作者访谈之八：朋友和敌人

Image caption 《朋友與敵人》的作者認為西方應該對中國的執政黨有較深的了解。

英國學者，英國皇家國際事務研究所資深研究員凱瑞·布朗（Kerry Brown）2009年春出版了《朋友和敵人：中國共產黨的過去、現在和未來》（Friends and Enemies: The Past, Present and Future of the Communist Party of China）。

布朗開篇就表白自己的目的是用淺顯易懂的語言講一講中共的故事，這個黨是怎麼成立的，怎麼奪取的政權，怎麼守護江山和維持一黨專政的。他的讀者對象是希望了解中國的西方時政分析人士和商界成員，以及對中共黨史有興趣的學生和教師。

作者認為，中共值得研究，理由很簡單：它不光是世界上最大的政治組織，也是主宰世界第三大經濟體前途的一黨專權的執政黨，還掌握著世界五分之一人口的命運。

BBC中文網記者王榮通過電話跟布朗作了以下訪談：

問：為什麼要把中國共產黨作為書的主題？

答：我以前寫過不少關於中國的文章和書，覺得應該把中國共產黨作為關注焦點。

中共對中國政治和經濟結構無比重要性自不待言，但更有意思的是中共作為一個政黨非常獨特。放眼世界，十大經濟強國中惟有中共是大權獨攬的執政黨，其他無一具有中國那樣的一黨專政政體。中國也有一些名義上的小黨派，所謂民主黨派，但都不具備在政治上挑戰中共的能力。

西方許多人，包括中國專家在內，似乎對中共的角色、它的歷史、它目前的組織結構等，普遍存在很大誤解。而我覺得而這些都是非常重要的問題，必須厘清。

問：分析中共和分析中國，你是如何區別的？

答：顯然，政黨不是政府，也不是國家。中國共產黨是一個特殊利益集團，它很聰明地把自己塑造成國家利益的代表。當然中國有很多不同群體並不覺得中共代表和維護了它們的利益。但中共成功地建立了遍布全國的組織機構網絡，一直到縣、鄉、村。除了軍隊，它就是唯一一個全國性的組織。

如果它稱自己為比方說社會民主黨，那就有更大的空間。但邁出這一步之前，還有不少歷史問題和意識形態問題需要理順。 凱瑞·布朗

這種政黨模式的根源可以追溯到上個世紀二十年代，中共被當時執政的國民黨作為"匪"對待。在這種背景下，它必須在已有的體制內另起爐灶，建立自己的政治、軍事力量和領導架構，好比政權內的政權。中共對權力的嚴控，部分可以從它的歷史中找到解釋。在二、三十年代數度面臨覆滅。

但這種模式八十多年來得以維持，應該說是罕見的。不過，我覺得中共正在越來越多領域做出妥協，以重新界定其政治控制。儘管它這麼做並不情願，但別無選擇。

當然，有些關鍵領域它不會鬆手，其中包括國家的統一。所以沒有一個中共領導人會在新疆、西藏、台灣問題上做出妥協。另一個嚴控點是決不允許組建政治上的反對派。除了這些"零容忍"區域，中共在其他方面都作出了程度不同的妥協。

問：從政黨的角度來看，跟其他國家的政黨相比，你覺得中國共產黨從建黨到建政，然後又一黨執政60年，這樣的持久力關鍵是什麼？

答：關鍵在於它知道哪些領域至關重要，哪些領域可以妥協，那是一種生存本能。它最初跟國民黨共過事，後來跟前蘇聯合作，從78年開始又在可能的範圍內跟市場聯手。我覺得將來它遲早要跟政治改革攜手，當然是在可能的範圍內，前提是改革結束時它仍然一手大權在握。

這是它的願望。問題在於這個轉型是它迄今為止所做的各種妥協、讓步、調整中最艱難的。如果中共這件事沒處理好，很可能就會摔下權力的殿堂。這是它今後50年裏最大的挑戰。

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凱瑞·布朗訪談

問：對中國共產黨的研究在西方並不是熱門課題。關注者當中較多的是認為中國執政黨這個現象「費解」（inconvenient）。為什麼「費解」？

答：世界十大經濟體中，惟有中國是一黨專制的。美國和歐洲的主流看法是，民主將戰勝專制，但中國這麼個專制國家佔據了世界第二、第三號經濟強國的位置，又是世界上主要的外匯儲備大國，這就讓人覺得非常不協調。但現實就是這樣。

問：中國共產黨在多大程度上保持了"共產主義"？

答：意識形態對中共來說仍然重要。許多人認為意識形態在中國已經無足輕重，我不認為是這樣。中國還是很強調意識形態的，因為對中共來說，意識形態跟它的合法性密不可分。和諧社會、科學發展觀、社會主義市場經濟、"三個代表"說等等。這些在我看來證明瞭意識形態在中國的重要性。他們會說，中共的意識形態是馬克思主義理論的發展。列寧主義在今天的中國已經不重要了，毛主義已經不複存在。你可以說中國已經不再是馬列毛主義國家，但馬克思主義仍然為中共政權提供了合法性依據。

按中國共產黨的說法，中國目前仍然是社會主義初級階段，以此來解釋現在經濟放開政體不動的政策。它認為重大的政治改革是將來的任務。不過，這個"將來"已經不遠了，中國的社會主義初級階段行將結束，即便是按照中共自己的理論和詮釋，現在也到了根本性變革的時候了。

Image caption 凱瑞·布朗曾在中國學習和工作過多年。

問：那你認為中國共產黨推行根本性變革，會出現什麼樣的結果呢？

答：把自己定性為共產黨，對中共的政策有一定限制。如果它稱自己為比方說社會民主黨，那就有更大的空間。邁出這一步之前，還有不少歷史問題和意識形態問題需要理順，但我認為中共早晚會邁出這一步。

真正的問題在於，中共目前的決策機制沿襲了二十世紀中前蘇聯的高度集中模式，這跟具備中國這樣規模和複雜性、且採納了中國這樣的發展模式的國家在二十一世紀的需求嚴重脫節。它在很多領域已經失效，比如新疆問題、農村問題、對待特定利益團體、對待對非政府組織和公民社會問題，對待中產階級的問題，等等。現有體制不讓他們參與決策過程，不讓他們介入，而他們參與決策的需求會增強，早晚有一天要麼是他們要求參與決策，要麼共產黨給他們更大的空間。這將是未來的主戰場。

問：你認為中國公眾在多大程度上關心中共政權的合法性？

答：外界有一種理解就是中國公眾，尤其是年輕人，對政治不感興趣。我不認為是這樣。我覺得其他地方的人未必對政治更感興趣或者更冷漠。當然，中國現在年紀較大的人，或者說三十歲以上的許多人，對毛澤東時代保留著可怕的記憶，害怕政治運動，對政治持躲避三尺的態度。實際上其他國家的許多人也這樣。

但是，從希望對自己的生活有決定權，對孩子的教育、對公民醫療保健、環境質量、消費者權益等問題上希望參與決策這個角度來說，中國人和其國家的人一樣很願意參與。你可以在很多方面看到這方面的例子。比如互聯網上的各類博客、為消費者開辦的刊物、呼籲鏟除腐敗的報道等等。這些都說明中國民眾在不同程度上還是有參與決策的熱情和願望。

我覺得真正的問題在於中央領導層和民眾之間的距離。胡錦濤和溫家寶在這個問題也不是不作為，他們希望縮小這個鴻溝。但現實是中國的政治精英跟民眾相隔太遠。政治精英跟普通老百姓的生活嚴重脫節。

書名：Friends and Enemies: The Past, Present and Future of the Communist Party of China （《朋友和敵人：中國共產黨的過去、現在和未來》）

作者：Kerry Brown

出版：Anthem Press

問：剛才提到現在的中共和共產主義理念在多大程度上依然吻合。有人說，如今很多人入黨並不是出於信念，更多是出於實惠的考慮。這對一個政黨意味著什麼？

答：當然有人希望入黨。每年有2千萬人申請入黨，2百萬人被黨接受成為黨員，看起來中國共產黨是個很受追捧的組織，入黨變得很時髦。確實，有人入黨或許為了自己職業前途的目的，個人實惠的考慮。我覺得這個黨就像一個各色人等聚合的教會，黨內存在差異顯著的不同利益集團。我認為不同的人入黨有不同的目的，這取決於他們最接近哪個利益集團，比如民營企業家入黨可能是想得到政治上的保護，獲得政治地位。

問：關於腐敗的問題。你在書中分析了共產黨的多面性、可塑性、持久性。那麼你認為腐敗的泛濫是否體現了這個黨的致命弱點呢？

答：的確，腐敗是個非常大的問題。這是因為沒有制衡監督機制。所以即使共產黨要打擊腐敗，查辦的也只是極少數。偶爾會抓到個大頭，像上海的陳良宇。但基本上來說，中共跟腐敗是在共存共生。但是，絕不能低估了腐敗的影響。我認為遲早有一天腐敗將使中共內部分裂，它要麼發動根本性的變革，要麼就下台。

問：那麼你怎麼看中國共產黨的自我管理能力呢？

答：你可以認為中共是一個特殊利益集團，它代表的不是全中國的利益，而是特定的社會經濟階層的利益。過去十來年裏，它也在設法吸納更多不同階層。中共從80年前一個以農村貧民為主幹的政治力量，轉變為一個以城鎮為主要支持來源的政治力量，尤其是78年以後城鎮各社會階層在黨內扮演的角色越來越重要。雖然現任中共領導人也在談和諧社會，實行了減輕農民稅費負擔等措施，但總體而言中共還是被視為一個親城市、親城市精英、親重工業、在某種程度上反農村的那麼一個政黨。

實際上，我認為中共目前在給自己製造麻煩。它現在要爭取盡可能多的社會階層的支持，盡量擴大它的群眾基礎，左到主張回歸純粹馬克思主義，右至主張中國更多開放，其間形形色色的利益團體，它都希望吸納。我相信總有一天這將成為一個問題，中共必然會分化。