在某種程度上反農村的那麼一個政黨。

實際上,我認為中共目前在給自己製造麻煩。它現在要爭取盡可能多的社會階層的支持,盡量擴大它的群眾基礎,左到主張回歸純粹馬克思主義,右至主張中國更多開放,其間形形色色的利益團體,它都希望吸納。我相信總有一天這將成為一個問題,中共必然會分化。