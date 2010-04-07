分析：瞻望风雨60年的中印关系前景

Image caption 中印建交60年，印度外長克里希納與中國外長楊潔篪

今年是中國和印度建交60週年，正在北京參加慶祝活動的印度外長克里希納說，堅固穩定的印中關係對整個世界都有影響。

的確，中國和印度不僅都是世界上最大的發展中國家，而且又是鄰國。所以如果兩國關係穩定健康，會對已經存在許多不穩定因素的南亞帶來很大益處。

從全球層面看，這兩個發展中大國對許多國際事務都有越來越受重視的發言權，包括全球發展問題、氣候變化問題和能源安全問題等，所以兩國關係的好壞與否，在國際範圍也會產生相當大影響。

印度外長克里希納星期二在中國國際問題研究所發表演講時，否認印度和中國是競爭對手關係。他說，由於兩國在體制等方面有不同之處，所以存在的分歧常常被誇大。

雖然普遍認為，這兩個新崛起的經濟體無論在經濟、貿易還是軍事、外交方面，都表現出明確的競爭姿態。但是北京現代國際關係研究院南亞問題研究員馬加力在接受BBC中文網採訪時，把中印關係定義為「建設性的伙伴關係」。

馬加力認為，兩國在很多領域裏有共同利益，儘管不能排除雙方之間有競爭和摩擦，但總體上是互補大於競爭，合作大於摩擦。

總體互補大於競爭

從政治方面看，過去幾年中，中印高層交往頻繁，雙方在政治上的諒解也達到一定的深度。

從經濟和貿易方面看，兩國從2000年前後的不到30億美元貿易額，發展到2008年的500多億，今年預期在600億美元左右，有專家預測很快可以達到1000億美元。

但儘管兩國在政治和經貿方面可能互補大於競爭，卻仍然存在軍事和邊境領土紛爭這樣的重要分歧。去年曾有印度軍方高層把中國稱為印度最大的威脅，並向中印邊境大規模增兵。

近年來中國貸款在巴基斯坦修建瓜達爾深水港，在斯里蘭卡建造漢班托特港，在孟加拉建造集裝箱碼頭，在緬甸興建加油設施等，都被認為可能對印度的軍事和經濟形成直接威脅。而有爭議的邊界領土問題，也不時導致兩國發生外交摩擦。

此前曾有多名印度官員表示，旨在解決邊境糾紛的中印邊境特別代表級談判一直沒有取得突破性進展。前不久甚至有印度媒體說，由這一問題引起的兩國間關係變得緊張，可能最終導致軍事衝突。

但馬加力認為，中印雙方在2005年簽署解決邊界糾紛的政治指導原則協定，顯示出兩國政府已經對此達成基本共識，希望通過和平談判的方式互相調整，最終解決邊界問題。

難以解決的問題除了邊界之爭外，還有一個流亡藏人的問題。許多分析人士認為，達賴喇嘛的西藏流亡政府在印度的達蘭薩拉，這一事實本身就成為中印關係中的一大障礙。

馬加力認為這是兩國關係中很重要和很敏感的一個環節，因為西藏問題涉及中國的核心利益。但是他指出，印度政府已經承認西藏是中國的一部分，並承諾不允許流亡藏人在印度從事反對中國的政治活動。

和則兩利，斗則兩敗

回顧中印關係，從1950年代的非常親密到1960年代的兵戎相見，然後是緩慢解凍，到21世紀以來的逐漸升溫，

中印兩國在建交60年中的關係起起伏伏，被形容為「未來充滿變數」。

由於兩國在政治體制和文化傳統方面有著非常大的差別，所以無論政府間還是公眾中，相互不了解仍然是普遍現象。

許多國際分析人士認為，中印關係雖然不太會發生巨大爭端，但也不可能像中國和其它南亞、東亞盟國一樣融洽。尤其在兩國目前處於同樣經濟飛速發展的情況下，除了現存的分歧之外，兩國在國際市場上的貿易競爭也會越來越激烈。

不過馬加力對兩國關係的發展前景卻相當樂觀，他說，六十年的經驗教訓足以使兩國政府和人民認識到：和則兩利，斗則兩敗。所以應該真正建設一個面向和平與繁榮的戰略伙伴關係。