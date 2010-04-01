分析：中美关系紧张出现缓和迹象？

王榮

BBC中文網記者

2010年4月1日

圖像加註文字， 溫家寶總理和奧巴馬總統分別受到國內「鷹派」壓力？

時間進入4月份，中美關係的日曆表上出現了兩個普遍關注的日期：12-13日美國總統奧巴馬在華盛頓主持召開核安全峰會，還有15日美國商務部向國會提交主要貿易伙伴匯率政策報告。

鑒於中美雙方近日相繼釋出善意，希望修補關係，這兩個日期將爆出什麼消息，或許將體現在5月份中美在北京舉行的新一輪戰略與經濟對話的基調中。

伊朗問題

中國外交部周四（4月1日）宣佈，國家主席胡錦濤將出席在華盛頓舉行的第二輪核安全峰會。前一天，美國駐聯合國大使蘇珊·賴斯表示中國同意參與是否推動聯合國就伊朗核計劃通過新制裁的談判。

記者們指出，外間此前普遍認為胡錦濤不會出席這次峰會，因為中美關係在經歷美國對台售武、奧巴馬接見達賴喇嘛、谷歌事件後一直處於緊張狀態，而且中國一直反對對伊朗實施新的制裁。

美國克萊蒙·麥肯納學院政治系教授裴敏欣告訴BBC中文網，中國可能在伊朗問題上跟美國採取某種合作態度。

BBC外交事務記者馬庫斯說，美國看來對中國在伊朗問題上態度的緩慢轉變比較樂觀，但這意味著即使達成對伊朗的新制裁協議，制裁的範圍很可能比原來設想的要窄。

北京在這個問題上的決策最近受到多方的外交壓力。伊朗首席核談判代表在以色列高級代表團訪華後抵達北京，試圖爭取中國的支持。

法國外長說，北京已經同意就聯合國決議草案的措辭展開談判。

但馬庫斯認為，任何共識都需要付出代價，任何得到中國支持的制裁決議都將比美歐希望的要弱得多。

有分析人士認為，中國在伊朗核計劃問題上的態度標誌著中美這一輪緊張是否出現緩和的信號。

美國喬治城大學卡普錢教授（Charles Kupchan）認為，美中最近在人民幣匯率問題上針鋒相對，言辭交鋒激烈，而打破這種膠著狀況的一種選擇是中國在伊朗問題上支持美國，而美國則在匯率、技術出口限制等問題上調整策略或作出妥協。

裴敏欣認為，在中國看來，伊朗問題和匯率貿易問題並沒有那麼密切的聯繫。而且，中國政府的決策最終還是基於它對問題的基本政治判斷，外界態度的影響有限。

另外，中國政府的決策跟輿論、民意的關係不同於西方輿論跟政策的關係；中國政治生活中不同力量的角力跟多黨制社會各利益集團的博弈也有根本區別。

操縱匯率

美國主張在匯率問題上對中國持強硬態度的「鷹派」以口號式的力度宣稱人民幣值低估造成貿易不平衡進而導致美國大量工作機會丟失。他們認為人民幣值低估了40%。

較溫和的意見認為人民幣升值符合中國利益，但即使美國政府有理由要求北京調整匯率，也應該採取溫和、間接的方式才有效。

4月15日，美國商務部將在提交國會的有關主要貿易伙伴匯率政策的半年度報告中宣佈是否把中國定性為匯率操縱國。

美國商務部以往也受到來自強硬派的壓力，但都沒有把中國定為匯率操縱國。

裴敏欣說，這次如果仍舊不點名，那奧巴馬政府會受到很大政治壓力，而且這種壓力還將影響到今年下半年的中期選舉。

另一方面，中國國內在人民幣是否應該升值和如何升值問題上，外界注意到溫和與激進的分歧明顯。

中國商務部高調反對因為政治因素以高壓手段迫使人民幣升值的做法，但來自中國央行的信息似乎更多傾向於「靈活」、「浮動」。

裴敏欣認為，最後雙方政策如何調整現在很難判斷，但可以肯定的是，即使美國商務部在4月15日的報告中點了中國的名，把中國定為匯率操縱國，從積極的角度看，也是為雙方的溫和派在相互妥協、建立良性互動提供了新的機會。

各退一步？

卡普錢教授日前在《國際先驅論壇報》撰文指出，中美雙方領導人出於紓緩關係緊張的目的，應該踩一踩剎車，採取一些讓對方在國內應對「鷹派」時有更多迴旋餘地的行動。

他建議，比如美國可以放鬆一點對華技術出口限制，在綠色科技和資源管理方面提出跟中國合作研發，並停止公開批評北京的匯率政策，而是通過G20這個平台操作。

作為回報，北京可以支持美國可能對伊朗實施更嚴厲的制裁，並放鬆對網絡言論自由的鉗制。

這些相互的姿態可以為北京贏得更有利的位置來調整匯率，從而進一步減少摩擦。

但是，裴敏欣認為，即使採取這些釋放善意的行動，唯一目的是它們可以改善關係，而不是因為它們能解決中美兩國目前面臨的焦點問題。

他認為今後兩周內在人民幣匯率問題上不大可能出現戲劇性變化。

美國貿易代表辦公室3月31日向國會遞交的年度報告說，中國保持著一大批非關稅貿易壁壘，包括退稅、配額，對諸如銀行、保險和電信等服務業進入中國市場設置高門檻，對進口農產品設置有針對性和沒有根據的檢查標凖，以有爭議的動植物檢疫措施來控制進口量等。

這份報告雖然是在谷歌中文搜索引擎服務移師香港之前寫的，但也批評了中國對互聯網的監控和過濾以及科技政策不利於外國公司。

裴敏欣認為，中國現在應該採取的行動之一是爭取美國商界的支持。

他說，中美發生貿易糾紛，美國商界也將受到重大損失，但中國政府過去幾年實施的一些政策損害了在華外企的利益，所以它們在關鍵時刻不大願意替中國游涚。