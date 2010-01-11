政府调控是否能抑制中国房价疯涨？

Image caption 房價上漲過快引發中國政府的擔憂

中國政府1月10日發佈要求中央和地方政府加強管理房屋市場的通知，再次推出穩定房價的新措施。因此有緊跟局勢者把2010年稱為「調控年」。

這是 從2009年12月到2010年1月，中國政府在一個月內出台的第五次調控房地產市場政策。政府如此高度的重視，反饋出全社會已經無法忍受房地產價格瘋漲帶來的影響。

中國官方數字顯示，目前有一千五百四十萬低收入的城市家庭面臨住房困難；官方數字沒有顯示的是，大多數買了住房的家庭，正在因為高昂的房價成為負債累累的「房奴」。

中國總理溫家寶去年底說，他每天上網看到許多網民很關注房價問題，也看到許多「尖銳的批評」。他把囤積樓盤和地盤以及哄抬房價稱為「非法行為」，並承諾政府將採取措施，打擊這類違法犯罪行為。

普遍認為，最近中國政府出台的這些調控政策事實上應該是一年多前的房地產調控政策的延續。但是許多人對此能否抑制飛漲的房價不抱樂觀態度。

通知列舉了在五個領域需要採取的11項具體措施，其中包括加快為低收入家庭提供的中低價位、中小套型普通商品住房建設，以及合理引導住房消費、抑制投資投機性購房的需求。

褒貶各異

部分學者認為，宏觀調控政策改變不了中國近期的房地產市場狀況，也決定不了中國房地產市場的走勢，而那些以增加供給為主的微觀措施，不但在近期內不會出現明顯效果，而且可能進一步拉高中低檔商品房的價格。

中信政府房地產行業分析師周濤的觀點很有代表性，他認為，此次調控政策主要集中在增加供地、打擊囤地、差異化信貸政策等方面，與以前的調控手段相似，沒有更多新招，所以調控效果還要看各部委和地方政府的落實情況。而在當前利率維持較低水平的情況下，開發商不會改變地產行業向好趨勢，房價也不會大起大落。

北京大軍經濟觀察研究中心主任仲大軍在接受BBC中文網採訪時卻認為，這次政府連續下了幾道金牌，從宏觀微觀兩方面下手，肯定能在某種程度上遏制房價上漲的兇猛勢頭。

但是中國政府希望穩定房地產市場不是去年底今年初開始的，調控政策和措施多年來一直在採取，似乎並不能起很大的作用，所以這次和以前有什麼本質的區別，足以起到明顯的效果呢？

仲大軍認為，這一次政府採取的措施力度比以前大，更關鍵的是，中國的經濟在很大程度上仍然帶有計劃經濟的色彩，所以政府的調控措施要麼不出台，一旦出台則肯定會起作用。

紙上談兵

即使像仲大軍所說，中國的「政府經濟」能在一定程度上決定樓市和房價的走向，但中國人把買房子作為最好的價值儲存方法，是公認的近年來房價瘋漲的原因之一。所以如果這種情況不改變，政府調控抑制房價的飛速上漲也就是紙上談兵。

仲大軍認為這種說法是錯誤的把責任推到消費者身上，他把中國的購房熱情歸咎於通脹預期心理。他說，中國去年一年發放了近十萬億的信貸資金，貨幣流動如此之大，導致整個物價上漲。人們當然不敢把錢握在手裏，而是不得不去買能保住手中貨幣價值的東西，而買房就是首選。

但仲大軍認為，只要政府在控制貨幣發放方面加大力度，公眾的通脹預期減輕之後，購房熱情就會下降，房價上漲的勢頭也就會減弱。

中國房地產大亨、華遠集團總裁任志強顯然有不同觀點，他認為中國政府每次調控過快上漲的房價，都是在「刻舟求劍」。他說，因為土地的價格在上漲，房價自然也跟著上漲，有天價的土地就有天價的住房，所以回顧歷史的房價永遠只能是個夢。

中國的房地產市場目前處於特殊地位，有人這樣形容說「房地產綁架了中國」，房價下降後，開發商、銀行、以及賣土地的地方政府都會受影響，是牽一發而動全身。那麼是否有既不干擾市場經濟規律，也能保證大多數老百姓的利益的辦法呢？

仲大軍認為，如果政府在調控政策中分化房地產商品的種類，比如放任高檔房漲價，老百姓居住的低檔商品房價格保持穩定，這樣的話2010年中國房價可能出現高低分化的趨勢。

另有一些專家認為，房價瘋漲的原因之一是房地產市場的腐敗現象，必須採用行政和法律手段來對付。此外，輿論炒作在這方面也起了很大的作用，所以控制輿論對於控制房價也同樣重要。