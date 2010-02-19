Image caption 韓國儀仗隊士兵進行表演

60年前，南、北朝鮮交戰，那麼，這場戰爭是如何開始的呢？

經歷過那場戰爭的韓國李先生回憶說：「那是1950年的一個禮拜天，我們當時正在教堂裏，當我們聽到要打仗的消息時，當然非常痛苦。幾天的功夫，北朝鮮的軍隊就開到了我們所居住的城市。你可以想像到我們的恐懼和痛苦。「

北朝鮮軍隊在6月25日進入韓國。在不到一個星期的時間，他們就拿下了韓國首都漢城（現在稱首爾）。幾天以後，他們又開進了朝鮮半島的中心城市原州，也就是當時李先生和他的家人所居住的地方。

李先生還記得他第一次碰見北朝鮮共產黨士兵時的情景：「那種感覺就像是碰到了野獸一樣，好像一隻老虎似的，很可怕。幾個小時之後我仍在全身顫抖。雖然他們還算友好，但我就是無法控制住自己的焦慮與恐懼。「

一分為二

朝鮮半島是在第二次世界大戰結束後被一分為二的。北部基本上是被前蘇聯控制，南部則主要受美國所影響。而當北朝鮮的共產黨跨過南北雙方的實際界限後，迅速的向南部推進。

不久，朝鮮半島只剩下一小塊地區即南部的港口釜山地區不受北朝鮮共產黨的控制了。李先生決定加入到難民隊伍中，向南走，遠離北朝鮮人。

「我們一路步行到達釜山附近的四川，共走了兩個星期。我們隨身只帶了必須的幾樣物品。即使這樣也是苦不堪言。公路上到處都是向南方逃難的難民。「

記者：你和你的家人一起走的嗎？還是只有你自己？

李先生：我和我的侄子以及一些表兄弟等，所有的年輕人都不得不離開。

記者：為什麼都是年輕人呢？

李先生：因為怕被徵兵，無論是南邊的還是北邊的軍隊都在徵兵。所以，最簡單的就是加入到難民隊伍中，逃到南方去。

Image caption 朝鮮半島被一分為二後許多親人離散，南北朝鮮的一對老夫婦重逢

在李先生最終抵達釜山以後，情況也並沒有比北方好到哪裏去。成千上萬的人湧入到一個比整個朝鮮半島十分之一還不到的地區，非常的擁擠。

他說：「情況非常糟糕，根本沒有足夠的食品，也無處可去。當時那種可悲的狀況真是無法用語言來形容。「

記者：那你們在哪裏睡覺呢？怎麼吃飯呢？

李先生：我們就睡在學校裏。我們這些難民都住在小學校裏。有人給我們分發食品，但不是每天都有飯吃，有時我每兩天才能吃上一頓飯。難民當中有人發燒，受夠了罪。有時有人就在我們的眼前死去。

反攻

到了1950年的秋天，韓國和聯合國的部隊，主要是以美國人為主，開始反擊。北朝鮮的軍隊被趕回到北邊去。李先生也可以回家了。

記者：當你4個月以後再回到家鄉時，你有什麼感覺？

李先生：非常糟糕。很多人被打死了。所有那些我認為是好人的人，都被北朝鮮認為是反社會主義者，很多人都被打死了。之後韓國的軍隊又回到了原州。那些在過去曾幫助過北朝鮮軍隊的人又都被韓國的軍隊打死了。我可以看到死屍在河中飄浮著。我不記得那時有什麼家庭沒有失去親人的，幾乎所有的家裏都有人死亡。

記者：那麼，你自己的家中呢？

李先生：我家也是如此。我爺爺死了，我母親也死了。

記者：你母親是在你離開的那幾個月的期間裏死的嗎？

李先生：是的。

記者：你回去的時候知道你母親已經死了嗎？

李先生：不知道。當然我回家以後就知道了。她死的時候我沒有在她身邊，因此，我一直感到很難過。

在經歷了這幾個月的痛苦經歷以後，李先生下定決心，不能再袖手旁觀了。他必須要行動起來。

他說：「那年秋天當我們走在回家的途中，我就知道這場戰爭不會在幾天或是幾個月的時間裏就會結束。因此，我想既然這樣，還不如去參軍。但我沒有加入到韓國部隊，而是直接加入了聯合國部隊。「

中國參戰

李先生的判斷是正確的，戰爭還遠沒有結束。聯合國的部隊重新佔領了漢城，並且開到了北方。然而，正在這時，中共決定出兵干涉。1951年的1月，中國人就開到了漢城的城門口。

據當時來自前線的報道稱，中國共產黨的軍隊跨過了漢城西部的漢江。據說，他們進攻了距離仁川西海岸20英里以外的兩個聯合國部隊的戰地。

當時，李先生已經是聯合國工程部隊的翻譯。聯合國工程部隊試圖重建該國受到破壞的一些公路和鐵路。

Image caption 韓國兒童在朝鮮戰爭紀念館裏玩耍

1950年到1951年的冬天似乎格外的寒冷。李先生回憶說：「那個冬天冷極了，非常可怕。我在聯合國部隊裏吃的還可以。但那些被招募到聯合國和韓國軍隊裏幫助運送彈藥和食品等的北朝鮮的難民們吃得就差多了，而且他們的衣服也不太保暖。我看到一位為我們部門工作的北朝鮮老師，他真的就是死於戰爭所給他帶來的苦難。「

記者：當你看到那位北朝鮮的老師的時候，你有什麼感覺？是不是覺得他們仍然是你們的敵人？你當時有什麼樣的感情？「

李先生：我覺得很失望，因為我們都是朝鮮人，說同一種語言，共同擁有5000的歷史，然而我們卻很輕易地相互殘殺。如果當時我們有一點人道意識的話，我們應該冷靜的退後一步，問一問我們自己，我們在做什麼。當然當時我們根本沒有那樣的自覺。多少人死於那場戰爭啊！我為此感到非常的難過。

據信，朝鮮戰爭共導致200到400萬人死亡，可以說，那場戰爭至今仍然影響著朝鮮半島的政治，並改變了朝鮮半島的地貌。

那時到處都是一片荒禿，很難看到足夠的樹木，因為樹木都被人們砍光了，作為引火做飯的燃料了。不僅是人類，整個自然環境都受到了影響， 到處變得一片荒涼。

朝鮮戰爭一直拖到1953年的7月才結束，但是戰爭結束後從來就沒有一份正式的和平協議。朝鮮半島仍然處於一個分裂的狀態。就在朝鮮戰爭結束前不久， 李先生決定進入神學院學習。

致力人道事業

他說：「作為一個人來講，我感到非常的迷惘。我特別想找到自我，因此，我決定上神學院。「

記者： 是不是神學院幫助你找到了如何癒合戰爭創傷的方法？

李先生：可以這樣說吧。不但是我自己，還有許多其他人。那些北朝鮮的難民們，有上萬人。我開始了一種新的生活。直到那時我一直認為我生來要做一位偉人。但是，在戰爭期間我決定把自己的生命獻給我當時所從事的事業和人們。

李先生從此把他的畢生精力致力於人道事業。他曾任韓國紅十字會的主席，還是一位具有影響力的基督教領袖。