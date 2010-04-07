世界看中国：民主印度看高效中国

Image caption 班德拉—沃裏跨海大橋用了10年時間才能全線建成開通，讓不少孟買商界人士洩氣。

在孟買乘出租車進城，幾乎每一次都會通過班德拉—沃裏跨海大橋。當時這道橋還沒有完工，只開放了一側來通車。

就在我過橋以後的兩個星期，這道長5.6公里的跨海大橋終於全線開通。大橋從奠基到全線開通整整用了10年。

相比之下，號稱全球最長的，整整36公里的中國杭州灣跨海大橋，只用了一半時間完成。之前採訪過的證券行負責人說，孟買人確實羨慕中國的效率。

印度號稱是按人口計算全球最大的民主政體，但是其人均國內生產總值卻被中國遠遠拋離。印度人到底會怎樣比較他們的民主與中國的效率呢？

孟買印度中國工商商會榮譽總幹事蘇雷什·德奧拉說：「在一個民主的世界，我或許一直想著往前走，有著勇往直前的目光，但是我總會遇到障礙，因為其他人有反對我的民主權利。」

「然而你看看中國的政治體系，那是一個單邊的體系。人們一致決定做一件事情，然後就幹到底。而這帶來了更大的效率，原因是沒有人反對你。」

他說，只要沒有人反對你，中間也就沒有阻擋、沒有障礙。而你就一直朝向目標前進，不論對錯。

對錯這個問題，他日自有公論。

「反對是障礙」

似乎在印度，反對的權利已經成了發展障礙的同義詞。許多印度人說，每逢要開展建設工程，就總會有人提出反對，而這往往會演變成法律訴訟，使得工程一拖再拖。

首都新德里今年10月就要主辦英聯邦運動會，可是主場館尼赫魯體育場的翻新工程仍在趕工，旁邊通往選手村的公路還只鋪了一半。

載我到那附近的出租車司機，一肚子氣的指著場館跟我說：「你看！這就是民主。」

2009年5月，英國皇家地理學會的一場辯論會成為了中印兩國媒體熱烈報道的焦點。

在未來屬於中國還是印度的這個題目上，中國以400多票達到了260多票的印度。中國報紙把印度的標題原文照登，題目是「印度民主輸給中國效率」。

可是儘管如此，印度還是有不少人對其民主大國地位充滿信心。新德里資深媒體人兼經濟分析員帕蘭喬·古哈·塔庫塔就認為，專制的效率始終不能持久。

火車凖點開行？

塔庫塔告訴BBC中文網說，很多人相信多黨民主政治是混亂的，會造成無法無天，拖慢經濟發展，但是意大利有這樣一個說法：你怎樣批評墨索裏尼也好，起碼他讓火車凖點開行。

Image caption 印度財政部此前也曾預測，該國經濟增速將在未來四年超越中國。

未經證實的史料稱，這位二次大戰期間的獨裁領袖在1922年的「向羅馬進發」政變中，在接到國王埃馬努埃萊三世同意讓他出任首相的電報後，要求米蘭市長必須設法讓他乘坐的火車凖點到達羅馬，而火車最終分毫不差的到站。

塔庫塔說：「獨裁統治，或者是一黨專政的政府，也許能在短時間內強制維持紀律，但這並非能持久下去的。」

「印度的變化一直都很緩慢，這樣的變化卻要來得更耐用，更長久。」

世界銀行預測，印度今年的經濟增長將是7.5%，中國則是9.5%。但是英國經濟學人信息部3月中旬發表的報告預測，印度的經濟增速將可望在2018年超越中國，並在2030年前一直維持平均6.4%的增長率。

經濟學人信息部給出的理由是，當印度仍將維持強勁增長，甚至邁向雙位數之際，中國的增長速度開始走向溫和。

如此看來，塔庫塔的說法並非毫無根據。但是到底印度民主是否要輸給中國效率，就似乎變得不甚明顯。

但是可以肯定的是，世界各地都在注視著這兩個亞洲大國，認定包括他們在內的金磚四國將會改寫以美國為中心的世界經濟秩序。