央企夺“地王” 舆论大哗

王榮

BBC中文網記者

2010年3月18日

圖像加註文字， 北京四環內商品住宅期房均價突破三萬元。

中國人大和政協兩會剛剛閉幕，政府調控地價改善平民住房的諾言猶在耳邊迴響，3月15日北京土地拍賣拍出三個新「地王」，都是中央企業奪得。輿論大嘩。

它們的上級機構隨即表態說，78家央企將退出房地產市場。

3月18日，國資委發言人杜淵泉在新聞發佈會上說，有房地產主業的央企「要帶頭執行國家法律法規和有關政策，促進房地產業健康發展。處於調整階段的央企下屬控股或參股的房地產公司，要加快調整步伐，在完成階段性任務後有序退出。」

眾王子爭利？

據新華社消息，國資委從2003年以來陸續確認和公布的16家以房地產為主業的央企去年銷售收入佔全部央企房地產業務銷售總額的86%。

最新三「地王」不在這16家之列。它們分別是遠洋集團下屬的遠豪置業、中信旗下的北京中信新城，還有中國兵器旗下的北京市博宏業。

官方新華網近日可以看到如下標題：「地價邊調控邊上漲 北京新地王給調控政策一記耳光」、「評論：央企搶「地王」傷害公平正義」、「評論：不計成本拿地 製造「地王」導致地價大幅拉升」、「地王橫空出世 「結伴」登場意欲何為？」等等。

其他媒體和網站上，抨擊央企地王的輿情洶湧，切入/關注角度一應俱全。

《金融時報》中文網專欄文章點評：「評論之多，思路之廣，的確可以配得上樓市之熱。」騰訊今日話題說：央企拿地，就當看戲。

燒錢和造「地王」

這場戲令人回憶起多年前，改革開放不久，中國先富起來的群體中有成員為比闊火燒成沓的人民幣，設宴用金箔點綴湯麵，還有些其他離奇的做法。當時清貧慣了的社會對此也是嘩然，程度超過近來關於富豪架機回鄉省親引起的唏噓。

個體戶燒紙幣和央企爭地王，這分處兩個時代的兩場秀中，主角的氣勢有某種相似之處。但是，兩者的可比性大概僅此而已。

至少，個體戶燒了自己的錢並不牽扯到廣大民眾的生計，而央企用政府的錢（其實也是公眾的錢）推高地價和房價，卻關係到無數望樓興嘆的蟻族、蝸居族。

問題的表象如此，分析的角度已經被深入探討的包括經濟結構、社會財富再分配、土地拍賣制度、市場特點、政策效力、政府公信力、等等。

有人把怒火集中在央企的「特權」地位和它們對市場規則的藐視、扭曲、破壞、在社會不公平的加劇過程中扮演的角色。

《工人日報》感嘆說，央企是誰的帳都不買。

也有人發問：中南海的政令究竟出得了出不了中南海？出了中南海，又能走多遠？

今年兩會上，住房和城鄉建設部部長姜偉新承認地價和房價上漲令地方政府獲益匪淺。

頂風犯科

那麼，央企爭拍地王，又是為了什麼呢？

新華社評論文章說，除了巨大的利潤誘惑，「關鍵是管理部門約束不力」。國資委2004年下令整頓，讓非地產為主業的央企退出房地產市場；之後也不斷開會警告。

6年後，這78家按指令該退出的非但沒有退出，反而以更大的熱情、膽氣和財力活躍在房地產市場。

新華社文章還指出，央企今年採取新的經濟增加值考核指標，無形中刺激了它們「奪地、囤地慾望」。房地產來錢又快又多。

據國資委的統計，78家不以房地產為主的央企涉足房地產，它們旗下共227家三級以上的房地產子公司佔央企所屬三級以上房地產公司總數的60%，而營業收入只佔15%，利潤佔7%。

新華社指出，「有必要將這起事件看作是一起政治性事件或對民意的違背」，因為在目前氣候下「形成對社會公平和正義的更大衝擊和挑戰」。

社論呼籲國資委「不再優柔寡斷，切斷央企拍地的資金來源」，以此挽救其自身的監管能力和公信力。

利潤和公平

問題是，在經濟增加值考核目標和巨額利潤面前，社會公平和正義的壓力有多強大？

新華網在發表這篇評論的同一天，又轉載《中國證券報》消息說，中國的央行和銀監會2月22日就聯合發文，要求金融機構對證實有囤地、炒地、捂盤惜售等違法違紀行為的房地產商停止發放新貸款，已有貸款要迅速採取保全措施。

轉載時配的標題是：開發商兩頭「吃緊」 高房價能否「鬆動」？

英國《金融時報》中文網經濟評論員吳錚指出，雖然企業追求利潤最大化是市場經濟的正常現象，但公權力支撐了央企的盈利，並讓它們在房地產市場這塊蛋糕的分割中佔據了極大優勢。

文章指出，政府有足夠的政策手段調控房價，可以從土地和貨幣供應兩方面著手；也可以通過重新分配房地產業利潤來增進社會公平。但是，能否在住房領域實現更公平的目標，關鍵還在於政府的意志和作為。

作者認為，中國政府在這個問題上面臨嚴峻的考驗。