2010年世界杯A组

A組：南非

主教練：佩雷拉 核心球員：卡吉索·迪克加克伊 最佳戰績：首輪（1998年、2002年） 世界排名：90

由東道主身份直接晉級顯然有其優勢——好比做了直通車也不需要在預選賽的球場上撒氣。不過，少了競爭拼搶的磨練並非有利，南非隊因此需要在本土做好充分、詳盡的備戰工作來彌補這一點不足。如同以往在南非舉辦的體育賽事，有一點可以肯定：這支隊伍將得到國人狂熱的支持。

南非隊在2006年非洲國家杯上顆粒無收，之後便立即尋覓能夠在2010年世界杯中率隊的新教練。佩雷拉成為最終之選，但此中並非一帆風順。這名巴西教練曾一度因家庭原因短暫離隊，之後又在家鄉的弗盧米嫩塞任教了一段時間，終於在去年10月重新返回南非。

2009 年六月在南非本土進行的聯合會杯上，東道主表現出了他們的鬥志，在總共八支隊伍參加的杯賽中最終排名第四。但是由於預選賽成績欠佳南非甚至無緣在安哥拉舉行的2010年非洲國家杯。因此這支隊伍的狀態仍然很不穩定，有人擔心本屆世界杯他們會在家門口讓自己陷入窘境。

A組：墨西哥

主教練：阿吉雷 核心球員：拉法爾·馬奎茲 最佳戰績：四分之一決賽（1970年、1986年） 世界排名：17

墨西哥在預選賽中提前一輪晉級，確保球隊歷史上第14次闖入世界杯決賽圈。前任主帥埃裏克森帶隊時期經歷了磕磕碰碰的墨西哥，在預選賽九場比賽中贏得六場勝利，在小組中獲得了出線主動權。

隊長拉法爾·馬奎茲盛讚主教練阿吉雷找回了球隊的自信。做事毫不拖泥帶水的阿吉雷確實讓墨西哥隊的水平有所提高，並很可能在南非世界杯期間向對手們證明他們的能力，特別是在高海拔球場舉行的比賽會顯出墨西哥人的優勢。效力於巴塞羅那的馬奎茲是墨西哥隊的明星球星，不過拉科魯尼亞的中場瓜爾達多和阿森納射手卡洛斯·貝拉同樣頗有天賦。此外，西漢姆的前鋒基列爾莫·佛朗哥也有一定的實力。

A組：烏拉圭

主教練：塔巴雷斯 核心球員：迭戈·弗蘭 最佳戰績：冠軍（1930年、1950年） 世界排名：18

兩屆世界杯冠軍烏拉圭在附加賽中淘汰了哥斯達黎加，成為32強中最後一支拿到南非世界杯決賽圈入場券的隊伍。但是在南美洲的預選賽期間，烏拉圭隊的狀態最令人捉摸不透，他們勝六場、平六場、負六場。在南美洲其它出線的隊伍裏，烏拉圭隊只擊敗過巴拉圭隊。

烏拉圭軍中尚有幾名天資不錯的球員，他們在各自俱樂部表現槍眼，但回到國家隊卻很少有所作為。最明顯的例子就是馬德里競技隊的鋒線殺手迭戈·弗蘭，他在西甲的進球效率極高，而且在2009-10賽季歐羅巴聯賽決賽中梅開二度，為俱樂部勇奪冠軍，但弗蘭在國家隊的狀態與之形成了天壤之別。如果本屆世界杯烏拉圭隊中的幾名「大炮」能夠開足火力，或許他們能克服國際大賽中的碌碌無為。

A組：法國

主教練：多梅內克 核心球員：弗蘭克·裏貝裏 最佳戰績：冠軍（1998年） 世界排名：10

這麼多年來法國隊第一次不被看好能夠晉級世界杯後半階段的比賽。法國隊戰勝愛爾蘭隊的預選賽附加賽是最有爭議的一場比賽。儘管亨利在那場比賽中的手球「破門」引發了軒然大波，但法國隊將出現在今年夏天南非的戰場上這一點也是事實，而且不要天真地認為因為他們在預選賽中挫折重重到了決賽圈依然沒什麼能力走得更遠。

這支法國隊仍然人才濟濟：後防線上有分別效力於曼聯和阿森納的中堅人物維埃拉和加拉斯、中場則有能穿針引線的皇馬球員拉薩納·迪亞拉和效力於拜仁慕尼黑的多變手裏貝裏、鋒線上的搭檔則是切爾西的阿內爾卡和巴薩的亨利。然而，法國隊的表現還要看主教練多梅內克是否指揮有方。不少人認為，法國隊未能釋放出全部能量在一定程度上還要歸咎於多梅內克。